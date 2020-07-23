Министр здравоохранения объяснил причины низкой смертности от КВИ

Если мы видим другие страны, то там и в коридорах люди лежали.

24 июня

Больные коронавирусом лежат в коридорах больницы в АктауЦентр общественных коммуникаций Мангистауской области разместил на своей странице в соцсети Facebook видео, на котором пациенты лежат в коридорах из-за недостатка мест в больнице, передает ИА «NewTimes.kz».ЦОК сообщает, что число поступающих больных с КВИ в провизорные центры увеличивается ежедневно.Данное видео врачи сняли вчера,, во время приема больных в провизорном центре в Актау.«На видеозаписи больным не хватает мест. На сегодняшний день их определяют в новый провизорный стационар. Он оснащен всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Управлением здравоохранения и всем медицинским персоналом области принимаются соответствующие меры», — гласит описание.К слову, одно из видео, которое публиковал ЦОК, удалили из-за несоответствия этическим нормам.В заключение сотрудники центра пишут, что они разместили данное видео не с целью запугивания, а для того, чтобы предостеречь:«Сейчас особо важно строгое соблюдение всех санитарных требований. Изолируйтесь, по возможности не выходите из дома, не посещайте семейные мероприятия с большим скоплением людей — тои и поминки. Необходимо всюду носить маски и иметь при себе антисептик. Не болейте, оставайтесь здоровыми!»...