В Китае образцы коронавируса хранились больше семи лет, сообщает The Sunday Times

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философ 06 Июля 2020 в 20:31:54
В 2012 году в провинции Юньнань было зарегистрировано шесть пациентов с тяжёлой формой пневмонии, которые до этого принимали участие в очистке медной шахты от экскрементов летучих мышей. Первоначально предполагалось, что их состояние вызвано коронавирусом SARS-CoV-1 — возбудителем атипичной пневмонии, эпидемия которой произошла в 2002–2003 годах. Трое заболевших позже скончались, их анализы не подтвердили первоначальный диагноз, поскольку в крови нашли антитела к другому, неизвестному вирусу. По информации британской газеты, образцы потенциально смертельного вируса затем более шести лет хранились в Уханьском институте вирусологии.
Авторы публикации утверждают, что китайские исследователи, обнаружившие и изучавшие коронавирус под названием RaBtCov/4991, затем сменивший название на RaTG13, умалчивали о возможной связи данного вируса со вспышкой инфекции, которая произошла в 2012 году.
В феврале текущего года в свет вышла публикация о новом коронавирусе, который впоследствии получил название SARS-CoV-2. Как установили ее авторы, он на 96,2% идентичен вирусу RaTG13.
Симптомы, которые наблюдались у болеющих, были аналогичными коронавирусу SARS-CoV-1. Вспышка этой инфекции, как отмечается в диссертации, произошла немногим ранее — в 2000 году и охватила 26 стран.
Уточняется, что выжить удалось лишь четырем шахтерам. В дальнейшем у них нашли антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу.
Детальное изучение шахты позволило ученым из КНР найти много коронавирусов, в числе которых новый штамм, похожий на SARS-CoV-1, пишет британская газета The Sunday Times.
https://radiokp.ru/nauka/smi-kitay-khranil-obrazcy-covid-19-bolee-semi-let_nid26700_au507au
https://360tv.ru/news/mir/smi-vyjasnili-chto-kitaj-hranil-obraztsy-sars-cov-2-s-2012-goda/
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Практичный 06.07.2020 в 21:40:53 # 755352
Цитата: старик от 06.07.2020 14:51:28Короче,заебали мы Землю своим беспределом. Как вшей травит
Теперь вон еще и подозрение на бубонную чуму в Китае.
Теперь вон еще и подозрение на бубонную чуму в Китае.