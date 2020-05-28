США пожаловались на перехват российскими Су-35 самолета-разведчика Poseidon

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GoodZone 28 Мая 2020 в 13:11:13
США заявили, что два Су-35 провели «небезопасный и непрофессиональный перехват». По мнению американцев, российские истребители были чересчур близко по обе стороны от Poseidon. В результате самолету-разведчику «ограничили способность безопасно маневрировать».
Инцидент произошел 26 мая и продолжался около часа, передает ТАСС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Samborz от 28.05.2020 11:16:06Это обыкновенная тактика и средство инфовойны.
Терпилы пиндоские, только жаловаться и умеют.
Терпилы пиндоские, только жаловаться и умеют.