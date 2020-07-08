Фонд медстрахования выписывает себе миллионные премии и стоит очень дорого. Почему?

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danilov 08 Июля 2020 в 14:59:21
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана 2 сентября 2019 года сделал акцент на «Слышащем государстве», которое подразумевает открытость и прозрачность. Это страна, в которой, если общественность или СМИ обратится с вопросами, на них отвечают честно, открыто и без каких-либо подводных камней. Редакция Liter.kz решила проверить финансовую и аудиторскую отчетности некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» за 2018 год. Все данные хранятся в открытом доступе на сайте Министерства финансов РК, где и были найдены ряд интересных деталей, которые, к сожалению, фонд решил никак не комментировать. Что в итоге обнаружили журналисты Liter.kz, читайте далее.
На официальном сайте депозитория РК валовая прибыль фонда на конец декабря составила 5 949 713 000 тенге, при этом общие и административные расходы составили 4 423 377 000 тенге (больше чем две трети доходов тратится на содержание самого фонда), из которых 3 047 663 000 тенге ушли только на оплату труда.
В финотчетности за 2017 год стало известно, что работникам была выплачена зарплата на общую сумму 697 373 000 тенге. Редакция задалась вопросом: чем обусловлена такая разница в оплате труда? Оказалось, что причиной увеличения общего размера заработной платы Фонда стал многократный рост числа сотрудников.
Фонд социального медицинского страхования образован в конце 2016 года, в штате тогда было менее 10 человек.
Штатная численность Фонда в 2017 году не была полностью укомплектована. В 2018 году штат увеличился, так как были созданы 16 филиалов по Республике Казахстан и, соответственно, увеличился фонд оплаты труда.
На вопрос: какова численность работников Фонда соцмедстрахования сегодня? Ответа от «открытого» госоргана не последовало.
Еще один интересующий редакцию вопрос касался заработной платы главы Фонда Айбатыра Жумагулова. Как вы понимаете, он также остался без ответа.
«Размер должностного оклада Председателя Правления Фонда устанавливается Советом директоров Фонда в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан», — сказано в сообщении.
По информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа акционерного общества по итогам 2018 года стало известно, что пяти членам исполнительного органа было выплачено вознаграждение в общей сумме 92 173 262,69 тенге. В 2018 году председателем правления Фонда соцмедстрахования значилась Елена Бахмутова. Она и еще четыре человека, которые являются членами исполнительного органа, получили солидные премии. На вопрос: за какие заслуги было выплачено пяти членам исполнительного органа более 92 миллионов тенге? В Фонде ответили неоднозначно.
«В депозитарии финансовой отчетности размещена информация о суммарном размере вознаграждения пяти членам исполнительного органа Фонда по итогам 2018 года, которая содержит сведения о суммарном размере всех выплат в пользу членов исполнительного органа в отчетном периоде, включая заработную плату и все виды поощрений в денежной форме в течение года, в том числе и по итогам года», — сказано в сообщении.
Если предположить, что у каждого из пяти членов исполнительного органа заработная плата составляет по одному миллиону тенге, то за год пяти сотрудникам было выплачено в общей сумме 60 миллионов тенге. Оставшиеся 30 миллионов тенге были выплачены как квартальные премии и вознаграждения по итогам года.
Между тем, это данные за 2018 год. Данных финотчетности и результатов аудиторской проверки за 2019 год на официальном сайте МФ РК депозитория финансовой отчетности до сих пор нет.
Как оказалось, аудит годовой финансовой отчетности Фонда на данный момент находится на стадии завершения, а годовая финансовая отчетность ведомства предварительно утверждается Советом директоров Фонда на очередном заседании (согласно установленным процедурам). После годовая финансовая отчетность Фонда утверждается приказом Единственного акционера.
Процедуры размещения годовой финансовой отчетности за 2019 год на сайте Фонда и в депозитарии финансовой отчетности следуют после получения приказа об утверждении отчетности.
«При этом отметим, что годовая финансовая отчетность организаций должна быть размещена в депозитарий в срок не позднее 31 августа года, следующего за отчетным (в соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года № 1173 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности в депозитарий)», — отмечено в сообщении.
Что касается суммы премиальных и сотрудников, которым она достанется, то, как вы уже поняли, таких данных тоже нет. В ведомстве еще раз подчеркнули, что финансовая отчетность Фонда по итогам 2019 года еще не утверждена, соответственно после утверждения отчетности будет определен размер вознаграждения исполнительного органа Фонда на основании оценки их деятельности в 2019 году.
Вместе с этим, сам глава Фонда Айбатыр Жумагулов считает интерес со стороны СМИ к деятельности Фонда и его заработной плате – заказом. Возможно, поэтому, на вопрос о сумме заработной платы в ответе на запрос не было и речи.
«Если говорить обо мне лично, я и до этого был первым руководителем. Если говорить о бюджетах, то было в разы больше. Был вице-министром. Тоже вроде никаких вопросов («касательно бюджета» — прим.ред.) не было. В фонде работаю больше полутора лет. В прошлом году вопросов не было. Начиная с этого года вопросы возникают. Я понимаю, что за ними стоят другие люди. Мне не нравятся, что оппоненты выбрали грязные («методы» — прим.ред.). Я пытался коллегам вашим показать декларации. Это только верхушка айсберга. На самом деле за этим стоят определенные лица, которым мешаю не я, не моя семья, а вся система», — сказал Жумагулов в интервью Бейбиту Алибекову.
Заказ на Жумагулова редакции не приходил, как видите, все данные взяты из открытых источников и все вопросы самому фонду мы задали. Однако ведомство само решило игнорировать запросы СМИ, без давления из вне.
А учитывая, что жена главы Фонда соцмедстрахования частенько в своих соцсетях пишет об имеющихся богатствах, вопросов становится еще больше. К примеру, 25 мая редакция Liter.kz благодаря Instagram Гульбаршин Заировой узнала, откуда у семейства двухэтажный особняк, роскошь и золото.
К тому же, вопросы у населения возникают и будут возникать если становится известно, что Фонд соцмедстрахования потратил 233 миллиона тенге на информационно-разъяснительную работу. Об этом писали наши коллеги из Atameken Business.
Между тем, с 23 июня поликлиники Нур-Султана временно не проводят плановые приемы и осмотры пациентов. В акимате отметили, что это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Когда редакция Liter.kz стала выяснять будут ли астанчанам, которые платят взносы в фонд медицинского страхования, компенсировать недели простоя клиник, в ведомстве ответили, что такого не предусмотрено.
А на выплату пособия в размере 42 500 тенге, в которых нуждаются казахстанцы, оставшиеся без дохода в период пандемии коронавируса, оказалось, у Фонда нет больше денег.
Пока СМИ пишут о нехватке лекарств, невозможности выплат пособий, жена Айбатыра Жумагулова в своих соцсетях снова поразила публику откровениями о роскоши.
Казахстанцев возмутила публикация в Instagram журналиста и телеведущей Гульбаршин Заировой, в которой она похвасталась новым, двенадцатым по счету автомобилем, который ей подарил муж. Об этом написали 8 июля Tengrinews.kz.
https://liter.kz/millionnye-premii-voprosy-bez-otveta-i-zakaz-chto-skryvaetsya-za-deyatelnostyu-fonda-soczmedstrahovaniya/
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Все мы гости 08.07.2020 в 15:07:39 # 755676