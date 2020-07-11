В Хабаровске 35 000 чел вышли на улицы против ареста губернатора Фургала

Цитата: Софруджу от

Классика. Братки в 90-х - управленцы в 2000-х Классика. Братки в 90-х - управленцы в 2000-х

Эт Вы ещё наверное серию фильмов на Ютубе не смотрели - Путинизм как он есть" Да похуй!Пусть хоть этот Фургал будет серийным убийцей!Каким образом он попал во власть тогда?Где блять были т.н. "муниципальные,блять,фильтры"?Т.е. у кремлёвских пидорасов на всех есть "секретное досье" с компроматом?И в нужный момент оно вытаскивается на свет?Получается,что власти являются соучастниками преступников,позволяя тем проникать в структуры самой власти?"Мы,говорит,знаем,что ты сексуальный маньяк и педофил!Но позволяем тебе пока пару лет поработать заведующим в детском саду!Смотри!Мы за тобой следим!Шаг влево,шаг вправо и мы обнародуем твои преступления!".Сука...имея судимость за спихженный велосипед,ты навсегда забудешь о государственной службе,даже дворником при муниципалитете.Ага.Но в губеры можно попасть будучи грабителем,насильником,убийцей? "отлично сказал