«Государство не купило у нас ни одного набора на коронавирус». Об искусственном дефиците тестов на COVID-19 заявили в Казахстане

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философ 01 Июля 2020 в 12:56:24
— У моего предприятия, выпускающего ПЦР-диагностику, «государство» не купило ни одного набора на коронавирус. Дефицит ПЦР-диагностики на коронавирус искусственный. Придет время, и все чиновники, участвовавшие в этом «бизнесе во время чумы», ответят за каждую потерянную жизнь. И я молчать не буду, — написал он в своем Facebook.
На пост отреагировал министр здравоохранения Алексей Цой.
— Разберусь с ситуацией объективно и возьму на личный контроль, — написал министр в комментариях под постом.
https://optimizm.kz/2020/06/30/gosudarstvo-ne-kupilo-ni-odnogo-nabora-na-koronavirus-ob-iskusstvennom-deficzite-testov-na-covid-19-zayavili-v-kazahstane/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 01.07.2020 в 13:14:49 # 754677
alpha_portal 01.07.2020 в 15:02:21 # 754690
Цитата: alpha_portal от 01.07.2020 09:02:21
Вот миру теперь будет сложно отказаться от сверхмощного искусственного интеллекта. Практика показала, что в условиях пандемии человек не может справится сам. Нехватка квалифицированных кадров - это главная проблема. Поэтому будут усиленно развивать ИИ на основе наработок айбиэм ватцон, и с использованием биг дата, а так же благодаря надвигающейся технологии передачи данных 5джи, это все стане возможным. Чтобы у каждого был в кармане личный доктор. Там и чипирование потянется. Хочешь оперативную помощь вставь чип и о твоем состоянии будет известно постоянно и своевременно будет оказана медицинская помощь. В общем пандемия даст толчек и основания для развития нового цифрового мира. Человечество не сможет этому противостоять, т.к. аргументы в пользу технологий больше чем в пользу человеческих рук. Роботы нас должны лечить походу.
Вот миру теперь будет сложно отказаться от сверхмощного искусственного интеллекта. Практика показала, что в условиях пандемии человек не может справится сам. Нехватка квалифицированных кадров - это главная проблема. Поэтому будут усиленно развивать ИИ на основе наработок айбиэм ватцон, и с использованием биг дата, а так же благодаря надвигающейся технологии передачи данных 5джи, это все стане возможным. Чтобы у каждого был в кармане личный доктор. Там и чипирование потянется. Хочешь оперативную помощь вставь чип и о твоем состоянии будет известно постоянно и своевременно будет оказана медицинская помощь. В общем пандемия даст толчек и основания для развития нового цифрового мира. Человечество не сможет этому противостоять, т.к. аргументы в пользу технологий больше чем в пользу человеческих рук. Роботы нас должны лечить походу.
Ага а потом ИИ вдруг не находит более разумного выбора кроме как сократить плотность населения на планете и решает отсеять 50% людей преимущественно тех у кого слабый иммунитет и хронические болезни или пожилой возраст, и как бабахнут чипики в голове и мозги в кашу у 4х млрд людей.
alpha_portal 01.07.2020 в 16:31:33 # 754702
То что ии будут править нами это не избежно.