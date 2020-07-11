В Хабаровске 35 000 чел вышли на улицы против ареста губернатора Фургала

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строитель 11 Июля 2020 в 12:27:02
Губернатор арестован, вывезен в Москву и заключён на 2 мес в Лефортово по подозрению в организации 4—х убийств 15 лет назад.
По такой же статье к пожизненному заключению приговорён бывший губернатор Мурманска, мэр Махачкалы
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 11.07.2020 в 18:51:14 # 756236
а что тогда Пэня плешивец обнуленный - столько времени еблом щелкал, пока у него в стране такие "бандюганы" целыми городами и регионами руководили
как говорится пока петух в жопу пыни не клюнул, он ( плешивый обнуленный) всё ждал и смотрел
едридмадрид 11.07.2020 в 18:57:40 # 756237
ну чтоб его раньше времени вперед ногами из Кремля не вынесли - он по старому бандитскому времени ( в питере до сих пор помнят как обнуленец - барыжничал гуманитарную помощь с Запада , через своих бандюган)
так вот чистит место для своих " приблеженных к императору" а так как место мало а воровать всем охото в России приходится зачищать территорию
знает что разговорное бездоболь....о о России уже не прокатывает
чем хуже становится в России с экономикой и социльными вопросами , тем больше народу посылает Обнуленца куда подальше
едридмадрид 11.07.2020 в 19:00:43 # 756238
" А что, до ареста Фургала отношение власти к мнению народа было не очевидно? Проценты одобрения поправок к Конституции, озвученные за пару месяцев до голосования всех устраивают? Арест Платошкина по явно надуманныму обвинению, также, как и задержание Грудинина это ли не страх перед реальными соперниками, а не прикормленной и обласканной оппозицией на грядущих выборах?
Народу, похоже надоедает терпеть. Народ вышел на улицы."
" Людей достала ЕР и выборы без выбора. "
" Путин ужасный сцыкун.... А его "победы" - это нагадить под дверью и гордиться этим... "
едридмадрид 11.07.2020 в 19:04:23 # 756239
" володя и его банда настолько охуели и задолбали,что люди хоть за черта лысого пойдут,главное против путена.."
" Власть уже бьётся в агонии, скоро друг дружку жрать начнут"
" Одного Хабаровска мало...задушат их там. "
" Возможно Хабаровск только начало . "
едридмадрид 11.07.2020 в 19:07:13 # 756240
" Да похуй!Пусть хоть этот Фургал будет серийным убийцей!Каким образом он попал во власть тогда?Где блять были т.н. "муниципальные,блять,фильтры"?
Т.е. у кремлёвских пидорасов на всех есть "секретное досье" с компроматом?И в нужный момент оно вытаскивается на свет?Получается,что власти являются соучастниками преступников,позволяя тем проникать в структуры самой власти?
"Мы,говорит,знаем,что ты сексуальный маньяк и педофил!Но позволяем тебе пока пару лет поработать заведующим в детском саду!Смотри!Мы за тобой следим!Шаг влево,шаг вправо и мы обнародуем твои преступления!".
Сука...имея судимость за спихженный велосипед,ты навсегда забудешь о государственной службе,даже дворником при муниципалитете.Ага.Но в губеры можно попасть будучи грабителем,насильником,убийцей? "
отлично сказал
Цитата: едридмадрид от 11.07.2020 13:07:13
Эт Вы ещё наверное серию фильмов на Ютубе не смотрели - Путинизм как он есть
" Да похуй!Пусть хоть этот Фургал будет серийным убийцей!Каким образом он попал во власть тогда?Где блять были т.н. "муниципальные,блять,фильтры"?
Т.е. у кремлёвских пидорасов на всех есть "секретное досье" с компроматом?И в нужный момент оно вытаскивается на свет?Получается,что власти являются соучастниками преступников,позволяя тем проникать в структуры самой власти?
"Мы,говорит,знаем,что ты сексуальный маньяк и педофил!Но позволяем тебе пока пару лет поработать заведующим в детском саду!Смотри!Мы за тобой следим!Шаг влево,шаг вправо и мы обнародуем твои преступления!".
Сука...имея судимость за спихженный велосипед,ты навсегда забудешь о государственной службе,даже дворником при муниципалитете.Ага.Но в губеры можно попасть будучи грабителем,насильником,убийцей? "
отлично сказал
Эт Вы ещё наверное серию фильмов на Ютубе не смотрели - Путинизм как он есть
" Да похуй!Пусть хоть этот Фургал будет серийным убийцей!Каким образом он попал во власть тогда?Где блять были т.н. "муниципальные,блять,фильтры"?
Т.е. у кремлёвских пидорасов на всех есть "секретное досье" с компроматом?И в нужный момент оно вытаскивается на свет?Получается,что власти являются соучастниками преступников,позволяя тем проникать в структуры самой власти?
"Мы,говорит,знаем,что ты сексуальный маньяк и педофил!Но позволяем тебе пока пару лет поработать заведующим в детском саду!Смотри!Мы за тобой следим!Шаг влево,шаг вправо и мы обнародуем твои преступления!".
Сука...имея судимость за спихженный велосипед,ты навсегда забудешь о государственной службе,даже дворником при муниципалитете.Ага.Но в губеры можно попасть будучи грабителем,насильником,убийцей? "
отлично сказал
Цитата: едридмадрид от 11.07.2020 13:07:13
" Да похуй!Пусть хоть этот Фургал будет серийным убийцей!Каким образом он попал во власть тогда?Где блять были т.н. "муниципальные,блять,фильтры"?
Т.е. у кремлёвских пидорасов на всех есть "секретное досье" с компроматом?И в нужный момент оно вытаскивается на свет?Получается,что власти являются соучастниками преступников,позволяя тем проникать в структуры самой власти?
"Мы,говорит,знаем,что ты сексуальный маньяк и педофил!Но позволяем тебе пока пару лет поработать заведующим в детском саду!Смотри!Мы за тобой следим!Шаг влево,шаг вправо и мы обнародуем твои преступления!".
Сука...имея судимость за спихженный велосипед,ты навсегда забудешь о государственной службе,даже дворником при муниципалитете.Ага.Но в губеры можно попасть будучи грабителем,насильником,убийцей? "
отлично сказал
" Да похуй!Пусть хоть этот Фургал будет серийным убийцей!Каким образом он попал во власть тогда?Где блять были т.н. "муниципальные,блять,фильтры"?
Т.е. у кремлёвских пидорасов на всех есть "секретное досье" с компроматом?И в нужный момент оно вытаскивается на свет?Получается,что власти являются соучастниками преступников,позволяя тем проникать в структуры самой власти?
"Мы,говорит,знаем,что ты сексуальный маньяк и педофил!Но позволяем тебе пока пару лет поработать заведующим в детском саду!Смотри!Мы за тобой следим!Шаг влево,шаг вправо и мы обнародуем твои преступления!".
Сука...имея судимость за спихженный велосипед,ты навсегда забудешь о государственной службе,даже дворником при муниципалитете.Ага.Но в губеры можно попасть будучи грабителем,насильником,убийцей? "
отлично сказал
Эт Вы наверное ещё серию фильмов на Ютубе не смотрели - Путинизм как он есть. Там у него министры главы ОПГ, судимые за групповые изнасилования, убийства с расчлененкой и прочее. А глава росгвардии,который Навального на бой вызывал, там тоже глава какой-то ОПГ. Жмурки похоже с реальных персонажей снимали.
МишкаНаСевер 12.07.2020 в 00:32:04 # 756296
Цитата: едридмадрид от 11.07.2020 12:51:14
а что тогда Пэня плешивец обнуленный - столько времени еблом щелкал, пока у него в стране такие "бандюганы" целыми городами и регионами руководили
как говорится пока петух в жопу пыни не клюнул, он ( плешивый обнуленный) всё ждал и смотрел
а что тогда Пэня плешивец обнуленный - столько времени еблом щелкал, пока у него в стране такие "бандюганы" целыми городами и регионами руководили
как говорится пока петух в жопу пыни не клюнул, он ( плешивый обнуленный) всё ждал и смотрел
Вот тут соглашусь. На должность назначили, а что и почем не знали? Или выбрали там его - по-любому проверку проходил.