Запись переговоров Порошенко и Путина

Цитата: Софруджу от

Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож

Да да, конечно, сразу совершенно непохож, ага. Где неудобно, там сразу непохож. Странно, а я сразу узнал, прям как будто первый канал включил. Очень даже похож...