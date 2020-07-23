Министр здравоохранения объяснил причины низкой смертности от КВИ

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danilov 23 Июля 2020 в 22:33:57
Ведущий отметил, что в Казахстане очень низкая смертность по сравнению с другими странами.
- То есть в настоящий момент у нас 585 летальных случаев (КВИ). От пневмонии у нас 3 327 (смертей) с начала года. И вот, если посмотреть на статистику ВОЗ, в Великобритании смертность на 1 млн человек - 665 человек, в Испании - 608, в Швеции - 588, в России - 86, а в Казахстане - 31. То есть, у нас смертность от КВИ более чем в 20 раз меньше, чем в Великобритании. Многие задаются вопросом, почему у нас такая низкая смертность.
- Здесь много факторов, в том числе доступность медицинской помощи. Были моменты, когда у нас были перебои и стационары были переполнены. Но в целом, наши граждане получали эту помощь. Если мы видим другие страны, то там и в коридорах люди лежали.
- С учетом того, что наше здравоохранение не выделяется по своему качеству, как минимум в среднем по СНГ, то можно предположить, что у нас смертность должна быть как минимум не ниже чем в странах...
- Это можно легко просмотреть, понимая общую статистику смертности вообще в Казахстане, и в целом, динамика не разнится. Если бы мы видели изменения массовых показателей в целом по летальности было... Мы заметили только сдвиг в области пневмонии. Все остальные показатели - стабильны, по сравнению с предыдущими годами. То есть у нас достоверное увеличение шло в разряде пневмонии. С другой стороны, допустим, показатели смертности от ДТП уменьшились. Поэтому в целом мы видели достоверное увеличение летальных случаев именно в этом сегменте пневмонии.
- Тогда чем объясняется, что у нас в разы, в десятки раз смертность меньше чем в развитых странах?
- У нас был первый карантин, который был сделан на ранних этапах вовремя. Мы реально сократили эту геометрическую прогрессию и распространение. Соответственно, карантин дает сдерживающий эффект. Мы увидели резкое снижение. Несмотря на то, что люди заболели, но они получали помощь. У нас летальность возникла после выхода из карантина. Когда система здравоохранения испытывала нехватку больничных мест, аппаратов ИВЛ. До этого момента наши медорганизации справлялись. Доступна была помощь и доступны были ИВЛ. Количество зараженных и количество обратившихся в стационары у нас соответствовала.
https://www.zakon.kz/5033105-ministr-zdravoohraneniya-obyasnil.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Многие задаются вопросом, почему у нас такая низкая смертность.Мы с Цой живем в разных странах?
- Здесь много факторов, в том числе доступность медицинской помощи.
- Здесь много факторов, в том числе доступность медицинской помощи.
Если мы видим другие страны, то там и в коридорах люди лежали.К какой стране относится Актау?
Quote:
Больные коронавирусом лежат в коридорах больницы в Актау
Центр общественных коммуникаций Мангистауской области разместил на своей странице в соцсети Facebook видео, на котором пациенты лежат в коридорах из-за недостатка мест в больнице, передает ИА «NewTimes.kz».
ЦОК сообщает, что число поступающих больных с КВИ в провизорные центры увеличивается ежедневно.
Данное видео врачи сняли вчера, 24 июня, во время приема больных в провизорном центре в Актау.
«На видеозаписи больным не хватает мест. На сегодняшний день их определяют в новый провизорный стационар. Он оснащен всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Управлением здравоохранения и всем медицинским персоналом области принимаются соответствующие меры», — гласит описание.
К слову, одно из видео, которое публиковал ЦОК, удалили из-за несоответствия этическим нормам.
В заключение сотрудники центра пишут, что они разместили данное видео не с целью запугивания, а для того, чтобы предостеречь:
«Сейчас особо важно строгое соблюдение всех санитарных требований. Изолируйтесь, по возможности не выходите из дома, не посещайте семейные мероприятия с большим скоплением людей — тои и поминки. Необходимо всюду носить маски и иметь при себе антисептик. Не болейте, оставайтесь здоровыми!»
...
https://www.instagram.com/p/CB2gZJOnW2y/?utm_source=ig_embed
Центр общественных коммуникаций Мангистауской области разместил на своей странице в соцсети Facebook видео, на котором пациенты лежат в коридорах из-за недостатка мест в больнице, передает ИА «NewTimes.kz».
ЦОК сообщает, что число поступающих больных с КВИ в провизорные центры увеличивается ежедневно.
Данное видео врачи сняли вчера, 24 июня, во время приема больных в провизорном центре в Актау.
«На видеозаписи больным не хватает мест. На сегодняшний день их определяют в новый провизорный стационар. Он оснащен всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Управлением здравоохранения и всем медицинским персоналом области принимаются соответствующие меры», — гласит описание.
К слову, одно из видео, которое публиковал ЦОК, удалили из-за несоответствия этическим нормам.
В заключение сотрудники центра пишут, что они разместили данное видео не с целью запугивания, а для того, чтобы предостеречь:
«Сейчас особо важно строгое соблюдение всех санитарных требований. Изолируйтесь, по возможности не выходите из дома, не посещайте семейные мероприятия с большим скоплением людей — тои и поминки. Необходимо всюду носить маски и иметь при себе антисептик. Не болейте, оставайтесь здоровыми!»
...
https://www.instagram.com/p/CB2gZJOnW2y/?utm_source=ig_embed
Цитата: старик от 23.07.2020 17:25:41Мы с Цоем живем в одной стране, только на разных ступеньках "пищевой пирамиды", оттого и виды нам открываются разные )))
Quote:
Quote:
Многие задаются вопросом, почему у нас такая низкая смертность.Мы с Цой живем в разных странах?
- Здесь много факторов, в том числе доступность медицинской помощи.
- Здесь много факторов, в том числе доступность медицинской помощи.
Количество зараженных и количество обратившихся в стационары у нас соответствова
Я лично знаю как минимум 7 человек, которые болели ковид, но не обращались к врачам...
Практичный 24.07.2020 в 08:49:47 # 757837