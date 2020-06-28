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Скандалы
Ефремов выступил с политическим заявлением
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ГОРЫНЫЧ 28 Июня 2020 в 22:29:07
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, обратился к общественности через своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом пишет газета "Московский комсомолец".

Защитник рассказал, что навестил артиста накануне, 26 июня, и Ефремов передал ему обращение, в котором коснулся своих политических взглядов, выступлений на канале "Гражданин поэт" и прокомментировал некоторые версии о причинах пьяного ДТП.

По словам Пашаева, к нему обращаются за комментариями украинские журналисты, которые считают дело Ефремова "политическим". Защитник рассказал об этих обращениях артисту и спросил его мнение.

"Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили", — сказал Пашаев.

Он подчеркнул, что в деле должен разбираться суд, а также передал слова Ефремова.

"Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина", — процитировал Пашаев актера.
Ефремов также отметил вклад президента в развитие культуры и удивился, почему он должен плохо относиться к человеку, который "кормит" людей искусства.
Что касается выступлений в проекте "Гражданин поэт", то Ефремов заявил, что он всего лишь актер.

"Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", — процитировал его Пашаев.

Как рассказывает юрист, актер получал оплату за чтение стихов и не задумывался, что это "чей-то инструмент". По словам Ефремова, похожие стихотворения в свое время писали и про других политических деятелей и события.

https://ria.ru/20200627/1573557711.html
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  Kol 29.06.2020 в 15:08:53   # 754398
Талантливо сыграл. Только не пойму, тогда или сейчас?
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  bolatbol 29.06.2020 в 16:46:39   # 754407
Адвокат посоветовал, думаю, потому что мозги пропиты.
"Мишаня, сознайся, что никогда не был против Путина, это просто актерская игра, ты типа и Гитлера сыграешь и Берию, но это не значит симпатию. Главное, после спектакля ты всегда выпивал за здравие Владимира Владимировича Путина, жены его, дочерей, партию Единая Россия, и на почве глубочайшего почтения спился и загубил невинную душу.

Пысы. Год-два, Мишаня, мы повалимся в ноги и Путин помилует".
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