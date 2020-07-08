Салют был для поднятия настроения горожан

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danilov 08 Июля 2020 в 09:49:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 08.07.2020 в 09:55:26 # 755632
Практичный 08.07.2020 в 10:27:02 # 755633
Таки сколько спалили " спонсорского " бабла в угоду " якобы выздоровевшего " ? .
Чтобы поднять настроение мы выкинули деньги на ветер, так отдали бы их лучше, тем кто на передовой... Неужели вы думаете, что народ так туп?
В голове все чаще мысль...
Вставай, страна огромная...ну вы поняли
Там победа с миллионами жертв.
А здесь днюха одного, во время когда простые люди в муках гибнут.