Благодарственное письмо Арману Джумагельдиеву (Дикому Арману) от акима Кербулакского района Алматинской области Махаббата Бигельдиева

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danilov 03 Августа 2020 в 11:37:22
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Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 03.08.2020 в 11:58:11 # 758802
Воры накачав жилы живут в Лондоне, пугая друг друга договариваются об оправдательном решении, попутно раздаривая ворованные деньги.
Бандиты являются героями времени, получая какие та фантики за их эфемерный вклад в общество.
Что самое интересное государство признаёт их заслуги, тем самым уничижая собственные. Прекрасно.
-" тебя как зовут?"
- " иван..."
- " а если тебя диваном звать будут, тебе понравится?"
Цитата: troll от 03.08.2020 06:12:07Вот и я думаю, зачем его Диваном на русском называют.
-" тебя как зовут?"
- " иван..."
- " а если тебя диваном звать будут, тебе понравится?"
-" тебя как зовут?"
- " иван..."
- " а если тебя диваном звать будут, тебе понравится?"
Потому что на казахском эта фамилия пишется без "Д". Это когда на русском выражаются, доваляют букву. Например, Джамбул (Жамбыл) и тд.
Цитата: Panasonic от 03.08.2020 07:34:59В таком случае "ь" в документе неуместен.
Потому что на казахском эта фамилия пишется без "Д". Это когда на русском выражаются, доваляют букву. Например, Джамбул (Жамбыл) и тд.
Потому что на казахском эта фамилия пишется без "Д". Это когда на русском выражаются, доваляют букву. Например, Джамбул (Жамбыл) и тд.
Пожелал всего хорошего.
Что здесь такого предосудительного?
Знаю, что Арман не повесит эту грамоту на видное место, ему это не надо.
Цитата: walker от 03.08.2020 08:26:32
Человек во время пандемии поддержал и помог с лекарствами жителям района. Аким поблагодарил за проявленную гражданскую позицию и все такое.
Пожелал всего хорошего.
Что здесь такого предосудительного?
Знаю, что Арман не повесит эту грамоту на видное место, ему это не надо.
Человек во время пандемии поддержал и помог с лекарствами жителям района. Аким поблагодарил за проявленную гражданскую позицию и все такое.
Пожелал всего хорошего.
Что здесь такого предосудительного?
Знаю, что Арман не повесит эту грамоту на видное место, ему это не надо.
Возможно он лучше тех, кто сидит наверху, но правительство не должно поощрять людей, которые не скрывают что относятся к преступным группировкам. Это неправильно, фактический является пропагандой того образа жизни (что и фильм Бригада, который нужно запретить), и может повлечь серьезные последствия в воспитании молодежи.
И скандал ему не нужен...
То есть просто глупость акима, который не думает немного головой.
Ленин и Сталин были преступниками при царе, чуть позже стали вождями пролетариата. Потом опять преступниками.
Если его помощь спасла хотя бы одну человеческую жизнь, то понять акима могу.
А сколько простых и честных трудяг Арман ущемил?
Цитата: звукач от 03.08.2020 09:00:19Человек встал на путь исправления, достиг в этом определенных успехов, почему же не поддержать его душевные порывы к очищению, вручив пряник?
Видел как одному известному гражданину(бандит) вручали Российский орден за борьбу с коррупцией.Так что ничего удивительного.
Видел как одному известному гражданину(бандит) вручали Российский орден за борьбу с коррупцией.Так что ничего удивительного.
Цитата: NBE от 03.08.2020 08:59:50
Здесь больше политический скандал, точнее глупость. Это то же самое, если белые дали грамоту Ленину, (конечно Арману до Ленина далеко).Он против системы, он противопоставляет себя системе. Насчет его человечности речи нету, молодец что помог согражданам, находясь за рубежом, мало кто из нас поможет, если уедет из страны.
Здесь больше политический скандал, точнее глупость. Это то же самое, если белые дали грамоту Ленину, (конечно Арману до Ленина далеко).Он против системы, он противопоставляет себя системе. Насчет его человечности речи нету, молодец что помог согражданам, находясь за рубежом, мало кто из нас поможет, если уедет из страны.
объясните, в чем здесь скандал? Аким нарушил писаный или неписаный закон? Переступил моральную черту госслужащего? Выговаривать публично благодарность - это уже глупость?
Есть поступок, есть оценка. Не вижу в них ничего предосудительного.
Или если сороки растрещались, то это скандал и просто надо присоединиться к сорокам?
Цитата: walker от 03.08.2020 10:19:01
объясните, в чем здесь скандал? Аким нарушил писаный или неписаный закон? Переступил моральную черту госслужащего? Выговаривать публично благодарность - это уже глупость?
Есть поступок, есть оценка. Не вижу в них ничего предосудительного.
Или если сороки растрещались, то это скандал и просто надо присоединиться к сорокам?
Цитата: NBE от 03.08.2020 08:59:50
Здесь больше политический скандал, точнее глупость. Это то же самое, если белые дали грамоту Ленину, (конечно Арману до Ленина далеко).Он против системы, он противопоставляет себя системе. Насчет его человечности речи нету, молодец что помог согражданам, находясь за рубежом, мало кто из нас поможет, если уедет из страны.
Здесь больше политический скандал, точнее глупость. Это то же самое, если белые дали грамоту Ленину, (конечно Арману до Ленина далеко).Он против системы, он противопоставляет себя системе. Насчет его человечности речи нету, молодец что помог согражданам, находясь за рубежом, мало кто из нас поможет, если уедет из страны.
объясните, в чем здесь скандал? Аким нарушил писаный или неписаный закон? Переступил моральную черту госслужащего? Выговаривать публично благодарность - это уже глупость?
Есть поступок, есть оценка. Не вижу в них ничего предосудительного.
Или если сороки растрещались, то это скандал и просто надо присоединиться к сорокам?
В настоящее время он находится в розыске, также аким района уже открещивается от грамоты. И саму грамоту выставили вначале именно в инстаграмме Армана, то есть все для политических плюсиков, просто так он вряд ли что нибудь сделает.
https://ratel.kz/raw/akim_rajona_otkrestilsja_ot_gramoty_kriminalnomu_avtoritetu
https://ratel.kz/scandal/v_almatinskoj_oblasti_gramotu_za_borbu_s_covid_19_vruchili_kriminalnomu_avtoritetu?utm_source=ratel&utm_medium=incut&utm_campaign=96416
30 апр, 10:33
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/opinions/politics/30/04/2020/5ea98a319a79474a63da9002
Цитата: NBE от 03.08.2020 13:05:57
так что это не сорока растрещалась, а административное дело против акимата, за то что дают грамоты преступникам находящихся в розыске.
так что это не сорока растрещалась, а административное дело против акимата, за то что дают грамоты преступникам находящихся в розыске.
Да, начальство этого акима может пожурить, до ссылки в Сибирь не дойдёт дело конечно, но на менее хлебное место сместить очень удобный случай. Таковы законы джунглей на госслужбе.
Если в розыске - пусть поймают, проведут суд, посадят за криминал. Но каким образом нахождение в розыске влияет на оценку других поступков?
Или совковая привычка клеймить врагов народа мешает объективно оценивать каждый поступок отдельно?