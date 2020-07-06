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Скандалы
«Это мой сокурсник Леша»: Врач из Шымкента сделала заявление о главе Минздрава Алексее Цое
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философ 06 Июля 2020 в 20:31:16
«Это мой сокурсник Леша»: Врач из Шымкента сделала заявление о главе Минздрава Алексее Цое

Шымкентский врач Айна Бакеева, обратившаяся к президенту с просьбой поменять протокол лечения, сделала еще одно заявление, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам Бакеевой, она хотела дозвониться к главе Минздрава Алексею Цою, который был ее однокурсником.

«В предыдущих эфирах я призывала всех врачей откликнуться, обсудить это все. Но не услышала отзыва. Три дня назад я написала Алексею Цою (министру здравоохранения). Это мой сокурсник. Леша, Слава — на нашем потоке два парня ходили, как Дон Кихот и Санчо Панса. Я просила сокурсников поделиться его номером», — рассказала о знакомстве с нынешним министром Минздрава женщина.

Врач добавила, что не особо разбирается в компьютерах, поэтому была вынуждена обратиться к президенту через видео:

«Я в этом «чайник», на сайт зайти и что-то оставить очень сложно. Два дня назад я писала на правительственный сайт, тоже не было ответа. Поэтому я была вынуждена принять эти меры. И, слава богу, была услышана. Сегодня мне дочка показала, что Алексей Цой пытается со мной связаться. Но в директе я не видела, чтобы кто-то со мной пытался связаться с его стороны».

Медик попросила министра написать ей в Instagram:

«Пожалуйста, напишите в директ, потому что телефон я отключаю — он плавится от звонков. Я большой патриот своей родины, своего государства», — отметила Бакеева.

Ранее врач из Шымкента записала эмоциональное видеообращение к президенту Казахстана, в котором просит срочно пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией. Позже его прокомментировал министр здравоохранения Алексей Цой, который сообщил, что коллеги из Минздрава хотели встретиться с доктором, однако не смогли дозвониться к ней.

https://newtimes.kz/obshchestvo/113139-eto-moi-sokursnik-lesha-vrach-iz-shymkenta-sdelala-zaiavlenie-o-glave-minzdrava-aleksee-tsoe
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  старик 06.07.2020 в 21:13:54   # 755346
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  русо 07.07.2020 в 02:14:13   # 755402
Найдите друг друга, созвонитесь, от вашего диалога будет польза всем нуждающим
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