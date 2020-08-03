"Приумолкли наши СТАРШИЕ братья!"

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danilov 03 Августа 2020 в 16:41:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
даже озабоченная мидовская Машка и та про танцы забыла ))))
Ара горный 03.08.2020 в 17:44:02 # 758910
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02Все по плану. Только где они его берут?
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Ара горный 03.08.2020 в 17:51:02 # 758914
а маша хазарова уже два раза обделалась, теперь наверное по шапке получила, чтоб строго напечатанный текст читала...
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 11:46:10
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02Все по плану. Только где они его берут?
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?
Цитата: walker от 03.08.2020 12:07:09
Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 11:46:10
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02Все по плану. Только где они его берут?
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?
)))))
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02тем горьче его измена...
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Но он все таки в этом вопросе перегибает палку, понятно что он хотел дешевого газа, но здесь он фактический обвиняет Путина в попытке гос.переворота. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться...
Цитата: walker от 03.08.2020 12:07:09Зато шаблоны других никакими фактами не прошибаются.
Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 11:46:10
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02Все по плану. Только где они его берут?
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?
С высоты своего задранного носа даже британское общественное СМИ в российское определяют. )))
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать? ©
Цитата: портфил от 03.08.2020 12:29:14Моська, это твоя фотография? )))
)))))
Цитата: walker от 03.08.2020 12:07:09
Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 11:46:10
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02Все по плану. Только где они его берут?
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?
)))))
Цитата: stasik02 от 03.08.2020 12:16:45Дык, из видео выходит что вследствие пятичасовой задержки на российской границе могли на рейс опоздать. Так как остановка в Стамбуле явно не могла входить в их планы, выходит, что рейс промежуточный. А чтобы не "светиться" в Турции решили ожидать следующего "окна" сопряжения с рейсом или рейсами назначения в гостинице. Затем, чтобы не привлекать к себе чрезмерного внимания, в санаторий на окраине Минска перебрались. Причем если бы хоть кто-то из группы задержанных состоял в штате ГРУ, задержки на российской границе попросту бы не произошло...