В Кыргызстане вышла статья с громким названием - "Триумфальный провал Токаева"

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философ 10 Июля 2020 в 20:51:55
В самый критический момент прекращено массовое тестирование населения. Правительство запросило экстренную помощь в соседней Российской Федерации, где, кстати, положение в отдельных регионах тоже аховое. Это полное поражение в «фактической войне», как назвал пандемию Касым-Жомарт Токаев, пишет Виктор Ковтуновский.
Вспомним, как развивались события на коронавирусном «фронте» с самого начала.
В середине марта, когда случаи заболеваний были еще единичными, глава государства объявил чрезвычайное положение и жесткий локдаун. Задним числом можно отметить, что тем самым по экономике и казне государства был нанесен весьма чувствительный удар, усугублявшийся упавшими до 20-летнего минимума ценами на нефть. Сокращение ВВП и бюджетные потери за второй квартал оказались катастрофическими.
Госмашина пропаганды, вместо того, чтобы внушать согражданам серьезное отношение к опасностям заболевания, все это время посвятило проблеме «42 500». Ответственные лица то раздавали широкие посулы, обещая пособие самым широким категориям населения, то стращали карами за незаконное получение социальной помощи, то, спустя сутки, отрекались от своих же угроз.
Вместе с тем, тотальный локдаун при незначительном количестве инфицированных породил широкое недовольство избыточными ограничительными мерами. За период ЧП у населения выработалось, что называется, «False sense of security», или ложное чувство безопасности, но никак не иммунитет или готовность следовать антиэпидемиологическим призывам властей. В результате большинство людей посчитали угрозу коронавируса сильно преувеличенной. Не удивительно, что по опросам социологических служб Ромир и Гэллап казахстанцы оказались впереди планеты всей по этому показателю.
Мне уже приходилось писать, что введение чрезвычайного положения преследовало прежде всего политические цели, а исполнено было таким образом, чтобы удовлетворить корыстные аппетиты определенного круга лиц. Социальная защита населения стала лишь прикрытием, а реальным решением надвигающихся проблем, как мы теперь выяснили, никто всерьез не занимался.
Пандемия предоставила Токаеву возможность блокировать политическую активность своего визави, а также развернуть собственную пиар-кампанию – «маленькую победоносную войну». С другой стороны, идею чрезвычайщины с энтузиазмом подхватили высшие исполнительные чины и некоторые приближенные олигархи, узревшие в ней возможность для усиленного распила госбюджета и Нацфонда.
Поначалу события развивались в выгодном для действующего президента русле. Нурсултан Назарбаев особой публичной активности не проявлял, то ли по состоянию здоровья, то ли потому, что опыт и интуиция подсказали ему, что лучше в этой ситуации остаться в тени. «Бунт» Дариги Назарбаевой, обратившейся в Конституционный Совет по поводу легитимности президентских актов, был решительным образом пресечен. Казалось бы, елбасы получил «детский мат», а Токаев вот-вот отпразднует победу не только над мировой заразой, но и над своим политическим патроном.
Между тем количество инфицированных продолжало рости. Через два месяца, в течение которых чиновники в центре и на местах нещадно дербанили госбюджет, карантин официально завершился. Токаев объявил, что «пик пандемии мы прошли», хотя никакого снижения количества заболеваний не наступило.
А через месяц после снятия ограничений развернулось настоящее бедствие. Триумф не состоялся, и теперь мы наблюдаем неуклюжие попытки Токаева дистанцироваться от возникших по его инициативе проблем. На срочном совещании в Акорде президент возложил ответственность за провал на межведомственную комиссию и акимов. Однако организационные выводы на фоне надвигающейся катастрофы выглядят робко до постыдности: несколько выговоров и предупреждений. Даже профильный министр здравоохранения ушел сам, «по состоянию здоровья».
На разгон правительства Токаев не решился, а поручил ему же подготовить новые антикризисные мероприятия. Такое поведение демонстрирует как свойственную нашему президенту профессиональную дипломатичность, так и отсутствие несвойственных ему лидерских качеств – критически важное для адекватного реагирования на вызовы такого масштаба.
Несомненно, тут есть и «политический момент». Соответственно, смотреть на действия Токаева надо через призму сложившейся в Казахстане системы двоевластия. Сегодняшнее правительство досталось второму президенту от первого. Все это время Токаеву было выгодно выпячивать неудовлетворительную работу кабинета, подразумевая, что и все проблемы тянутся из прошлого. Такая интерпретация то и дело проявлялась в текстах лояльных Акорде ньюсмейкеров: новому президенту якобы не дают развернуться старые кадры.
Но подписанием чрезвычайных указов и изгнанием из Сената Дариги Назарбаевой Токаев продемонстрировал, что в руках главы государства по-прежнему сосредоточена огромная власть, буде проявит он к тому свою волю и желание. Разговорчики о временном «зиц-президенте» приутихли. Отныне мало кто сомневается в том, что Токаев обладает полномочиями уволить любого чиновника, включая премьер-министра, если тот не справляется с его поручениями. Другое дело, что отправив правительство в отставку именно сейчас, ему придется взять на себя всю полноту ответственности за все происходящее в стране без права списания неудач и провалов на прежнее, «застойное» руководство.
Вследствие этих обстоятельств мы становимся свидетелями банального бюрократического пинг-понга. Президент Токаев, который еще в марте, ничтоже сумняшеся, не совещаясь и не консультируясь ни с кем, вводил режим ЧП, теперь собственной инициативы и решительности не проявляет. Он лишь посылает правительству общую установку «на добро»: «прекратить распространение инфекции без ущерба для экономики».
Премьер Аскар Мамин, в свою очередь, все постановления вверенного ему правительства начинает с фразы: «в соответствии с указаниями президента», а новый министр здравоохранения предлагает на усмотрение главы государства три сценария действий, ожидая, что тот примет окончательное решение по данному вопросу. Однако, не определяя свой выбор и не подписываясь под конкретным указанием, президент Токаев откликается осторожным твитом, демонстрирующим его «равноудаленность»:
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДСТАВИЛО ПЛАН ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА С 5 ИЮЛЯ СРОКОМ НА 14 ДНЕЙ (ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ). ЗАВТРА ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ МВК МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЫСТУПИТ С РАЗЪЯСНЕНИЯМИ.
Бюрократия не любит нести ответственность за провалы, тем более, не свои. Поэтому переиграть ее на этой площадке даже кандидату в мастера спорта по пинг-понгу Токаеву вряд ли удастся. Кроме того, Нурсултан Назарбаев уже сделал заявку на свое возвращение к активной игре.
Между тем…
Как сообщает один из телеграм -каналов, вновь приближенные Нурсултана Назарбаева обсуждают сценарий его возвращения на пост президента.
Такой сценарий уже неоднократно обсуждался в "Библиотеке", однако возможность возвращения осложнена разрозненностью политической и бизнес-элиты Казахстана (далеко не все поддерживают такой сценарий).
Назарбаев, как следует из его обращения, в котором он подробно перечислил всех глав государств и правительств, представителей зарубежной и казахстанской общественности (пожелавших ему скорейшего выздоровления), дает понять тем, кто не поддерживает его возвращение, что его авторитет безоговорочен и признается, как в Казахстане, так и в других странах.
Что естественным образом снижает авторитет президента Токаева, который сознательно выбрал узкую тропинку преемника и демонстрирует свою лояльность, признавая авторитет Назарбаева, открыв ему памятник в Национальном университете обороны и написав статью-панегирик "Уроки исторической личности".
Ситуацию подогревает и Россия. Так, Владимир Путин записал для Елбасы видеопоздравление, которое, будучи необычно теплым и даже эмоциональным, было воспринято членами семьи Назарбаева как приглашение вернуться во власть. Путин отдельно выделил заслуги Назарбаева в развитии союзнических отношений с Россией и назвал его "отцом евразийской интеграции", что неслучайно, ведь Москва столкнулась с некоторыми трудностями:
- действующий президент отказался подписать Стратегию развития интеграции в рамках ЕАЭС;
- так и не сдвинулся с мертвой точки вопрос строительства силами российских специалистов АЭС в Казахстане;
- оказалась оскорблена ура-патриотическая общественность из-за "отказа" Токаева крепить на пиджак "георгиевскую ленту";
- президент, как считает Москва, занимается заигрыванием с враждебно настроенными к России националистами.
Наши собеседники из администрации президента России считают, что сценарий возвращения Назарбаева на пост президента (на два-три года) являлся бы более удобным и помог бы решить как текущие проблемы в рамках ЕАЭС и укрепления доминирующих позиций в Центральной Азии (в противовес США и Китаю), так и ряд внутриполитических проблем в России - продемонстрировав отдельным представителям российской элиты на примере Казахстана, что транзит власти - это фактор политической дестабилизации, а не развития.
Кроме того, для Москвы Елбасы традиционно был более удобным и предсказуемым партнером, как и Дарига Назарбаева, на которую Кремль возлагал большие надежды после осуществления нового транзита власти в проекте "Союзного государства". Кремль мог бы окончательно решить важные для себя вопросы: "строительство АЭС, прекращение диалога с США по Центральной Азии, передача биологических лабораторий под контроль России", говорится в публикации.
https://knews.kg/2020/07/06/triumfalnyj-proval-tokaeva-ili-kak-ne-poluchilos-postavit-mat-nazarbaevu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 10.07.2020 в 20:55:55 # 756075
Короче, как по мне, это дешевая попытка кыргызских властей локализовать напряг в обществе по методу "а вот у них еще хуже". Либо влажные фантазии автора, преподносящего очевидные всем вещи как откровение Господне