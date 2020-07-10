Запись переговоров Порошенко и Путина

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danilov 10 Июля 2020 в 09:54:23
Лютый адище, у главы государства проходной двор какой-то.
Там сейчас вообще трэш и угар.
Пишут что, "Гетьман" пытается выкупить оставшиеся "плёнки Деркача" за $200 млн. Зеленский собирает срочно на совещание весь силовой блок, хотят срочно каким-нибудь способом запретить дальнейшие публикации. Порохоботы в панике: их Гетьман - агент Кремля!
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 10.07.2020 в 11:07:20 # 755972
Цитата: alpha_portal от 10.07.2020 05:07:20
Еси чесно нихрена не понятно. О чем то побалакали - ни о чем грубо говоря.
Еси чесно нихрена не понятно. О чем то побалакали - ни о чем грубо говоря.
это в то время когда он кричал, что ни каких переговоров с агрессором, когда тряс куском автобуса
alpha_portal 10.07.2020 в 11:18:39 # 755976
Цитата: sergei55 от 10.07.2020 05:11:29
это в то время когда он кричал, что ни каких переговоров с агрессором, когда тряс куском автобуса
Цитата: alpha_portal от 10.07.2020 05:07:20
Еси чесно нихрена не понятно. О чем то побалакали - ни о чем грубо говоря.
Еси чесно нихрена не понятно. О чем то побалакали - ни о чем грубо говоря.
это в то время когда он кричал, что ни каких переговоров с агрессором, когда тряс куском автобуса
Ну так это ж продажный порошенко. Говортть с требуны то что хотят слышать массы, а договариваться по другим понятиям технично. Вот и все. По моему мнению так делают все. Официально - враги. Неофициально могут даже в бане париться. Это в политике нормальное явление.
И как говориться: а что вы хотели услышать? Типа все что нам гтворят с трибуны - так и есть? Да полная чушь. Поэтому обсуждаться политиков и политику бесмысленно потому как никто нихрена не знает что там у них происходит на самом деле. Мы лишь мурашики.
Нам с трибуны щаливают одну сказку, а на деле происходят вполне естественные человеческие вещи. Только на высшем уровне, но все то же самое.
Кто то просрал бабки но всей компашке надо как то отчитаться перед людьми.
Что и как происходит мы сегодня все видим и действительно все на пределе! Все похерили всю вспышку просрали теперь отмазываются стдят. А страдает экономика.
Какого черта ограничили раьоту рынков? Чье решение? Вот все кто на рынке в этот период заболеет - нало повесить на главного санитарного врача. И пусть бегает и ищет им лекарства с кислородом.
Безмозглые решения в безмозглой верхушке!
Вы там суки доиграетесь! Народ на пределе!
Цитата: Софруджу от 10.07.2020 06:10:34
Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож
Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож
Да да, конечно, сразу совершенно непохож, ага. Где неудобно, там сразу непохож. Странно, а я сразу узнал, прям как будто первый канал включил. Очень даже похож...
Цитата: almako от 10.07.2020 07:04:50В комментариях ролика украинского канала с украинскими комментаторами своими наблюдениями поделитесь...
Да да, конечно, сразу совершенно непохож, ага. Где неудобно, там сразу непохож. Странно, а я сразу узнал, прям как будто первый канал включил. Очень даже похож...
Цитата: Софруджу от 10.07.2020 06:10:34
Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож
Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож
Да да, конечно, сразу совершенно непохож, ага. Где неудобно, там сразу непохож. Странно, а я сразу узнал, прям как будто первый канал включил. Очень даже похож...
Ты дебил? Я даже не стал слушать, о чём там - удобно-не удобно. Просто даже не напоминает Путина. Независимо от содержания. И, кстати, судя по подаче, это, вроде компромат на Порошенко, а не на Путина
Вошинг тонк 10.07.2020 в 15:25:25 # 756014
едридмадрид 10.07.2020 в 15:30:55 # 756019
Цитата: строитель от 10.07.2020 05:07:36
Бизнес! Ничего кроме бизнеса
Бизнес! Ничего кроме бизнеса
согласен переделанные стихи мастера ( вернее подражание)
Вошинг тонк 10.07.2020 в 15:33:01 # 756021
Цитата: едридмадрид от 10.07.2020 09:30:55А ты что-то имеешь против буржуазии и их образа жизни? Будь последователен, камрад.
согласен переделанные стихи мастера ( вернее подражание)
Цитата: строитель от 10.07.2020 05:07:36
Бизнес! Ничего кроме бизнеса
Бизнес! Ничего кроме бизнеса
согласен переделанные стихи мастера ( вернее подражание)
Цитата: Софруджу от 10.07.2020 06:10:34
Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож
Не слишком хорошо знаю голос Порошенко, но уж голос якобы Путина совершено не похож, даже приблизительно не похож
100% не он, даже само построение диалога как будто с улицы взяли человека и качество связи гавно не поверю, что связь между президентами такого качества.