WSJ: Илон Маск – миллиардер, который живет в долг

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danilov 12 Мая 2020 в 15:47:45
По данным издания, долги Маска превышают $500 млн. Бизнесмен одалживает средства у банков под залог акций компаний Tesla и SapceX. В 2019 году он заложил примерно половину своих акций Tesla (всего он владеет 20% акций компании). Тогда пакет оценивался в $15 млрд, сейчас – в $28 млрд.
Маск утверждает, что не нуждается в деньгах, однако его адвокат на судебных разбирательствах с британцем Верноном Ансвортом в 2019 году заявил, что его клиенту не хватает личных средств на выплату компенсаций по делу о клевете. Юрист подчеркнул, что большую часть активов предпринимателя составляют акции.
WSJ уточняет, что если стоимость ценных бумаг упадет ниже определенного уровня, банки вправе потребовать от Маска досрочно погасить займы, что еще больше опустит цену акций. Но исходя из положительной динамики цен на бумаги компании такой сценарий маловероятен, отмечает газета.
https://www.wsj.com/articles/elon-musk-techs-cash-poor-billionaire-11588967043?mod=hp_lead_pos11
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 12.05.2020 в 18:31:16 # 749536
Германия после войны вылезла из руин на основе долгов. Другое дело что деньги давались в долг под очень конкретные задачи и цели.
Например миллион марок под строительство завода, который будет производить пластик и обеспечит работой 1000 человек. Долг должен быть возвращаемым. Деньги - это кровь экономики. Если их вливают в экономику, они должны там правильно циркулировать.
Трата денег нецелевым образом создает невозвратные долги и торможение экономического развития.
Я называю это вскрытие вен на теле экономики. Деньги вытекли из экономики, как кровь из организма. Это ведет к ослаблению и гибели.
Когда у меня будет власть, коррупционерам за экономические преступления введу наказание - рвать вены на их руках.
Когда у меня будет властьОбычно после этого этапа человек в корне меняется и забывает о своих обещаниях.
"У меня не будет дома". Илон Маск избавляется от имущества https://www.bbc.com/russian/news-52552765Quote:
5 мая 2020
Американский предприниматель Илон Маск, похоже, в самом деле избавляется от своего имущества, как и обещал.
Два его дома в Калифорнии выставлены на продажу.
В минувшую пятницу глава компании Tesla написал сразу несколько сообщений в "Твиттере" о том, что собирается избавиться от всего своего имущества. Дома Маска продаются через сайт Zillow в общей сложности за 40 миллионов долларов.
...
5 мая 2020
Американский предприниматель Илон Маск, похоже, в самом деле избавляется от своего имущества, как и обещал.
Два его дома в Калифорнии выставлены на продажу.
В минувшую пятницу глава компании Tesla написал сразу несколько сообщений в "Твиттере" о том, что собирается избавиться от всего своего имущества. Дома Маска продаются через сайт Zillow в общей сложности за 40 миллионов долларов.
...
Илон Маск заявил, что готов к аресту. Он открыл завод Tesla несмотря на запрет https://www.bbc.com/russian/news-52632939
2 часа назад
Компания Tesla Илона Маска возобновила деятельность своего единственного в США завода по производству электромобилей в Калифорнии, несмотря на указание властей штата о приостановке работы практически всех промышленных предприятий в связи с эпидемией коронавируса.
В понедельник Илон Маск написал в "Твиттере", что работа на заводе возоб
вновляется и что он будет на сборочной линии вместе со всеми остальными.
Власти многих штатов США пока только пытаются сформулировать стратегию наиболее оптимального выхода из локдауна.
Ранее Маск говорил, что перенесет штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду, в случае если указ о закрытии заводов не будет отменен.
Власти Калифорнии уже ослабили ограничения карантинных мер, позволив возобновить промышленное производство. Однако завод Tesla располагается в городе Фермонт, в округе Аламеда, и власти пока не отменяли запрета на открытие предприятий.
Фермонт находится примерно в часе езды к югу от Сан-Франциско.
В субботу Илон Маск сообщил, что Tesla подала в суд иск против властей округа, требуя отмены указа, не позволяющего возобновить работу завода.
Не дожидаясь решения суда, Маск объявил в понедельник, что завод возобновляет производство.
...
2 часа назад
Компания Tesla Илона Маска возобновила деятельность своего единственного в США завода по производству электромобилей в Калифорнии, несмотря на указание властей штата о приостановке работы практически всех промышленных предприятий в связи с эпидемией коронавируса.
В понедельник Илон Маск написал в "Твиттере", что работа на заводе возоб
Власти многих штатов США пока только пытаются сформулировать стратегию наиболее оптимального выхода из локдауна.
Ранее Маск говорил, что перенесет штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду, в случае если указ о закрытии заводов не будет отменен.
Власти Калифорнии уже ослабили ограничения карантинных мер, позволив возобновить промышленное производство. Однако завод Tesla располагается в городе Фермонт, в округе Аламеда, и власти пока не отменяли запрета на открытие предприятий.
Фермонт находится примерно в часе езды к югу от Сан-Франциско.
В субботу Илон Маск сообщил, что Tesla подала в суд иск против властей округа, требуя отмены указа, не позволяющего возобновить работу завода.
Не дожидаясь решения суда, Маск объявил в понедельник, что завод возобновляет производство.
...
KapitanNemo 12.05.2020 в 20:29:00 # 749543
Цитата: Рамзес от 12.05.2020 12:52:34
Quote:
Quote:
Когда у меня будет властьОбычно после этого этапа человек в корне меняется и забывает о своих обещаниях.
Так у меня только одно обещание будет. И я его сдержу.
Очистю экономику от коррупции и пойду выращивать капусту, как император Римской империи Диоклетиан.
Так у меня только одно обещание будет. И я его сдержу.Капусту выращивать получится, а вот очистить экономику от коррупции-никогда и никому и нигде не удастся.
Очистю экономику от коррупции и пойду выращивать капусту, как император Римской империи Диоклетиан.
Очистю экономику от коррупции и пойду выращивать капусту, как император Римской империи Диоклетиан.