Общественники подают в суд на столичный акимат

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danilov 10 Июля 2020 в 16:25:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
люди теряют жизни...сколько людей могли б спасти эти деньги...не, наши чиновники - это великие..великие пробиватели дна!
1:09 ремонт флагштока 1.5 милиорда тенгечто он имел виду ремонт флагштока 1.5 миллиона или миллиарда ???
Вошинг тонк 10.07.2020 в 17:29:31 # 756051
Цитата: DITRX от 10.07.2020 11:28:08А за сколько бы вы на него полезли подкрасить?
Quote:
Quote:
1:09 ремонт флагштока 1.5 милиорда тенгечто он имел виду ремонт флагштока 1.5 миллиона или миллиарда ???
МишкаНаСевер 10.07.2020 в 18:26:58 # 756058
А это, что получается,если я хочу подать в суд на государство, я должен 30 млн. заплатить???
Вошинг тонк 10.07.2020 в 18:28:11 # 756059
Цитата: МишкаНаСевер от 10.07.2020 12:26:58Или флагшток подкрасить
Четыре плюса на то, что снова отклонят!
А это, что получается,если я хочу подать в суд на государство, я должен 30 млн. заплатить???
Четыре плюса на то, что снова отклонят!
А это, что получается,если я хочу подать в суд на государство, я должен 30 млн. заплатить???
Цитата: DITRX от 10.07.2020 11:28:08
Quote:
Quote:
1:09 ремонт флагштока 1.5 милиорда тенгечто он имел виду ремонт флагштока 1.5 миллиона или миллиарда ???
Если прислушаться, то комментатор сказал "1,5 миллиОрда тенге". По ходу он так и не смог определиться - миллиона или миллиарда.
Цитата: МишкаНаСевер от 10.07.2020 12:26:58
Четыре плюса на то, что снова отклонят!
А это, что получается,если я хочу подать в суд на государство, я должен 30 млн. заплатить???
Четыре плюса на то, что снова отклонят!
А это, что получается,если я хочу подать в суд на государство, я должен 30 млн. заплатить???
Возможно имеется ввиду некий процент от суммы иска в обеспечение судебных издержек.
Ал, в личку не ломиться
Цитата: Templar от 10.07.2020 13:54:34
Ала забанили? Давно бы уже. Весь Титус обосрал.
Ал, в личку не ломиться
Ала забанили? Давно бы уже. Весь Титус обосрал.
Ал, в личку не ломиться
Цитата: Templar от 10.07.2020 13:54:34
Ала забанили? Давно бы уже. Весь Титус обосрал.
Ал, в личку не ломиться
Ала забанили? Давно бы уже. Весь Титус обосрал.
Ал, в личку не ломиться
Он ща мне всю личку в помойку превратит, принесёт мне туды тонны ссылей. Как хорошо, шо картины и видео туда не загружаются
Мура45
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Не прошло и пол
Радыво, о чём ты накакало в 23-х собщениях?
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Цитата: Super от 10.07.2020 13:01:22
Вот какого хера дороги делают и сейчас вижу детские площадки разбирают новые делают нашли новый бизнес детские площадки. Все эти деньги надо было на здравоохранение и выплату людям сидящих на карантине и все в водить ЧП и изымать деньги под нужны государства нету жесткой руки у власти все слабаки.
Вот какого хера дороги делают и сейчас вижу детские площадки разбирают новые делают нашли новый бизнес детские площадки. Все эти деньги надо было на здравоохранение и выплату людям сидящих на карантине и все в водить ЧП и изымать деньги под нужны государства нету жесткой руки у власти все слабаки.
Что бы ни случилось,
Цитата: DITRX от 10.07.2020 11:28:08
Quote:
Quote:
1:09 ремонт флагштока 1.5 милиорда тенгечто он имел виду ремонт флагштока 1.5 миллиона или миллиарда ???
если на этом флагштоке всех наших коррумпированных министров, акимов и прочих чиновников, плюс кое кого из "саграде фамилия" повесить, то это совсем недорого.
МишкаНаСевер 11.07.2020 в 00:01:53 # 756132
Цитата: Мура45 от 10.07.2020 14:03:53
Он ща мне всю личку в помойку превратит, принесёт мне туды тонны ссылей. Как хорошо, шо картины и видео туда не загружаются
Цитата: Templar от 10.07.2020 13:54:34
Ала забанили? Давно бы уже. Весь Титус обосрал.
Ал, в личку не ломиться
Ала забанили? Давно бы уже. Весь Титус обосрал.
Ал, в личку не ломиться
Он ща мне всю личку в помойку превратит, принесёт мне туды тонны ссылей. Как хорошо, шо картины и видео туда не загружаются
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