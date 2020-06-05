Забыла выключить камеру, бывает

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danilov 05 Июня 2020 в 12:28:22
В ходе конференции законодатель решила переодеться, забыв отключить камеру, в результате чего в кадр попала обнаженная грудь сенатора.
Марта Люсия Мичер уже извинилась перед своими коллегами и зрителями трансляции, заявив, что инцидент произошёл из-за трудностей с освоением новых технологий. Коллеги по Верхней Палате высказались в поддержку сенатора, отметив ее высокие профессиональные и личные качества.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Только не надо выкладывать видео где её обнаженные груди...ну его нах, это не пятничные девчули
Цитата: Денис222 от 05.06.2020 06:43:06Что за сексизм по возрастному критерию? Какая-то таки геронтосегрегация!
Только не надо выкладывать видео где её обнаженные груди...ну его нах, это не пятничные девчули
Только не надо выкладывать видео где её обнаженные груди...ну его нах, это не пятничные девчули