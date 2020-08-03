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Скандалы
"Приумолкли наши СТАРШИЕ братья!"
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danilov 03 Августа 2020 в 16:41:46
"Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели."

Комментарии, по рейтингу, по дате
  портфил 03.08.2020 в 17:26:03   # 758904
приумолкли - это Батька ещё цивильно и красиво сказал, кто в бункере вообще от такой наглости Батьки, язык в жопу засунул и молчит ( молчал))))))

даже озабоченная мидовская Машка и та про танцы забыла ))))
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  Zoggyla 03.08.2020 в 17:38:32   # 758907
Ох и хитер этот вусатый таракан!
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  Ара горный 03.08.2020 в 17:44:02   # 758910
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
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  Zoggyla 03.08.2020 в 17:46:10   # 758911
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Все по плану. Только где они его берут?
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  Ара горный 03.08.2020 в 17:51:02   # 758914
Какой план? Бульба!

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  Zoggyla 03.08.2020 в 17:51:49   # 758915
Ну покури бульбу, может зацепит также.
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  troll 03.08.2020 в 17:55:48   # 758916
с глаз долой, из сердца вон...
а маша хазарова уже два раза обделалась, теперь наверное по шапке получила, чтоб строго напечатанный текст читала...
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  walker 03.08.2020 в 18:07:09   # 758918
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 11:46:10
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Все по плану. Только где они его берут?

Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?
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  stasik02 03.08.2020 в 18:10:30   # 758919
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  stasik02 03.08.2020 в 18:16:45   # 758920
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  портфил 03.08.2020 в 18:29:14   # 758921
Цитата: walker от 03.08.2020 12:07:09
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 11:46:10
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Все по плану. Только где они его берут?

Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?




)))))
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  stasik02 03.08.2020 в 18:31:59   # 758922
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  NBE 03.08.2020 в 19:13:22   # 758928
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
тем горьче его измена...
Но он все таки в этом вопросе перегибает палку, понятно что он хотел дешевого газа, но здесь он фактический обвиняет Путина в попытке гос.переворота. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться...
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  Skype 03.08.2020 в 19:18:50   # 758930
Старшаки прямо сильно испугались картофельного батьку
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  Ал 03.08.2020 в 19:59:08   # 758933
Цитата: walker от 03.08.2020 12:07:09
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 11:46:10
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Все по плану. Только где они его берут?

Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?
Зато шаблоны других никакими фактами не прошибаются.

С высоты своего задранного носа даже британское общественное СМИ в российское определяют. )))

И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать? ©
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  Ал 03.08.2020 в 20:00:17   # 758934
Цитата: портфил от 03.08.2020 12:29:14
Цитата: walker от 03.08.2020 12:07:09
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 11:46:10
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 11:44:02
А когда-то здесь, Батька считался своим в доску. Регулярно посты про дружественную Беларусь выкладывали. По моему Данилов даже отпуск в Бульба ленде проводил. Старик за Григорьича костьми готов был лечь. А теперя вона как...
Все по плану. Только где они его берут?

Текстового плана наверняка нет, как и ощутимых серебренников.
Это ж флюгеры-энтузиасты. Куда дунет ветер российских СМИ навроде деловой газеты vz.ru, туда и повернут дружненько.
И то правда! Зачем думать, сопоставлять, фильтровать?




)))))
Моська, это твоя фотография? )))
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  Ал 03.08.2020 в 20:15:41   # 758939
Цитата: stasik02 от 03.08.2020 12:16:45
Дык, из видео выходит что вследствие пятичасовой задержки на российской границе могли на рейс опоздать. Так как остановка в Стамбуле явно не могла входить в их планы, выходит, что рейс промежуточный. А чтобы не "светиться" в Турции решили ожидать следующего "окна" сопряжения с рейсом или рейсами назначения в гостинице. Затем, чтобы не привлекать к себе чрезмерного внимания, в санаторий на окраине Минска перебрались. Причем если бы хоть кто-то из группы задержанных состоял в штате ГРУ, задержки на российской границе попросту бы не произошло...
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  старик 03.08.2020 в 20:17:26   # 758940
Спецслужбы России, старейшие в мире, присылают боевиков для срыва выборов(или для ликвидации президента), которые ходят по Минску чуть не строем в форме, вместо того чтобы разбиться по тройкам и раствориться в городе в гражданской неприметной одежде, да и вообще прилететь разными группами, поселяются в пансионате, опять кучей, чтобы КГБ легче было их задержать. Провокация чистой воды. Значит у КГБ Белоруссии хватило ума их вычислить(они не прятались) , а у российских спецслужб не хватило ума замаскировать "боевиков" хотя бы одев их в гражданку и рассредоточив по городу. Детский сад!
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