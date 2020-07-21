Рой Джонс пять лет русский: получил гражданство ради оплаты долгов в США, почти ничего не сделал из обещанного, зато тренирует Соловьева

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философ 21 Июля 2020 в 15:27:29
Джонс обещал здесь драться и выучить язык за год, открыть сеть собственных школ и даже перевезти семью. Но на деле из обещанного почти ничего не сделал, а его имя нещадно эксплуатируют.
Джонс сравнивал Крым с Лос-Анджелесом, обещая сделать для России много полезного, но получилось как с Депардье
Впервые о намерении получить паспорт Джонс сообщил 19 августа 2015: сразу президенту России Владимиру Путину. Встреча состоялась в Севастополе – спустя примерно год после Крыма.
«Думаю, что если бы у меня был, например, российский паспорт, мне было бы гораздо легче ездить туда-обратно. Здесь люди любят спорт, поэтому я люблю это место», – сказал Джонс.
Путин идею легенды ринга поддержал, но при условии, что боксер свяжет значительную часть жизни с Россией: «Ваше имя очень хорошо известно среди любителей спорта и любителей бокса в России. И если вы значительную часть своей жизни планируете связать с деятельностью в России, то, конечно, мы будем рады и с удовольствием выполним вашу просьбу по поводу получения российского паспорта, российского гражданства. Думаю, что любители бокса в России будут этому только рады».
На следующий день Рой в присутствии многочисленных журналистов публично написал заявление о получения гражданства. В это же время время Джонс очень нахваливал как самого Путина, так и Крым:
«Крым напоминает мне Лос-Анджелес из-за холмов, а погода там как во Флориде. Крым напоминает мне больше именно Лос-Анджелес – горы, красивая вода, это как жить в Калифорнии. Я рекомендую объехать весь полуостров, потому что он очень красивый. Я ехал два часа из Симферополя в Ялту. Это было совершенно прекрасно, там были места, где коровы и овцы свободно паслись. Я подумал: «Вау, что они делают?» А самое интересное место, где собрались эти три парня из Англии, России и США: Черчилль, Сталин и еще кто-то там от Америки.
Путин? Встретиться с ним для меня большая удача. Вы все время слышите о нем, но вы никогда не узнаете человека, пока не посмотрите в его глаза. Когда это произошло, я установил зрительный контакт с президентом, у меня появилось такое теплое чувство. Чувство, что он атлет и понимает спорт и массу других вещей. И когда я сижу рядом с таким же атлетом и он демонстрирует восхищение тем чего я достиг – это самое грандиозное чувство».
Уже через три недели Джонс в присутствии журналистов и «Ночных волков» получил российский паспорт, назвав этот день один из лучших в жизни. Боксер обещал за год выучить русский язык, но все что он знает – это два слова: «Я – русский».
Рой охотно делился планами в России: обещал открыть целую сеть боксерских школ, драться в стране и даже помогать русским рэперам, продвигая их в США. Но как только ажиотаж упал, оказалось, что боксеру куда проще ездить туда-сюда, чем воплощать грандиозные задумки.
Рой открыл всего одну боксерскую школу (в Химках), посещал форумы и давал мастер-классы и интервью. Этим его общественная деятельность и ограничилась. С момента получения паспорта он провел всего один бой: ев «ВТБ-Арене», где проиграл нокаутом в четвертом раунде Энцо Макаринелли и уехал завершать карьеру в США.
«Я уверен, жена подаст на гражданство, мои дети тоже наверняка сделают двойное гражданство, чтобы быть и в США, и в России. Я хотел бы жить в Москве и Крыму из-за особенностей климата», – говорил Рой.
Но, судя по всему, супруга и дети не разделяют взгляды главы семейства в сравнениях Крыма с Лос-Анджелесом. Семья Джонса продолжает жить в США. В этом плане Джонс не отличается от Жерара Депардье или Стивена Сигала.
Перед получением российского паспорта у Джонса были многомиллионные долги. Их оплатил его российский промоутер
Во время встречи с Путиным Джонс рассказывал, что очень интересуется созданием бизнеса в России, но забыл упомянуть, что в США у него огромные долги перед налоговыми службами. Об этом сообщил его бывший промоутер Владимир Хрюнов.
«Когда Рой решил принять российское гражданство, выяснилось, что у него большие налоговые проблемы. Я полетел в США, в его родной город Пенсакола, чтобы встретиться с его адвокатом.
Там я и подписал письмо от своего имени, что гарантирую выплатить 3 миллиона долларов за долги гражданина России Роя Джонса, а также беру на себя все его налоговые обязательства. И это обязательство не лично перед Роем, а именно перед его кредиторами. На сегодняшний день я уже оплатил миллион долларов.
Это очень серьезное обстоятельство. Кто бы какие слухи ни распространял, я остаюсь внутри этого обязательства. Кстати, на этом собрании кредиторов присутствовал Рой лично и его жена Натали. Конечно, они оба были очень мне благодарны. После этого он начал жить спокойно и свободно. А до этого были постоянные напоминания коллекторов и поиски дополнительных заработков.
Рой Джонс в свое время получал десятки миллионов долларов. Он вкладывал деньги в бизнес. Большое количество недвижимости и неправильное распределение платежей привели к серьезным проблемам. В Америке так бывает. Например, он потратил большие деньги, чтобы открыть собственную музыкальную студию, но прибыльного дела из этого не получилось. Всю эту сумму налоговые службы приняли к вычету, потому что они посчитали, что это не бизнес, а его личное увлечение. Такова специфика налоговой службы США», – рассказывал Хрюнов.
Не задался у Джонса бизнес и в России. Известно, что он планировал открыть музыкальную студию и спеть дуэтом с Тимати, но дальше разговоров дело опять не пошло.
В декабре стало известно, что Джонс зарегистрировал промоутерскую компанию «Рой Джонс Джуниор Боксинг Промоушен Раша». 7 декабря в Екатеринбурге он провел первый и пока единственный турнир в России. Несмотря на то, что имена участников не вызывают особого ажиотажа, турнир Джонса транслировала крупнейшая платформа боевых единоборств UFC Fight Pass.
12 мая в Федеральную налоговой службы РФ поступило заявление от генерального директора Анастасии Барна с просьбой о предоставлении субсидии, так как компания Джонса якобы пострадала от коронавируса. Сотрудники «Рой Джонс Джуниор Боксинг Промоушен Раша» могли рассчитывать на получение помощи от государства в размере 12 300 рублей.
Как оказалось, все сотрудники компании Джонса в России – одна Анастасия Барна. Судя по всему, дела промоушена Джонса в России тоже не очень.
Из последнего: Джонс приехал в Москву на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, где появился в военной пилотке, а еще потренировал Владимира Соловьева. Во время общения с Викторией Боней телеведущий показал занятие с участием Джонса, который держал ему мешок и лапы.
«Посмотрите, Виктория, специально для вас сейчас поставлю видео на минутку, в котором я как раз трясу вторым подбородком в тренажерном зале. Вот здесь как раз особенно хорошо видны мои жирки. Вы, наверное, знаете человека, который держит мешок, да? Это Рой Джонс, да. Я тоже люблю бокс. Когда-то я был потяжелее: в пике славы весил за 160 кг, сейчас, к сожалению, упал ниже 100. Я там много что делаю», – сказал Соловьев.
И пока это все заслуги Роя Джонса в России
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/puncher/2806571.html