Задержанные в Белоруссии россияне вернулись на родину

Ну, уже вроде прояснили же, чьи уши торчат. То-то я не мог понять - что за странная история. А тут выяснили, что вербовали их якобы в охранное агенство именно с Украины, искали с боевым опытом в ДНР, маршрут составили через Минск на Украине, билеты купили якобы из разных там Челябинсков и Екатернинбургов, а по брони выяснилось, что всё забронировано и проплачено с Украины. И "сдали" Минску с Украины. Так что Александру Григорьевичу теперь тоже всё понятно.