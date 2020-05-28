 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
США пожаловались на перехват российскими Су-35 самолета-разведчика Poseidon
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 28 Мая 2020 в 13:11:13
Российские истребители Су-35 «совершили небезопасный перехват» самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем, заявил Шестой флот ВМС США.









США заявили, что два Су-35 провели «небезопасный и непрофессиональный перехват». По мнению американцев, российские истребители были чересчур близко по обе стороны от Poseidon. В результате самолету-разведчику «ограничили способность безопасно маневрировать».

Инцидент произошел 26 мая и продолжался около часа, передает ТАСС.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Samborz 28.05.2020 в 17:16:06   # 751406
Терпилы пиндоские, только жаловаться и умеют.
поощрить (2) | покарать
  Zoggyla 28.05.2020 в 17:25:05   # 751408
Цитата: Samborz от 28.05.2020 11:16:06
Терпилы пиндоские, только жаловаться и умеют.
Это обыкновенная тактика и средство инфовойны.
поощрить (1) | покарать
  Walter 28.05.2020 в 18:01:12   # 751410
Пожаловались кому? Шойгу? Пизделибы уж натуральнее.
поощрить (1) | покарать
  старик 28.05.2020 в 18:58:35   # 751416
Подлетели ближе к разведчику, чтобы он их мог получше рассмотреть.
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь