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Скандалы
Прогрессивное оказалось довольно консервативным
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danilov 10 Августа 2020 в 12:24:19
Эти фото депутата парламента Южной Кореи вызвали серьёзный скандал в корейском обществе. Всему виной мини-платье, в котором самый молодой депутат Национального собрания пришла на заседание. Споры о том, уместно ли законодателям так одеваться, не утихают до сих пор.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 10.08.2020 в 12:37:09   # 760019
А что смущает корейских уятменов ?
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  Whirlpool 10.08.2020 в 13:17:24   # 760022
У них уятмены, особо жестоко травят субьект, вплоть до самоубийства. Наши же хоть ругают, но внутри себя восхищаются. Ставят лайки под липовым акком. меня тут нет
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  КЕДЫ 10.08.2020 в 13:36:26   # 760023
ябв
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  философ 10.08.2020 в 15:21:58   # 760027
Цитата: КЕДЫ от 10.08.2020 07:36:26
ябв






8 августа 2020 года

CNN: перепутала парламент с баром — в Южной Корее женщина-депутат в платье возмутила соцсети. Депутат парламента Южной Кореи Рю Хочжон, пришедшая на пленарное заседание в мини-платье, вызвала споры о том, как подобает одеваться законодателям, сообщает YonHap.



Как только фотографии попали в Сеть, интернет-пользователи обрушились на женщину с критикой, передает ria.ru
Депутата Национального собрания Южной Кореи Рю Хочжон пришла на работу в летнем платье и вызвала резкую критику в свой адрес в соцсетях, пишет CNN. Интернет-пользователям не понравился её несоответствующий обстановке образ, при этом её собственная Партия справедливости и правящие демократы поддержали молодую женщину, которая ломает сексистские традиции в верхних эшелонах власти.

Рю Хочжон, которая в свои 27 лет является самым молодым депутатом Национального собрания, объяснила выбор наряда желанием изменить традицию носить только строгую одежду.

"На каждой сессии большинство депутатов — а это мужчины среднего возраста — одеты в костюмы и галстуки. Я хотела разрушить эту традицию", — пояснила она.

Депутат напомнила, что авторитет парламента основан не на одежде и пообещала продолжить экспериментировать с нарядами.

В Партии справедливости, членом которой является Рю Хочжон, выразили сожаление о том, что женщину-политика оценивают не по результатом ее работы, а по внешнему виду.

Со своей стороны депутат от демократов Ко Мин Чжун указала, что не одобряет выбор коллеги, однако не согласна с чрезмерной критикой её одежды. «Я выражаю ей свою благодарность за то, что она нарушила излишне торжественную и авторитарную атмосферу в Национальном собрании», — написала Ко Мин Чжун на своей странице в Facebook.

Хотя Южная Корея является развитой страной, многие феминистки считают, что здесь женщинам приходится тяжело, пишет CNN. В последние годы в стране стали бороться с глубоко патриархальной культурой: дискриминацией на рабочем месте, сексуальным насилием и домогательствами, а также опасными стандартами красоты. Тем не менее даже на высокопоставленных должностях женщины продолжают сталкиваться с сексизмом и неравенством оплаты труда.

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  философ 10.08.2020 в 15:36:35   # 760028
9 августа 2020 года

Huawei остается без процессоров Kirin из-за американских санкций. С 16 сентября Huawei не сможет производить процессоры для смартфонов.

В начале августа этого года глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю рассказал, что у компании заканчиваются процессоры Kirin для смартфонов. Начиная с 15 сентября 2020 года Huawei вообще прекратит производство этой линейки процессоров.

Huawei пояснила, что это большая потеря для компании, которая напрямую связана с американскими санкциями. Фактически, ожидаемый в сентябре смартфон Huawei Mate 40 станет последней разработкой компании на базе процессора Kirin, доступной для пользователей.

Ранее в мае 2020 года США ввели запрет на доступ Huawei к полупроводниковой продукции, если в них используется американское оборудование или программное обеспечение. Под действие ограничений попали компания HiSilicon — это подразделение Huawei Technologies, которое занимается разработкой процессоров Kirin с использованием ПО американских компаний и тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая производит процессоры Kirin для Huawei. TSMC пришлось приостановить выполнение заказов для Huawei. Принятые до введения санкций и находящиеся в производстве заказы на чипы для производства процессоров Kirin тайваньская компания должна отгрузить до 14 сентября этого года.

С середины сентября этого года компания Huawei Technologies прекратит производство смартфонов на базе процессора Kirin из-за введенных США санкций. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на заявление главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Юя.

Выступая на конференции для инвесторов China Info 100, господин Юй заявил: «Это очень большая потеря для нас. К сожалению, из-за второго раунда американских санкций наши поставщики процессоров принимали заказы только до 15 мая. Производство прекратится 15 сентября. Этот год может стать последним для высокопроизводительных процессоров Huawei Kirin». По его словам, у производства смартфонов Huawei «нет процессоров и нет поставок». Таким образом, смартфон Mate 40, который был анонсирован к выпуску в сентябре, станет последним смартфоном на базе процессора Kirin.

Китайский IT-гигант был внесен США в черный список компаний в мае прошлого года, поскольку, по мнению американских властей, телекоммуникационное оборудование Huawei используется для шпионажа в пользу Пекина. В рамках санкций американским производителям и разработчикам было запрещено продавать Huawei и всем ее подразделениям технологии и компоненты без получения разрешения американского правительства. В соответствии с новыми ограничениями, принятыми Министерством торговли США в мае этого года, мировые производители не могут использовать американские технологии для производства компонентов для Huawei. Под действие ограничений попали и подразделение Huawei Technologies — компания HiSilicon, которая занимается разработкой процессоров Kirin с использованием ПО американских компаний, и тайваньская компания TSMC, которая производит процессоры Kirin для Huawei.

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