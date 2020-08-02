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Скандалы
На севере Казахстана хотят запретить людям ходить в лес
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danilov 02 Августа 2020 в 21:49:17
Аким Северо-Казахстанской области хочет запретить жителям прогулки по лесу в жару, заботясь о безопасности граждан и сохранности лесного фонда. Проект соответствующего постановления сейчас находится на обсуждении, сообщает корреспондент Петропавловск.news.


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Тихо, без публикаций в СМИ и огласки во избежание лишних споров и обсуждений 22 июля на сайте открытых НПА страны появился проект постановления «О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда в период высокой пожарной опасности в лесу», который при реализации лишит нас всех возможности выезжать в этот самый лес. То есть отдыхать там, собирать грибы и ягоды, конечно, будет можно, но только не жарким летом, а исключительно при столбике термометра ниже +25 градусов по Цельсию или… в дождь.

Приводим текст проекта постановления.

«В соответствии с подпунктом 11) статьи 15 Лесного кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года акимат Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда Северо-Казахстанской области в периоды высокой пожарной опасности в лесу (при высокой температуре воздуха, выше 25 градусов по Цельсию, без осадков).

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в Республиканском государственном учреждении «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области»;

2) размещение настоящего постановления на интернет –ресурсе акимата Северо-Казахстанской области после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Северо-Казахстанской области.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования».

Проект подписан лично акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым, который, к слову, сам выходец из Костанайской, далеко не степной области нашей страны. Сами же костанайцы, например, в лес ездить могут, аналогичных «драконовских» мер на этот счёт в соседнем регионе не принимали.

Надо сказать, что проект или ссылка на него не были опубликованы на сайте КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата СКО» или сайте областного акимата. По крайней мере на момент публикации нашей статьи.

Скрин прилагаем во избежание манипуляций со стороны ответственных лиц – для многих не секрет, что документы и новости на интернет-ресурсах государственных органов можно размещать «задним числом», указывая дату на день или неделю более раннюю.

Всё это напоминает историю с отменённым законом, по которому нельзя было продавать алкоголь в непосредственной близости от учебных заведений. Ведь до него уже много лет существовал другой – по которому магазинам, реализующим спиртное, было строго запрещено продавать его малолетним покупателям. Дублирующий закон просто-напросто ограничивал права частных предпринимателей. Новый же, лесной, ограничивает наши с вами права на свободное передвижение, гарантированные, ни много ни мало, первым пунктом 21 статьи Конституции, который гласит:

«Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев, оговоренных законом».

В нашей стране уже есть законодательные акты, регулирующие поведение людей в лесу. Там чётко прописано, что можно, а что нельзя делать на отдыхе, как вести себя, и какие материальные потери можно понести, нарушая эти правила.

Наиболее активно выразить свою позицию должны, по нашему мнению, жители самого северного (не по названию, а по расположению) микрорайона нашего города. Ведь лесной массив начинается у них прямо за окнами.

Дата окончания публичного обсуждения на сайте открытых НПА – 5 августа 2020 года. То есть, у северян осталось меньше недели на то, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию.

https://pkzsk.info/na-severe-kazakhstana-khotyat-zapretit-lyudyam-khodit-v-les/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 02.08.2020 в 22:39:27   # 758774
Я считаю он прав, нех белок короновирусом заражать
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  troll 02.08.2020 в 23:21:37   # 758779
готовятся делать его частным. нечего нищебродам по владениям аристократов ходить...
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  vvka 03.08.2020 в 01:53:02   # 758785
в клинике умолишенных день открытых дверей что ли?
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