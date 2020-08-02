На севере Казахстана хотят запретить людям ходить в лес

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Августа 2020 в 21:49:17
Тихо, без публикаций в СМИ и огласки во избежание лишних споров и обсуждений 22 июля на сайте открытых НПА страны появился проект постановления «О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда в период высокой пожарной опасности в лесу», который при реализации лишит нас всех возможности выезжать в этот самый лес. То есть отдыхать там, собирать грибы и ягоды, конечно, будет можно, но только не жарким летом, а исключительно при столбике термометра ниже +25 градусов по Цельсию или… в дождь.
Приводим текст проекта постановления.
«В соответствии с подпунктом 11) статьи 15 Лесного кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года акимат Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда Северо-Казахстанской области в периоды высокой пожарной опасности в лесу (при высокой температуре воздуха, выше 25 градусов по Цельсию, без осадков).
2. Коммунальному государственному учреждению «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в Республиканском государственном учреждении «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области»;
2) размещение настоящего постановления на интернет –ресурсе акимата Северо-Казахстанской области после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Северо-Казахстанской области.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования».
Проект подписан лично акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым, который, к слову, сам выходец из Костанайской, далеко не степной области нашей страны. Сами же костанайцы, например, в лес ездить могут, аналогичных «драконовских» мер на этот счёт в соседнем регионе не принимали.
Надо сказать, что проект или ссылка на него не были опубликованы на сайте КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата СКО» или сайте областного акимата. По крайней мере на момент публикации нашей статьи.
Скрин прилагаем во избежание манипуляций со стороны ответственных лиц – для многих не секрет, что документы и новости на интернет-ресурсах государственных органов можно размещать «задним числом», указывая дату на день или неделю более раннюю.
Всё это напоминает историю с отменённым законом, по которому нельзя было продавать алкоголь в непосредственной близости от учебных заведений. Ведь до него уже много лет существовал другой – по которому магазинам, реализующим спиртное, было строго запрещено продавать его малолетним покупателям. Дублирующий закон просто-напросто ограничивал права частных предпринимателей. Новый же, лесной, ограничивает наши с вами права на свободное передвижение, гарантированные, ни много ни мало, первым пунктом 21 статьи Конституции, который гласит:
«Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев, оговоренных законом».
В нашей стране уже есть законодательные акты, регулирующие поведение людей в лесу. Там чётко прописано, что можно, а что нельзя делать на отдыхе, как вести себя, и какие материальные потери можно понести, нарушая эти правила.
Наиболее активно выразить свою позицию должны, по нашему мнению, жители самого северного (не по названию, а по расположению) микрорайона нашего города. Ведь лесной массив начинается у них прямо за окнами.
Дата окончания публичного обсуждения на сайте открытых НПА – 5 августа 2020 года. То есть, у северян осталось меньше недели на то, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию.
https://pkzsk.info/na-severe-kazakhstana-khotyat-zapretit-lyudyam-khodit-v-les/
Комментарии, по рейтингу, по дате