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Скандалы
Забыла выключить камеру, бывает
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danilov 05 Июня 2020 в 12:28:22
Мексиканский сенатор Марта Люсия Мичер оголилась во время онлайн-совещания с Председателем Банка Мексики на платформе Zoom.

В ходе конференции законодатель решила переодеться, забыв отключить камеру, в результате чего в кадр попала обнаженная грудь сенатора.

Марта Люсия Мичер уже извинилась перед своими коллегами и зрителями трансляции, заявив, что инцидент произошёл из-за трудностей с освоением новых технологий. Коллеги по Верхней Палате высказались в поддержку сенатора, отметив ее высокие профессиональные и личные качества.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 05.06.2020 в 12:43:06   # 752104

Только не надо выкладывать видео где её обнаженные груди...ну его нах, это не пятничные девчули
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  Zoggyla 05.06.2020 в 12:47:49   # 752106
Цитата: Денис222 от 05.06.2020 06:43:06

Только не надо выкладывать видео где её обнаженные груди...ну его нах, это не пятничные девчули
Что за сексизм по возрастному критерию? Какая-то таки геронтосегрегация!
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  bIP6bIC 05.06.2020 в 13:46:00   # 752112
Ща придет Кеды и мир заиграет для неё новыми красками!
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  jumanjiqz 05.06.2020 в 17:15:08   # 752127
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