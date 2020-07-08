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Скандалы
Салют был для поднятия настроения горожан
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danilov 08 Июля 2020 в 09:49:04
«Салют в День столицы был запланирован в начале года, спонсорами были закуплены материалы, определены места. Данный фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом», — сообщили в управлении культуры столицы Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Вошинг тонк 08.07.2020 в 09:55:26   # 755632
Такой культурный ответ. Ну а что еще можно придумать на фоне ковидного беспредела?
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  Практичный 08.07.2020 в 10:27:02   # 755633
Заявление об отставке и признание в бестолковости поднимут настроение всем.
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  Nekrun 08.07.2020 в 10:44:17   # 755635
Мы устроили салют, чтобы лизнуть одну вещь 1940 года выпуска...
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  acid 08.07.2020 в 12:45:09   # 755642
ой да ладно вам... автора сообщения тупо не верно поняли. На русском надо очень четко подбирать слова, ясно понимать, что хочешь донести. иначе в 50% случае будет двоякое понимание.
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  KAN13 08.07.2020 в 12:46:32   # 755643

Таки сколько спалили " спонсорского " бабла в угоду " якобы выздоровевшего " ? .
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  Денис222 08.07.2020 в 12:55:31   # 755647
Самая тупая отмазка из всех, что я слышал/видел...
Чтобы поднять настроение мы выкинули деньги на ветер, так отдали бы их лучше, тем кто на передовой... Неужели вы думаете, что народ так туп?
В голове все чаще мысль...
Вставай, страна огромная...ну вы поняли
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  Skype 08.07.2020 в 13:54:36   # 755654
Деньги в небо, а нужно в людей. Инвалидам можно было салют сделали, хотя бы тыс по 20 тенге, вот это салют
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  Софруджу 08.07.2020 в 14:26:46   # 755662
Пипец, как весело стало!
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  jumanjiqz 08.07.2020 в 14:42:24   # 755666
Я конечно извиняюсь что встреваю в срач, но не понимаю, почему столько воя из-за этого салюта!? Вон в соседних странах такая же ситуация, но салюты были же в честь 9-го мая! Я думаю причина негатива в дне рождения елбасы?! Ну тут тогда все понятно, пропаганда ненависти делает свое дело, озлобленность населения провоцирует не социально-экономические условия, или там коррупция, а банальная зависть!!!
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  Маке0912 08.07.2020 в 15:27:45   # 755678
Не сравнивай салют 9 мая и день рождения НАНа.
Там победа с миллионами жертв.
А здесь днюха одного, во время когда простые люди в муках гибнут.
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  troll 08.07.2020 в 15:54:30   # 755681
смешно, повеселили, подняли настроение. спасибо...
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