"Приумолкли наши СТАРШИЕ братья!"

Цитата: Zoggyla от

Цитата: Ара горный от

А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как... А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как... Все по плану. Только где они его берут?

Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?