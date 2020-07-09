В Казахстане запретили использовать российский аппарат ИВЛ

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философ 09 Июля 2020 в 17:30:55
Руководитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Тимур Султангазиев подписал приказ о приостановлении применения на территории страны российских аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» производства «Уральского приборостроительного завода», произведенных после 1-го апреля 2020-го года.
Основанием послужило письмо Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий от 8 июня 2020 года, экспертное заключение.
Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК подписал приказ от 12 июня 2020 года "О приостановлении применения медицинского изделия", передает zakon.kz.
Напомним, что в России с 13-го мая приостановили использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе после пожаров в двух больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где были установлены эти аппараты.
Ранее вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова также заявляла, что в стране не используются эти аппараты.
https://365info.kz/2020/07/v-kazahstane-zapretili-ispolzovat-rossijskij-apparat-ivl
https://www.zakon.kz/5030519-v-kazahstane-priostanovili-primenenie.html
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