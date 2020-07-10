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Скандалы
Запись переговоров Порошенко и Путина
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danilov 10 Июля 2020 в 09:54:23
«Относительно происхождения записей говорят, что эти записи делались в Офисе Президента. Делались они с целью, чтобы потом можно было вспомнить, кто что кому сказал, что кому пообещал. Кстати, в США по закону фиксируются все переговоры Президента. Просто видимо эти записи попали в те руки, которые передали их тем, кто их опубликовал», — об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



Лютый адище, у главы государства проходной двор какой-то.
Там сейчас вообще трэш и угар.
Пишут что, "Гетьман" пытается выкупить оставшиеся "плёнки Деркача" за $200 млн. Зеленский собирает срочно на совещание весь силовой блок, хотят срочно каким-нибудь способом запретить дальнейшие публикации. Порохоботы в панике: их Гетьман - агент Кремля!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 10.07.2020 в 11:07:20   # 755972
Еси чесно нихрена не понятно. О чем то побалакали - ни о чем грубо говоря.
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  строитель 10.07.2020 в 11:07:36   # 755973
Бизнес! Ничего кроме бизнеса
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  sergei55 10.07.2020 в 11:11:29   # 755974
Цитата: alpha_portal от 10.07.2020 05:07:20
Еси чесно нихрена не понятно. О чем то побалакали - ни о чем грубо говоря.

это в то время когда он кричал, что ни каких переговоров с агрессором, когда тряс куском автобуса
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  alpha_portal 10.07.2020 в 11:18:39   # 755976
Цитата: sergei55 от 10.07.2020 05:11:29
Цитата: alpha_portal от 10.07.2020 05:07:20
Еси чесно нихрена не понятно. О чем то побалакали - ни о чем грубо говоря.

это в то время когда он кричал, что ни каких переговоров с агрессором, когда тряс куском автобуса

Ну так это ж продажный порошенко. Говортть с требуны то что хотят слышать массы, а договариваться по другим понятиям технично. Вот и все. По моему мнению так делают все. Официально - враги. Неофициально могут даже в бане париться. Это в политике нормальное явление.
И как говориться: а что вы хотели услышать? Типа все что нам гтворят с трибуны - так и есть? Да полная чушь. Поэтому обсуждаться политиков и политику бесмысленно потому как никто нихрена не знает что там у них происходит на самом деле. Мы лишь мурашики.
Нам с трибуны щаливают одну сказку, а на деле происходят вполне естественные человеческие вещи. Только на высшем уровне, но все то же самое.
Кто то просрал бабки но всей компашке надо как то отчитаться перед людьми.
Что и как происходит мы сегодня все видим и действительно все на пределе! Все похерили всю вспышку просрали теперь отмазываются стдят. А страдает экономика.
Какого черта ограничили раьоту рынков? Чье решение? Вот все кто на рынке в этот период заболеет - нало повесить на главного санитарного врача. И пусть бегает и ищет им лекарства с кислородом.
Безмозглые решения в безмозглой верхушке!
Вы там суки доиграетесь! Народ на пределе!
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  СССР 10.07.2020 в 11:47:04   # 755977
Диверсионная операция в Крыму

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  Софруджу 10.07.2020 в 12:10:34   # 755978
Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож
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  almako 10.07.2020 в 13:04:50   # 755979
Цитата: Софруджу от 10.07.2020 06:10:34
Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож

Да да, конечно, сразу совершенно непохож, ага. Где неудобно, там сразу непохож. Странно, а я сразу узнал, прям как будто первый канал включил. Очень даже похож...
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  Ал 10.07.2020 в 13:57:30   # 755984
Цитата: almako от 10.07.2020 07:04:50
Цитата: Софруджу от 10.07.2020 06:10:34
Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож

Да да, конечно, сразу совершенно непохож, ага. Где неудобно, там сразу непохож. Странно, а я сразу узнал, прям как будто первый канал включил. Очень даже похож...
В комментариях ролика украинского канала с украинскими комментаторами своими наблюдениями поделитесь...
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  Софруджу 10.07.2020 в 15:19:22   # 756011
almako 10.07.2020 в 13:04:50 # 755979

Ты дебил? Я даже не стал слушать, о чём там - удобно-не удобно. Просто даже не напоминает Путина. Независимо от содержания. И, кстати, судя по подаче, это, вроде компромат на Порошенко, а не на Путина
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  Вошинг тонк 10.07.2020 в 15:25:25   # 756014
Ну вот , брат Алмако, скоро станешь долбоебом и нас будет уже трое.
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  едридмадрид 10.07.2020 в 15:30:55   # 756019
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  Вошинг тонк 10.07.2020 в 15:33:01   # 756021
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  Jopavogne 10.07.2020 в 15:33:14   # 756022
Цитата: Софруджу от 10.07.2020 06:10:34
Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож

100% не он, даже само построение диалога как будто с улицы взяли человека и качество связи гавно не поверю, что связь между президентами такого качества.
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  Ал 10.07.2020 в 15:48:07   # 756029
Кто о чем, а Моська про своих любимых блох...
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  almako 10.07.2020 в 16:08:33   # 756036
Софруджу, нет , к твоему сожалению, дебил это ты! я впринципе, сочувствую тебе, но ничего, это не смертельно. А голос, как и обороты, и стилистика в общем - очень похож на путина.
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