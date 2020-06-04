В Норвегии расследуют случаи фальсификации данных на исследовательском реакторе HBWR

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философ 04 Июня 2020 в 13:38:08
В середине мая 2020 года на сайте института было опубликовано сообщение о том, что институт со всей серьёзностью отнёсся к выявленным "неправомерным действиям" на этом реакторе.
Решение о закрытии реактора было принято в 2018 году. "В связи с реорганизацией деятельности весной 2019 года сотрудники выступили с информацией о возможных нарушениях в некоторых проектах", - говорится в сообщении.
В ходе расследования были выявлены нарушения при осуществлении ряда проектов. В частности, изменялась конфигурация экспериментов в нарушение спецификаций заказчика.
"Любое отклонение от спецификаций в этих типах испытаний является серьёзным. Следствие приходит к выводу, что это скрывалось таким образом, чтобы было очень трудно раскрыть".
В сообщении подчёркивалось, что на безопасность реактора допущенные фальсификации не влияли. В то же время неизвестно, каким образом заказчики экспериментов использовали полученные данные.
В публикациях норвежских СМИ приводится дополнительная информация. Так, утверждается, что фальсифицированные данные получили не менее четырёх заказчиков экспериментов на HBWR, и в их числе канадская компания AECL.
"Мы изучили этот вопрос и выяснили, что норвежские данные не используются таким образом, который создавал бы угрозу безопасности реакторов, работающих сегодня в Канаде", - приводит издание nrk.ro комментарий канадских регуляторов.
К аналогичному выводу пришёл ещё один пострадавший заказчик, последствия для двух остальных проверяются. Кроме того, как выяснилось, подделанные данные могли получить ещё три заказчика.
Причиной, подтолкнувшей работника института (а пока что утверждается, что об отклонениях от условий контрактов знал один человек) к фальсификациям, называют финансовые соображения.
Так, в некоторых из ставших известными эпизодах не удавалось вовремя измерить заказанные параметры (температуру, давление...), или измерения проводились с ошибками.
Для устранения возникших проблем реактор следовало бы останавливать, но это привело бы к его простоям сроком до недели каждый. Частые остановы сказались бы на графиках исполнения контрактов, что, в свою очередь, грозило бы финансовыми потерями. Поэтому неназываемый работник предпочитал подделывать данные.
К расследованию подключилось норвежское агентство "Ecokrim", занимающееся расследованиями экономических и экологических преступлений. В институте также считают, что случившееся является нарушением "Norwegian Research Ethics Act" (2017).
ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 03.06.2020
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