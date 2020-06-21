Известный юрист подал иск об отмене карантина в Алматы

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danilov 21 Июня 2020 в 11:42:23
Quote:
C 21 ЧАСОВ 08 МИНУТ КАРАНТИН ПО АЛМАТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ЗАКОНУ ПРИОСТАНОВЛЕН
в 21:08 я подал заявление в суд от группы алматинцев об отмене Постановления Бекшина о карантине.
Это первый массовый иск в Казахстане против карантина!
По закону, в случае подачи заявления в суд на решение госоргана, такое решение приостанавливает действие до вступления в силу решения суда.
Значит ПО ЗАКОНУ карантин приостановил действие с 21 ч.08 минут.
Таков закон!
Если мы живем в правовом государстве, то карантина нет уже 13 минут.
И то, что по закону этот карантин легко приостановить является доказательством его незаконности!
И мы не против карантина, как такового!
Мы за законный, умный, обоснованный, некоррупционный, человеческий, справедливый, равный для всех карантин!
А тот карантин, который сейчас у нас, это самый наглядный пример некомпетентности и ненародности наших чиновников!
Мы в суде докажем, что карантин незаконен.
в 21:08 я подал заявление в суд от группы алматинцев об отмене Постановления Бекшина о карантине.
Это первый массовый иск в Казахстане против карантина!
По закону, в случае подачи заявления в суд на решение госоргана, такое решение приостанавливает действие до вступления в силу решения суда.
Значит ПО ЗАКОНУ карантин приостановил действие с 21 ч.08 минут.
Таков закон!
Если мы живем в правовом государстве, то карантина нет уже 13 минут.
И то, что по закону этот карантин легко приостановить является доказательством его незаконности!
И мы не против карантина, как такового!
Мы за законный, умный, обоснованный, некоррупционный, человеческий, справедливый, равный для всех карантин!
А тот карантин, который сейчас у нас, это самый наглядный пример некомпетентности и ненародности наших чиновников!
Мы в суде докажем, что карантин незаконен.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1627662510718185&id=100004233549130
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