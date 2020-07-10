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Скандалы
Общественники подают в суд на столичный акимат
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danilov 10 Июля 2020 в 16:25:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 10.07.2020 в 17:17:12   # 756048
Салют был не уместен? Да как такое (про салют) вообще в голову могло прийти...а, знаю...1,5 мил же...вы вдумайтесь...
люди теряют жизни...сколько людей могли б спасти эти деньги...не, наши чиновники - это великие..великие пробиватели дна!
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  DITRX 10.07.2020 в 17:28:08   # 756050
Quote:
1:09 ремонт флагштока 1.5 милиорда тенге
что он имел виду ремонт флагштока 1.5 миллиона или миллиарда ???
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  Вошинг тонк 10.07.2020 в 17:29:31   # 756051
Цитата: DITRX от 10.07.2020 11:28:08
Quote:
1:09 ремонт флагштока 1.5 милиорда тенге
что он имел виду ремонт флагштока 1.5 миллиона или миллиарда ???
А за сколько бы вы на него полезли подкрасить?
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  Даун 10.07.2020 в 18:05:19   # 756057
Чем дальше от развала СССР тем глупее и тупее
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  МишкаНаСевер 10.07.2020 в 18:26:58   # 756058
Четыре плюса на то, что снова отклонят!
А это, что получается,если я хочу подать в суд на государство, я должен 30 млн. заплатить???
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  Вошинг тонк 10.07.2020 в 18:28:11   # 756059
Цитата: МишкаНаСевер от 10.07.2020 12:26:58
Четыре плюса на то, что снова отклонят!
А это, что получается,если я хочу подать в суд на государство, я должен 30 млн. заплатить???
Или флагшток подкрасить
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  Aлекс 10.07.2020 в 18:40:27   # 756061
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  Super 10.07.2020 в 18:59:22   # 756064
Жопализы у власти вот и результат с них надо высчитать эти деньги нету пусть отрабатывают весь расклад жестко надо, расстрел не нужен нужно что бы отработали.
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  Super 10.07.2020 в 19:01:22   # 756065
Вот какого хера дороги делают и сейчас вижу детские площадки разбирают новые делают нашли новый бизнес детские площадки. Все эти деньги надо было на здравоохранение и выплату людям сидящих на карантине и все в водить ЧП и изымать деньги под нужны государства нету жесткой руки у власти все слабаки.
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  Templar 10.07.2020 в 19:40:58   # 756066
Цитата: DITRX от 10.07.2020 11:28:08
Quote:
1:09 ремонт флагштока 1.5 милиорда тенге
что он имел виду ремонт флагштока 1.5 миллиона или миллиарда ???

Если прислушаться, то комментатор сказал "1,5 миллиОрда тенге". По ходу он так и не смог определиться - миллиона или миллиарда.
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  Мура45 10.07.2020 в 19:52:27   # 756068
Цитата: МишкаНаСевер от 10.07.2020 12:26:58
Четыре плюса на то, что снова отклонят!
А это, что получается,если я хочу подать в суд на государство, я должен 30 млн. заплатить???

Возможно имеется ввиду некий процент от суммы иска в обеспечение судебных издержек.
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  Templar 10.07.2020 в 19:54:34   # 756069
Ала забанили? Давно бы уже. Весь Титус обосрал.

Ал, в личку не ломиться
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  Мура45 10.07.2020 в 20:02:41   # 756071
Цитата: Templar от 10.07.2020 13:54:34
Ала забанили? Давно бы уже. Весь Титус обосрал.
Ал, в личку не ломиться


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  Мура45 10.07.2020 в 20:03:53   # 756072
Цитата: Templar от 10.07.2020 13:54:34
Ала забанили? Давно бы уже. Весь Титус обосрал.

Ал, в личку не ломиться

Он ща мне всю личку в помойку превратит, принесёт мне туды тонны ссылей. Как хорошо, шо картины и видео туда не загружаются
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  Мура45 10.07.2020 в 20:31:22   # 756073
Quote:
Мура45
Сообщения (23)
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Не прошло и полгодачаса..
Радыво, о чём ты накакало в 23-х собщениях?
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  старик 10.07.2020 в 22:44:39   # 756105
Что то суммы нереальные, наверно оговорка.
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  Васяй 10.07.2020 в 23:18:09   # 756113
Темплар,Мура давно пророссийскими стали?Откуда флаг на аватарке? Или новый срач решили замутить?
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  Васяй 10.07.2020 в 23:18:35   # 756114
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  Мура45 10.07.2020 в 23:29:21   # 756121
Васяй, не пытайся начинать срач.
Коментируй статьи, а не пользователей.
Теле2 знаешь?
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  Мимоходец 10.07.2020 в 23:48:36   # 756128
Цитата: Super от 10.07.2020 13:01:22
Вот какого хера дороги делают и сейчас вижу детские площадки разбирают новые делают нашли новый бизнес детские площадки. Все эти деньги надо было на здравоохранение и выплату людям сидящих на карантине и все в водить ЧП и изымать деньги под нужны государства нету жесткой руки у власти все слабаки.


Что бы ни случилось, распилосвоение бюджета останавливать нельзя. Поэтому и идут ремонты детских площадок, замены бордюров и остановок, укладка брусчатки и т.д. А антикоронавирусные меры мы продемонстрируем на частном бизнесе (ограничения или запрет деятельности сервис-сектора), к бюджету не относящемуся
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  troll 10.07.2020 в 23:55:56   # 756131
Цитата: DITRX от 10.07.2020 11:28:08
Quote:
1:09 ремонт флагштока 1.5 милиорда тенге
что он имел виду ремонт флагштока 1.5 миллиона или миллиарда ???

если на этом флагштоке всех наших коррумпированных министров, акимов и прочих чиновников, плюс кое кого из "саграде фамилия" повесить, то это совсем недорого.
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  МишкаНаСевер 11.07.2020 в 00:01:53   # 756132
Цитата: Мура45 от 10.07.2020 14:03:53
Цитата: Templar от 10.07.2020 13:54:34
Ала забанили? Давно бы уже. Весь Титус обосрал.

Ал, в личку не ломиться

Он ща мне всю личку в помойку превратит, принесёт мне туды тонны ссылей. Как хорошо, шо картины и видео туда не загружаются


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