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Скандалы
В Хабаровске 35 000 чел вышли на улицы против ареста губернатора Фургала
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строитель 11 Июля 2020 в 12:27:02
В Хабаровске 35 000 чел вышли на улицы против ареста губернатора Фургала
Губернатор арестован, вывезен в Москву и заключён на 2 мес в Лефортово по подозрению в организации 4—х убийств 15 лет назад.
По такой же статье к пожизненному заключению приговорён бывший губернатор Мурманска, мэр Махачкалы

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 11.07.2020 в 17:01:52   # 756217
Классика. Братки в 90-х - управленцы в 2000-х
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  едридмадрид 11.07.2020 в 18:51:14   # 756236
Цитата: Софруджу от 11.07.2020 11:01:52
Классика. Братки в 90-х - управленцы в 2000-х




а что тогда Пэня плешивец обнуленный - столько времени еблом щелкал, пока у него в стране такие "бандюганы" целыми городами и регионами руководили

как говорится пока петух в жопу пыни не клюнул, он ( плешивый обнуленный) всё ждал и смотрел
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  едридмадрид 11.07.2020 в 18:57:40   # 756237
и вообще видно что плешивый обнуленец очкует ,

ну чтоб его раньше времени вперед ногами из Кремля не вынесли - он по старому бандитскому времени ( в питере до сих пор помнят как обнуленец - барыжничал гуманитарную помощь с Запада , через своих бандюган)
так вот чистит место для своих " приблеженных к императору" а так как место мало а воровать всем охото в России приходится зачищать территорию

знает что разговорное бездоболь....о о России уже не прокатывает
чем хуже становится в России с экономикой и социльными вопросами , тем больше народу посылает Обнуленца куда подальше

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  едридмадрид 11.07.2020 в 19:00:43   # 756238
вот кстати отзывы россиян на это событие

" А что, до ареста Фургала отношение власти к мнению народа было не очевидно? Проценты одобрения поправок к Конституции, озвученные за пару месяцев до голосования всех устраивают? Арест Платошкина по явно надуманныму обвинению, также, как и задержание Грудинина это ли не страх перед реальными соперниками, а не прикормленной и обласканной оппозицией на грядущих выборах?
Народу, похоже надоедает терпеть. Народ вышел на улицы."

" Людей достала ЕР и выборы без выбора. "

" Путин ужасный сцыкун.... А его "победы" - это нагадить под дверью и гордиться этим... "
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  едридмадрид 11.07.2020 в 19:04:23   # 756239
" Ссыт сука плешивая"

" володя и его банда настолько охуели и задолбали,что люди хоть за черта лысого пойдут,главное против путена.."

" Власть уже бьётся в агонии, скоро друг дружку жрать начнут"

" Одного Хабаровска мало...задушат их там. "

" Возможно Хабаровск только начало . "
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  едридмадрид 11.07.2020 в 19:07:13   # 756240
Цитата: Софруджу от 11.07.2020 11:01:52
Классика. Братки в 90-х - управленцы в 2000-х


" Да похуй!Пусть хоть этот Фургал будет серийным убийцей!Каким образом он попал во власть тогда?Где блять были т.н. "муниципальные,блять,фильтры"?
Т.е. у кремлёвских пидорасов на всех есть "секретное досье" с компроматом?И в нужный момент оно вытаскивается на свет?Получается,что власти являются соучастниками преступников,позволяя тем проникать в структуры самой власти?

"Мы,говорит,знаем,что ты сексуальный маньяк и педофил!Но позволяем тебе пока пару лет поработать заведующим в детском саду!Смотри!Мы за тобой следим!Шаг влево,шаг вправо и мы обнародуем твои преступления!".

Сука...имея судимость за спихженный велосипед,ты навсегда забудешь о государственной службе,даже дворником при муниципалитете.Ага.Но в губеры можно попасть будучи грабителем,насильником,убийцей? "

отлично сказал
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  старик 11.07.2020 в 20:23:02   # 756249
Верю что Фургал сейчас хороший губернатор, но так же верю что у него криминальное прошлое. Не думаю что среди протестующих находятся родственники погибших бизнесменов. Надо просто спокойно дождаться результатов следствия и предоставления доказательств. Одно "доказательство" невиновности уже предъявил адвокат подозреваемого сказав что Фургал по определению не может быть убийцей потому что он давал клятву Гиппократа как бывший врач.
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  Snake666 11.07.2020 в 21:33:03   # 756269
Цитата: едридмадрид от 11.07.2020 13:07:13
Цитата: Софруджу от 11.07.2020 11:01:52
Классика. Братки в 90-х - управленцы в 2000-х


Эт Вы ещё наверное серию фильмов на Ютубе не смотрели - Путинизм как он есть

" Да похуй!Пусть хоть этот Фургал будет серийным убийцей!Каким образом он попал во власть тогда?Где блять были т.н. "муниципальные,блять,фильтры"?
Т.е. у кремлёвских пидорасов на всех есть "секретное досье" с компроматом?И в нужный момент оно вытаскивается на свет?Получается,что власти являются соучастниками преступников,позволяя тем проникать в структуры самой власти?

"Мы,говорит,знаем,что ты сексуальный маньяк и педофил!Но позволяем тебе пока пару лет поработать заведующим в детском саду!Смотри!Мы за тобой следим!Шаг влево,шаг вправо и мы обнародуем твои преступления!".

Сука...имея судимость за спихженный велосипед,ты навсегда забудешь о государственной службе,даже дворником при муниципалитете.Ага.Но в губеры можно попасть будучи грабителем,насильником,убийцей? "

отлично сказал
Цитата: едридмадрид от 11.07.2020 13:07:13
Цитата: Софруджу от 11.07.2020 11:01:52
Классика. Братки в 90-х - управленцы в 2000-х


" Да похуй!Пусть хоть этот Фургал будет серийным убийцей!Каким образом он попал во власть тогда?Где блять были т.н. "муниципальные,блять,фильтры"?
Т.е. у кремлёвских пидорасов на всех есть "секретное досье" с компроматом?И в нужный момент оно вытаскивается на свет?Получается,что власти являются соучастниками преступников,позволяя тем проникать в структуры самой власти?

"Мы,говорит,знаем,что ты сексуальный маньяк и педофил!Но позволяем тебе пока пару лет поработать заведующим в детском саду!Смотри!Мы за тобой следим!Шаг влево,шаг вправо и мы обнародуем твои преступления!".

Сука...имея судимость за спихженный велосипед,ты навсегда забудешь о государственной службе,даже дворником при муниципалитете.Ага.Но в губеры можно попасть будучи грабителем,насильником,убийцей? "

отлично сказал


Эт Вы наверное ещё серию фильмов на Ютубе не смотрели - Путинизм как он есть. Там у него министры главы ОПГ, судимые за групповые изнасилования, убийства с расчлененкой и прочее. А глава росгвардии,который Навального на бой вызывал, там тоже глава какой-то ОПГ. Жмурки похоже с реальных персонажей снимали.
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  МишкаНаСевер 12.07.2020 в 00:32:04   # 756296
Цитата: едридмадрид от 11.07.2020 12:51:14
Цитата: Софруджу от 11.07.2020 11:01:52
Классика. Братки в 90-х - управленцы в 2000-х




а что тогда Пэня плешивец обнуленный - столько времени еблом щелкал, пока у него в стране такие "бандюганы" целыми городами и регионами руководили

как говорится пока петух в жопу пыни не клюнул, он ( плешивый обнуленный) всё ждал и смотрел

Вот тут соглашусь. На должность назначили, а что и почем не знали? Или выбрали там его - по-любому проверку проходил.
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  shlenchak 12.07.2020 в 00:50:14   # 756298
Знаете у меня такое мнение, был бы он плохим губернатором на улицу не вышло бы столько людей!
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