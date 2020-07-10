Общественники подают в суд на столичный акимат

Вот какого хера дороги делают и сейчас вижу детские площадки разбирают новые делают нашли новый бизнес детские площадки. Все эти деньги надо было на здравоохранение и выплату людям сидящих на карантине и все в водить ЧП и изымать деньги под нужны государства нету жесткой руки у власти все слабаки.