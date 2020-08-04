Можно же было из Крыма в Стамбул улететь

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danilov 04 Августа 2020 в 19:48:30
Они рассказали все.
Прекратите врать и месить всякую мешанину, вы же опозорились.
Сегодня поступила информация о еще одном переброшенном отряде на юг Беларуси.
Лукашенко
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как планировали дестабилизировать ситуацию?
Они диверсанты, а может матерые пиарщики?
Оружие уже нашли или они на одной харизме должны были устроить переворот?
Александр Григорьевич обычно публично заявляет , что он все знает и вот-вот все расскажет, но только не сейчас , а потом, и что-то ничего не говорит.
Нагнетает интригу.
Лично я до сих пор жду , когда он все про коронавирус все расскажет, и про Сирию, он грозился. Очень интересно послушать.
В этот раз он разошелся не на шутку, двух или трех кандидатов в президенты закрыл, этих диверсантов наловил, и как видно наловит еще.
В этой ситуации беспокоит только одно. Если сейчас сильно поссорится с РФ, то белорусская колбаса или пропадет или подорожает, а я к ней как-то душой прикипел.