Ефремов выступил с политическим заявлением

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ГОРЫНЫЧ 28 Июня 2020 в 22:29:07
Защитник рассказал, что навестил артиста накануне, 26 июня, и Ефремов передал ему обращение, в котором коснулся своих политических взглядов, выступлений на канале "Гражданин поэт" и прокомментировал некоторые версии о причинах пьяного ДТП.
По словам Пашаева, к нему обращаются за комментариями украинские журналисты, которые считают дело Ефремова "политическим". Защитник рассказал об этих обращениях артисту и спросил его мнение.
"Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили", — сказал Пашаев.
Он подчеркнул, что в деле должен разбираться суд, а также передал слова Ефремова.
"Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина", — процитировал Пашаев актера.
Ефремов также отметил вклад президента в развитие культуры и удивился, почему он должен плохо относиться к человеку, который "кормит" людей искусства.
Что касается выступлений в проекте "Гражданин поэт", то Ефремов заявил, что он всего лишь актер.
"Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", — процитировал его Пашаев.
Как рассказывает юрист, актер получал оплату за чтение стихов и не задумывался, что это "чей-то инструмент". По словам Ефремова, похожие стихотворения в свое время писали и про других политических деятелей и события.
https://ria.ru/20200627/1573557711.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Мишаня, сознайся, что никогда не был против Путина, это просто актерская игра, ты типа и Гитлера сыграешь и Берию, но это не значит симпатию. Главное, после спектакля ты всегда выпивал за здравие Владимира Владимировича Путина, жены его, дочерей, партию Единая Россия, и на почве глубочайшего почтения спился и загубил невинную душу.
Пысы. Год-два, Мишаня, мы повалимся в ноги и Путин помилует".