Задержанные в Белоруссии россияне вернулись на родину

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danilov 15 Августа 2020 в 14:55:04
В надзорном ведомстве пояснили, что речь идет о 32 людях, представлявших частную военную компанию. В Россию из Белоруссии они были переданы в рамках Минской конвенции о правовой помощи.
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В надзорном ведомстве пояснили, что речь идет о 32 людях, представлявших частную военную компанию.Какую чушь пишут! Нет никаких чвк в России, есть чопы.
Цитата: Софруджу от 15.08.2020 09:29:54
Ну, уже вроде прояснили же, чьи уши торчат. То-то я не мог понять - что за странная история. А тут выяснили, что вербовали их якобы в охранное агенство именно с Украины, искали с боевым опытом в ДНР, маршрут составили через Минск на Украине, билеты купили якобы из разных там Челябинсков и Екатернинбургов, а по брони выяснилось, что всё забронировано и проплачено с Украины. И "сдали" Минску с Украины. Так что Александру Григорьевичу теперь тоже всё понятно.
Ну, уже вроде прояснили же, чьи уши торчат. То-то я не мог понять - что за странная история. А тут выяснили, что вербовали их якобы в охранное агенство именно с Украины, искали с боевым опытом в ДНР, маршрут составили через Минск на Украине, билеты купили якобы из разных там Челябинсков и Екатернинбургов, а по брони выяснилось, что всё забронировано и проплачено с Украины. И "сдали" Минску с Украины. Так что Александру Григорьевичу теперь тоже всё понятно.
смешной ватный типчик))))
ссука))), при твоём раскладе хочется спросить- а куда "великое" ФСБ России смотрело?
Какие-то СБУ нанимали в России этих продажных военных гондонов, а ФСБ наверно смотрело в свои карманы и занимались отжимом бизнеса, ведь там сплошные полковники миллионеры )))))))))))))))
Цитата: Zoggyla от 15.08.2020 09:51:55
Quote:
Quote:
В надзорном ведомстве пояснили, что речь идет о 32 людях, представлявших частную военную компанию.Какую чушь пишут! Нет никаких чвк в России, есть чопы.
но при любом раскладе этим российским продажным военным шлюшкам, батька а вернее его спец службы, почки поотбивали ))))))
и обратно отправили пуйлу на лечение, батька двух зайцев убил и говно слил российское и пуйлу бункерному крысе подарок сделал ( типа подружился снова))
Ара горный 15.08.2020 в 17:41:02 # 760540
Цитата: Софруджу от 15.08.2020 09:29:54
Ну, уже вроде прояснили же, чьи уши торчат. То-то я не мог понять - что за странная история. А тут выяснили, что вербовали их якобы в охранное агенство именно с Украины, искали с боевым опытом в ДНР, маршрут составили через Минск на Украине, билеты купили якобы из разных там Челябинсков и Екатернинбургов, а по брони выяснилось, что всё забронировано и проплачено с Украины. И "сдали" Минску с Украины. Так что Александру Григорьевичу теперь тоже всё понятно.
Ну, уже вроде прояснили же, чьи уши торчат. То-то я не мог понять - что за странная история. А тут выяснили, что вербовали их якобы в охранное агенство именно с Украины, искали с боевым опытом в ДНР, маршрут составили через Минск на Украине, билеты купили якобы из разных там Челябинсков и Екатернинбургов, а по брони выяснилось, что всё забронировано и проплачено с Украины. И "сдали" Минску с Украины. Так что Александру Григорьевичу теперь тоже всё понятно.
Пруфы будут, Софруджу, или вам это крымские родственники по телефону наболтали?
Он же вроде диктатор был, не?
Вот, к сожалению, в отличие от Крыма, где сведения из первых уст и многочисленные, в Белоруссии только одни родственники живут. Пожилые. Поэтому оперативной связи нет.
А это материал был же подробный. Собственно, было в новостях и ссылки, где можно подробней посмотреть. Я почитал, но не сохранил. Сейчас не найду уже, я с компьютером тоже не на "ты". Но Вы можете же и сами найти. Там с документами. В частности распечатки брони на самолёт с оплатой с Украины и пр.
Цитата: bolatbol от 15.08.2020 12:53:39
Все не важно, откуда эти парни и куда. Путин руками Запада бросил Лукашенко к своим ногам. Также руками Запада забрал Крым и откромсал Донбасс. Благодаря санкциям Запада построил промышленность и вышел на 1 место в мире по производству продуктов питания. Ждем референдума и присоединения Белоруссии, дожатие Украины и склонение к сексу.
Все не важно, откуда эти парни и куда. Путин руками Запада бросил Лукашенко к своим ногам. Также руками Запада забрал Крым и откромсал Донбасс. Благодаря санкциям Запада построил промышленность и вышел на 1 место в мире по производству продуктов питания. Ждем референдума и присоединения Белоруссии, дожатие Украины и склонение к сексу.
Логичнее будет поменять местами Запад и Путина. Запад руками Путина добивается своих целей.
Цитата: bolatbol от 15.08.2020 12:53:39
Все не важно, откуда эти парни и куда. Путин руками Запада бросил Лукашенко к своим ногам. Также руками Запада забрал Крым и откромсал Донбасс. Благодаря санкциям Запада построил промышленность и вышел на 1 место в мире по производству продуктов питания. Ждем референдума и присоединения Белоруссии, дожатие Украины и склонение к сексу.
Все не важно, откуда эти парни и куда. Путин руками Запада бросил Лукашенко к своим ногам. Также руками Запада забрал Крым и откромсал Донбасс. Благодаря санкциям Запада построил промышленность и вышел на 1 место в мире по производству продуктов питания. Ждем референдума и присоединения Белоруссии, дожатие Украины и склонение к сексу.
"Каковы реальные масштабы экономической зависимости Белоруссии от России? «Если вы посмотрите цифры, которые представляет МВФ, то вы увидите впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики», — дал наводку Путин в конце февраля на пресс-конференции в Бишкеке. Действительно, МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд в год (см. инфографику). В разные годы объем «общей чистой поддержки» от России варьировался от 11 до 27% белорусского ВВП, следует из данных МВФ, предоставленных РБК. Но видно, что в последние годы российская помощь белорусской экономике сокращается, и это может отчасти объяснять последнее недовольство Лукашенко."
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/02/04/2017/58e026879a79471d6c8aef30
РБК - серьезный бизнесканал, да и МВФ не желтая пресса. Этим данным доверять можно.
Цитата: Leksus от 15.08.2020 15:14:06Это не вам, а персонам нонешним, без особых заморочек и знаний, соответственно. Не обижайтесь. Это общая беда, беда национально-буржуазного образования.
Если это мне, то я его не выключаю. В сказки давно верить перестал.
Если это мне, то я его не выключаю. В сказки давно верить перестал.
а если подумать, что лукаш слишком сдружился с си, а этого допустить не могли ни в кремлине ни в другой гейропейской столице и начался процесс "батька геть". а миндалеглазые подумали, что фиг с вами, мы тогда вам на хабаре побузим...
KapitanNemo 16.08.2020 в 02:32:13 # 760581