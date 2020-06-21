Известный юрист подал иск об отмене карантина в Алматы

C 21 ЧАСОВ 08 МИНУТ КАРАНТИН ПО АЛМАТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ЗАКОНУ ПРИОСТАНОВЛЕН

в 21:08 я подал заявление в суд от группы алматинцев об отмене Постановления Бекшина о карантине.

Это первый массовый иск в Казахстане против карантина!

По закону, в случае подачи заявления в суд на решение госоргана, такое решение приостанавливает действие до вступления в силу решения суда.

Значит ПО ЗАКОНУ карантин приостановил действие с 21 ч.08 минут.

Таков закон!

Если мы живем в правовом государстве, то карантина нет уже 13 минут.

И то, что по закону этот карантин легко приостановить является доказательством его незаконности!

И мы не против карантина, как такового!

Мы за законный, умный, обоснованный, некоррупционный, человеческий, справедливый, равный для всех карантин!

А тот карантин, который сейчас у нас, это самый наглядный пример некомпетентности и ненародности наших чиновников!

Мы в суде докажем, что карантин незаконен.