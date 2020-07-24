Авиакомпания «SCAT» будет наказана за рейсы спасения!?

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NightWalkeRs 24 Июля 2020 в 02:48:18
О том, что в страну Питера Гриффица привел другой Питер, президент авиакомпании AirAstana Питер Фостер не раз обсуждалось. Эти два Питера знакомы давно, и по работе в IATA, ассоциации перевозчиков, которая навязывает свои стандарты качества, и говорят, что Гриффиц работал в отделе продаж Embraer, когда национальный перевозчик активно скупал региональные джеты. Ну и происхождение. Разве британцы будут друг другу глаза выкалывать на чужой земле? Их задача обогащение, свое и акционеров. Очевидной целью руководства ААК, которое полностью находится под контролем англичан, является создание условий для авиакомпании, часть которой находится под контролем BAI systems, военно-промышленного гиганта. И тому множество подтверждений. Но очевидно это стало, когда был введен чрезвычайный режим.
Как пишут СМИ «Авиакомпания Air Astana решила возить грузы в салонах пассажирских лайнеров. Для этого перевозчик получил разрешение Европейского агентства по авиационной безопасности EASA и Комитета гражданской авиации Казахстана», а если быть точным от ААК и получила она их за два дня. Второй и последний по настоящему национальный перевозчик Scat подал точно такие же документы в ААК, но ни через неделю, ни через месяц разрешение не получил. Вместо этого на его адрес пришло предписание о готовящейся проверке. В которой говорится следующее: «В связи с поступившей информацией о небезопасной загрузке салона самолета и перевозке запрещенных предметов, что может повлечь причинение или угрозу причинения вреда жизни, здоровью человека», ААК приказывает провести внеплановую проверку авиакомпании, а руководство возложить еще на одного британца Линду Ордледи. Зная Гриффитца уверен, что все распоряжения давал именно он, и судя по всему из Лондона, из которого и управляется небо Казахстана. И не доверяет он никому кроме своих, по этому и посылает на своего первого заместителя.
Здесь есть несколько вопросов. Например, почему AirAstana обратилась не в КГА, IKAO, и не к производителю, а в европейское агентство по авиационной безопасности EASA? Какое отношение Казахстан имеет к Европе, кроме как подданство захвативших контроль над казахстанским небом англичан. Почему ААК стала двуличной, не национально ориентированной компанией? При том, что она выполняет функции надзора за суверенным авиационным законодательством.
Даже не стоит говорить, что авиакомпания «Скат» выполняя свой гражданский долг потеряла одного из своих лучших пилотов — Болата Серикбаева, который выполнял рейсы по доставке гуманитарных грузов и возвращению граждан в РК. Он умер от пневмонии. «Скат» последняя частная авиакомпания, которая составляет конкуренцию в небе Казахстана. Все ее самолеты зарегистрированы в Казахстане, а значит налоги платятся здесь. В ее руководстве и личном составе нет иностранцев. Она строит аэропорт Шымкента. Но это не принципиально ни для ААК и ее оккупационного стиля работы, ни для правительства страны.
При этом, Питер Гриффиц не всегда столь принципиален. Если не говорить об AirAstana он испугался отзывать сертификат эксплуатанта у «КазАвиаСпаса», той самой компании, которая после нескольких месяцев управления новой командой чуть не угробила премьера Мамина и акима Сапарбаева и сопровождавших их лиц. Если не источники, об инциденте мы бы никогда и не узнали. Так вот, ААК назначил проверку подведомственной МВД авиакомпании и выявил множество нарушений. Настолько серьезных, что даже подмыться в воздух вертолетам не стоит. На руках есть Акт инспекционной проверки эксплуатанта АО «Казавиаспас» Южного регионального филиала г. Алматы, который осуществлялся в соответствии с Приказом Генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» № 225-к от 15 июля 2020 года. Тридцать пунктов выявленных нарушений и лишь Выборочный осмотр вертолётов и тот показал существенные проблемы. Осмотр ВС с регистрационными номерами UP-MI703: Нет данных по допустимым вмятинам на левом дополнительном топливном баке. Контурные огни на 3 лопастях несущего винта неисправны. Осмотр ВС с регистрационными номерами UP-MI705, том самом на котором летел Премьер: Нет данных по допустимым вмятинам на правом основном топливном баке. Директива летной годности EASA 2019-0313 для EC145 была выполнена с нарушением сроков на ВС с регистрационными номерами UP-EC032 и UP-EC020, в то время как данные вертолеты продолжали летать.
Более того, по утверждению источников, проверка не отражает всей полноты нарушений у «КазАвиаСпаса». Это касается и подделки отчетности, которую произвело новое руководство авиакомпании, для дискредитации предыдущего. На основании этого по сути подлога, сейчас ведут уголовное дело. В частности, из прибыльного предприятия, путем изменений стоимости ТМЦ хранящихся на складах, сделали убыточное.
Таким образом Питер Гриффиц демонстрирует классическое для англо-саксонского менталитета политику двойных стандартов. К сожалению, власти Казахстана допускают такое отношение к себе, и самое страшное, что все эти деятели вернутся на родину, а мы рискуем остаться без собственной авиации, ведь у AirAstana нет ничего своего, все в аренде и все зарегистрировано не здесь. В том нет преступления, но и ни какой перспективы, особенно в условиях, когда авиация в предсмертном состоянии в связи с кризисом.
http://krivosheev.live/aviakompanija-skat-budet-nakazana-za-rejsy-spasenija/
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