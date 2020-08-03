Благодарственное письмо Арману Джумагельдиеву (Дикому Арману) от акима Кербулакского района Алматинской области Махаббата Бигельдиева

Цитата: NBE от

Здесь больше политический скандал, точнее глупость. Это то же самое, если белые дали грамоту Ленину, (конечно Арману до Ленина далеко).Он против системы, он противопоставляет себя системе. Насчет его человечности речи нету, молодец что помог согражданам, находясь за рубежом, мало кто из нас поможет, если уедет из страны. Здесь больше политический скандал, точнее глупость. Это то же самое, если белые дали грамоту Ленину, (конечно Арману до Ленина далеко).Он против системы, он противопоставляет себя системе. Насчет его человечности речи нету, молодец что помог согражданам, находясь за рубежом, мало кто из нас поможет, если уедет из страны.

объясните, в чем здесь скандал? Аким нарушил писаный или неписаный закон? Переступил моральную черту госслужащего? Выговаривать публично благодарность - это уже глупость?Есть поступок, есть оценка. Не вижу в них ничего предосудительного.Или если сороки растрещались, то это скандал и просто надо присоединиться к сорокам?