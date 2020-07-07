Димаш Кудайберген раскритиковал власти за праздничный салют в честь Дня столицы

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философ 07 Июля 2020 в 17:56:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
Люди гибнут, лекарст нужных нет.
Работы толком нет. Жить не на что. Больницы переполнены.
А власти устроили Пир во время чумы с феирверком.
Он написал в Астане.
Красавчик.
напомню во время ЧП и логдауна в апреле он свой родной город Актобе отправил 5 тонн продуктов нуждающимся семьям.
Цитата: Софруджу от 07.07.2020 15:09:24
Власти решили оправдаться. Говорят, что в это трудное время хотели поднять настроение. Это почти как, если бы на похороны завезли салют и потом сказали - вы все тут такие грустные, мы хотели вас порадовать
Власти решили оправдаться. Говорят, что в это трудное время хотели поднять настроение. Это почти как, если бы на похороны завезли салют и потом сказали - вы все тут такие грустные, мы хотели вас порадовать
Точно подмечено! У соседа к примеру похороны, а я к нему с музыкой, бенгальскими огнями, с радостью...
Сволочи! Всех их бы отдал не раздумывая, за жизни простых людей...как жаль, что их не вернуть
Вошинг тонк 07.07.2020 в 21:56:26 # 755592
Сначала пел, пел- хорошо, потом критиковал, критиковал- имел право, потом станет народным депутатом, потом - сенаторомВерсия имеет право на существование.
Цитата: Вошинг тонк от 07.07.2020 15:56:26Но зато это надежней чем карьера у большинства певцов...
Сначала пел, пел- хорошо, потом критиковал, критиковал- имел право, потом станет народным депутатом, потом - сенатором. Скучновато.
Сначала пел, пел- хорошо, потом критиковал, критиковал- имел право, потом станет народным депутатом, потом - сенатором. Скучновато.
Вошинг тонк 07.07.2020 в 22:13:21 # 755596
Цитата: Ал от 07.07.2020 16:11:40Это гипотеза из наблюдений )))
Цитата: Вошинг тонк от 07.07.2020 15:56:26Но зато это надежней чем карьера большинства певцов...
Сначала пел, пел- хорошо, потом критиковал, критиковал- имел право, потом станет народным депутатом, потом - сенатором. Скучновато.
Сначала пел, пел- хорошо, потом критиковал, критиковал- имел право, потом станет народным депутатом, потом - сенатором. Скучновато.
Цитата: Вошинг тонк от 07.07.2020 16:13:21
Цитата: Ал от 07.07.2020 16:11:40Это гипотеза из наблюдений )))
Цитата: Вошинг тонк от 07.07.2020 15:56:26Но зато это надежней чем карьера большинства певцов...
Сначала пел, пел- хорошо, потом критиковал, критиковал- имел право, потом станет народным депутатом, потом - сенатором. Скучновато.
Сначала пел, пел- хорошо, потом критиковал, критиковал- имел право, потом станет народным депутатом, потом - сенатором. Скучновато.
)))
Цитата: Ал от 07.07.2020 16:11:40не согласен это тебе не какой то там кАЙРАТ нУРТАС который даже с фонограмой дальше тоя перспектив не каких. Димаш это мировая звезда он может с одного концерта за рубежом заработать больше чем за 10 лет депутатства.
Цитата: Вошинг тонк от 07.07.2020 15:56:26Но зато это надежней чем карьера у большинства певцов...
Сначала пел, пел- хорошо, потом критиковал, критиковал- имел право, потом станет народным депутатом, потом - сенатором. Скучновато.
Сначала пел, пел- хорошо, потом критиковал, критиковал- имел право, потом станет народным депутатом, потом - сенатором. Скучновато.
Цитата: DITRX от 07.07.2020 16:19:58
не согласен это тебе не какой то там кАЙРАТ нУРТАС который даже с фонограмой дальше тоя перспектив не каких. Димаш это мировая звезда он может с одного концерта за рубежом заработать больше чем за 10 лет депутатства.
не согласен это тебе не какой то там кАЙРАТ нУРТАС который даже с фонограмой дальше тоя перспектив не каких. Димаш это мировая звезда он может с одного концерта за рубежом заработать больше чем за 10 лет депутатства.
Ничто не вечно под Луной. ©
Вкус у публики изменчив. За рубежом он в фаворе пока необычен для публики...
Если что, то у нас всего-лишь предположение...
Цитата: DITRX от 07.07.2020 15:31:35Небольшое уточнение не меняющее сути Quote:
Если деньги некуда девать взяли бы пример с Димаша.
напомню во время ЧП и логдауна в апреле он свой родной город Актобе отправил 5 тонн продуктов нуждающимся семьям.
Если деньги некуда девать взяли бы пример с Димаша.
напомню во время ЧП и логдауна в апреле он свой родной город Актобе отправил 5 тонн продуктов нуждающимся семьям.
Димаш Кудайберген отправил пять тонн продуктов нуждающимся в Нур-Султане и Актобе https://liter.kz/dimash-kudajbergen-otpravil-pyat-tonn/
Об этом рассказал директор областной филармонии Елубай Кенжалиев. Сам Димаш это не афишировал.
6 апреля, 2020
...
По его словам, помощь получили сто семей.
...
Об этом рассказал директор областной филармонии Елубай Кенжалиев. Сам Димаш это не афишировал.
6 апреля, 2020
...
По его словам, помощь получили сто семей.
...
Скончался дизайнер, бесплатно раздававший маски казахстанцам https://www.zakon.kz/5030814-skonchalsya-dizayner-besplatno.html?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
По злому стечению обстоятельств, причиной смерти дизайнера стал коронавирус.
Фото : Instagram
7 июля 2020, 10:53
Казахстанский дизайнер Берик Исмаилов скончался в возрасте 51 год. С началом пандемии в своем ателье он шил маски и бесплатно раздавал их казахстАнцам, передает zakon.kz.
В марте 2020 года салон Берика Исмаилова начал шить маски и раздавать их бесплатно многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам для защиты от коронавируса.
...
По злому стечению обстоятельств, причиной смерти дизайнера стал коронавирус.
Фото : Instagram
7 июля 2020, 10:53
Казахстанский дизайнер Берик Исмаилов скончался в возрасте 51 год. С началом пандемии в своем ателье он шил маски и бесплатно раздавал их казахстАнцам, передает zakon.kz.
В марте 2020 года салон Берика Исмаилова начал шить маски и раздавать их бесплатно многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам для защиты от коронавируса.
...
Quote:
Сейфуллин Жолбарыс с матами выяснял отношения в магазине https://www.zakon.kz/5030883-seyfullin-zholbarys-s-matami-vyyasnyal.html?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
Никаких комментариев об этом инциденте от самого певца не поступало.
7 июля 2020, 15:20
В Instagram появилось видео, на котором известный казахстанский певец и музыкант Сейфуллин Жолбарыс скандалит в магазине, используя нецензурную лексику, передает zakon.kz.
На записи видно, как разгневанный артист в магазине чем-то недоволен, ругается с продавцом и пытается вывести его из магазина на улицу, чтобы разобраться по-мужски. При этом продавец - молодой парень, всячески противится этому и пытается завершить этот "диалог". Тем не менее, Сейфуллин Жолбарыс не унимается и продолжает настаивать на выяснении отношений, спрашивая парня, знает ли он его.
Никаких комментариев об этом случае от самого певца не поступало, также не известно, когда было сделано видео и что стало причиной конфликта. Добавим, что на видеозаписи певец находится в магазине без маски, в то время как у парня-продавца маска спущена ниже подбородка.
Посмотреть видео можно по этой ссылке https://www.instagram.com/p/CCTrh_KlmyV/?utm_source=ig_embed, присутствует ненормативная лексика!
Никаких комментариев об этом инциденте от самого певца не поступало.
7 июля 2020, 15:20
В Instagram появилось видео, на котором известный казахстанский певец и музыкант Сейфуллин Жолбарыс скандалит в магазине, используя нецензурную лексику, передает zakon.kz.
На записи видно, как разгневанный артист в магазине чем-то недоволен, ругается с продавцом и пытается вывести его из магазина на улицу, чтобы разобраться по-мужски. При этом продавец - молодой парень, всячески противится этому и пытается завершить этот "диалог". Тем не менее, Сейфуллин Жолбарыс не унимается и продолжает настаивать на выяснении отношений, спрашивая парня, знает ли он его.
Никаких комментариев об этом случае от самого певца не поступало, также не известно, когда было сделано видео и что стало причиной конфликта. Добавим, что на видеозаписи певец находится в магазине без маски, в то время как у парня-продавца маска спущена ниже подбородка.
Посмотреть видео можно по этой ссылке https://www.instagram.com/p/CCTrh_KlmyV/?utm_source=ig_embed, присутствует ненормативная лексика!
Теперь этого оленя и я знаю
Отомстите ему лет через 10, салютом.