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Скандалы
Благодарственное письмо Арману Джумагельдиеву (Дикому Арману) от акима Кербулакского района Алматинской области Махаббата Бигельдиева
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danilov 03 Августа 2020 в 11:37:22

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  Zoggyla 03.08.2020 в 11:47:39   # 758801
Почему буквы Д нет в фамилии? Разъясните.
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  MишаМашкевич 03.08.2020 в 11:58:11   # 758802
Интересное время мы живём.
Воры накачав жилы живут в Лондоне, пугая друг друга договариваются об оправдательном решении, попутно раздаривая ворованные деньги.
Бандиты являются героями времени, получая какие та фантики за их эфемерный вклад в общество.
Что самое интересное государство признаёт их заслуги, тем самым уничижая собственные. Прекрасно.
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  Zoggyla 03.08.2020 в 11:59:48   # 758803
Так ведь, Миша, это может быть совсем другой человек!
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  Yerla 03.08.2020 в 12:09:13   # 758804
расскажите пожалуйста кто такой дикий Арман .. и почему его называют диким ?
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  troll 03.08.2020 в 12:12:07   # 758805
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 05:47:39
Почему буквы Д нет в фамилии? Разъясните.

-" тебя как зовут?"
- " иван..."
- " а если тебя диваном звать будут, тебе понравится?"
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  Zoggyla 03.08.2020 в 12:17:47   # 758806
Цитата: troll от 03.08.2020 06:12:07
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 05:47:39
Почему буквы Д нет в фамилии? Разъясните.

-" тебя как зовут?"
- " иван..."
- " а если тебя диваном звать будут, тебе понравится?"
Вот и я думаю, зачем его Диваном на русском называют.
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  Rebel 03.08.2020 в 12:58:26   # 758809
Хорошый пример для молодежи.
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  Panasonic 03.08.2020 в 13:34:59   # 758822
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 05:47:39
Почему буквы Д нет в фамилии? Разъясните.

Потому что на казахском эта фамилия пишется без "Д". Это когда на русском выражаются, доваляют букву. Например, Джамбул (Жамбыл) и тд.
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  Zoggyla 03.08.2020 в 13:42:51   # 758823
Цитата: Panasonic от 03.08.2020 07:34:59
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 05:47:39
Почему буквы Д нет в фамилии? Разъясните.

Потому что на казахском эта фамилия пишется без "Д". Это когда на русском выражаются, доваляют букву. Например, Джамбул (Жамбыл) и тд.
В таком случае "ь" в документе неуместен.
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  Zoggyla 03.08.2020 в 14:03:31   # 758825
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  walker 03.08.2020 в 14:26:32   # 758834
Человек во время пандемии поддержал и помог с лекарствами жителям района. Аким поблагодарил за проявленную гражданскую позицию и все такое.
Пожелал всего хорошего.
Что здесь такого предосудительного?
Знаю, что Арман не повесит эту грамоту на видное место, ему это не надо.
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  NBE 03.08.2020 в 14:37:33   # 758839
Цитата: walker от 03.08.2020 08:26:32
Человек во время пандемии поддержал и помог с лекарствами жителям района. Аким поблагодарил за проявленную гражданскую позицию и все такое.
Пожелал всего хорошего.
Что здесь такого предосудительного?
Знаю, что Арман не повесит эту грамоту на видное место, ему это не надо.

Возможно он лучше тех, кто сидит наверху, но правительство не должно поощрять людей, которые не скрывают что относятся к преступным группировкам. Это неправильно, фактический является пропагандой того образа жизни (что и фильм Бригада, который нужно запретить), и может повлечь серьезные последствия в воспитании молодежи.
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  NBE 03.08.2020 в 14:40:30   # 758841
И как вы заметили, вряд ли Арману нужна это грамота, а скандал уже есть.
И скандал ему не нужен...
То есть просто глупость акима, который не думает немного головой.
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  Zoggyla 03.08.2020 в 14:42:26   # 758842
Не ,NBE, я не согласен, зачем "Бригаду" запрещать? Правильно воспитуемые чада сделают правильные выводы из просмотренного фильма, а другим и смотреть его не нужно, хотя алгоритм действий и поведения могут с "успехом" воспроизвести. Сложный вопрос, однако.
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  walker 03.08.2020 в 14:50:27   # 758846
Преступник- понятие такое неопределенное.
Ленин и Сталин были преступниками при царе, чуть позже стали вождями пролетариата. Потом опять преступниками.
Если его помощь спасла хотя бы одну человеческую жизнь, то понять акима могу.
А сколько простых и честных трудяг Арман ущемил?
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  NBE 03.08.2020 в 14:59:50   # 758850
Здесь больше политический скандал, точнее глупость. Это то же самое, если белые дали грамоту Ленину, (конечно Арману до Ленина далеко).Он против системы, он противопоставляет себя системе. Насчет его человечности речи нету, молодец что помог согражданам, находясь за рубежом, мало кто из нас поможет, если уедет из страны.
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  звукач 03.08.2020 в 15:00:19   # 758851
Видел как одному известному гражданину(бандит) вручали Российский орден за борьбу с коррупцией.Так что ничего удивительного.
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  Zoggyla 03.08.2020 в 15:02:34   # 758852
Цитата: звукач от 03.08.2020 09:00:19
Видел как одному известному гражданину(бандит) вручали Российский орден за борьбу с коррупцией.Так что ничего удивительного.
Человек встал на путь исправления, достиг в этом определенных успехов, почему же не поддержать его душевные порывы к очищению, вручив пряник?
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  walker 03.08.2020 в 16:19:01   # 758874
Цитата: NBE от 03.08.2020 08:59:50
Здесь больше политический скандал, точнее глупость. Это то же самое, если белые дали грамоту Ленину, (конечно Арману до Ленина далеко).Он против системы, он противопоставляет себя системе. Насчет его человечности речи нету, молодец что помог согражданам, находясь за рубежом, мало кто из нас поможет, если уедет из страны.

объясните, в чем здесь скандал? Аким нарушил писаный или неписаный закон? Переступил моральную черту госслужащего? Выговаривать публично благодарность - это уже глупость?
Есть поступок, есть оценка. Не вижу в них ничего предосудительного.
Или если сороки растрещались, то это скандал и просто надо присоединиться к сорокам?
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  NBE 03.08.2020 в 19:03:52   # 758926
Цитата: walker от 03.08.2020 10:19:01
Цитата: NBE от 03.08.2020 08:59:50
Здесь больше политический скандал, точнее глупость. Это то же самое, если белые дали грамоту Ленину, (конечно Арману до Ленина далеко).Он против системы, он противопоставляет себя системе. Насчет его человечности речи нету, молодец что помог согражданам, находясь за рубежом, мало кто из нас поможет, если уедет из страны.

объясните, в чем здесь скандал? Аким нарушил писаный или неписаный закон? Переступил моральную черту госслужащего? Выговаривать публично благодарность - это уже глупость?
Есть поступок, есть оценка. Не вижу в них ничего предосудительного.
Или если сороки растрещались, то это скандал и просто надо присоединиться к сорокам?

В настоящее время он находится в розыске, также аким района уже открещивается от грамоты. И саму грамоту выставили вначале именно в инстаграмме Армана, то есть все для политических плюсиков, просто так он вряд ли что нибудь сделает.
https://ratel.kz/raw/akim_rajona_otkrestilsja_ot_gramoty_kriminalnomu_avtoritetu
https://ratel.kz/scandal/v_almatinskoj_oblasti_gramotu_za_borbu_s_covid_19_vruchili_kriminalnomu_avtoritetu?utm_source=ratel&utm_medium=incut&utm_campaign=96416
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  NBE 03.08.2020 в 19:05:57   # 758927
так что это не сорока растрещалась, а административное дело против акимата, за то что дают грамоты преступникам находящихся в розыске.
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  Ал 03.08.2020 в 21:04:19   # 758954
Что-то мне это напоминает Quote:
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  walker 03.08.2020 в 21:34:01   # 758962
Цитата: NBE от 03.08.2020 13:05:57
так что это не сорока растрещалась, а административное дело против акимата, за то что дают грамоты преступникам находящихся в розыске.

Да, начальство этого акима может пожурить, до ссылки в Сибирь не дойдёт дело конечно, но на менее хлебное место сместить очень удобный случай. Таковы законы джунглей на госслужбе.
Если в розыске - пусть поймают, проведут суд, посадят за криминал. Но каким образом нахождение в розыске влияет на оценку других поступков?
Или совковая привычка клеймить врагов народа мешает объективно оценивать каждый поступок отдельно?
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