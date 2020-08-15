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Скандалы
Задержанные в Белоруссии россияне вернулись на родину
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danilov 15 Августа 2020 в 14:55:04
Граждане России, ранее задержанные в Белоруссии, вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры.
В надзорном ведомстве пояснили, что речь идет о 32 людях, представлявших частную военную компанию. В Россию из Белоруссии они были переданы в рамках Минской конвенции о правовой помощи.
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  Софруджу 15.08.2020 в 15:29:54   # 760527
Ну, уже вроде прояснили же, чьи уши торчат. То-то я не мог понять - что за странная история. А тут выяснили, что вербовали их якобы в охранное агенство именно с Украины, искали с боевым опытом в ДНР, маршрут составили через Минск на Украине, билеты купили якобы из разных там Челябинсков и Екатернинбургов, а по брони выяснилось, что всё забронировано и проплачено с Украины. И "сдали" Минску с Украины. Так что Александру Григорьевичу теперь тоже всё понятно.
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  Zoggyla 15.08.2020 в 15:51:55   # 760530
Quote:
В надзорном ведомстве пояснили, что речь идет о 32 людях, представлявших частную военную компанию.
Какую чушь пишут! Нет никаких чвк в России, есть чопы.
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  портфил 15.08.2020 в 16:30:35   # 760533
Цитата: Софруджу от 15.08.2020 09:29:54
Ну, уже вроде прояснили же, чьи уши торчат. То-то я не мог понять - что за странная история. А тут выяснили, что вербовали их якобы в охранное агенство именно с Украины, искали с боевым опытом в ДНР, маршрут составили через Минск на Украине, билеты купили якобы из разных там Челябинсков и Екатернинбургов, а по брони выяснилось, что всё забронировано и проплачено с Украины. И "сдали" Минску с Украины. Так что Александру Григорьевичу теперь тоже всё понятно.


смешной ватный типчик))))

ссука))), при твоём раскладе хочется спросить- а куда "великое" ФСБ России смотрело?
Какие-то СБУ нанимали в России этих продажных военных гондонов, а ФСБ наверно смотрело в свои карманы и занимались отжимом бизнеса, ведь там сплошные полковники миллионеры )))))))))))))))
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  портфил 15.08.2020 в 16:33:51   # 760534
Цитата: Zoggyla от 15.08.2020 09:51:55
Quote:
В надзорном ведомстве пояснили, что речь идет о 32 людях, представлявших частную военную компанию.
Какую чушь пишут! Нет никаких чвк в России, есть чопы.


но при любом раскладе этим российским продажным военным шлюшкам, батька а вернее его спец службы, почки поотбивали ))))))
и обратно отправили пуйлу на лечение, батька двух зайцев убил и говно слил российское и пуйлу бункерному крысе подарок сделал ( типа подружился снова))
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  Ара горный 15.08.2020 в 17:41:02   # 760540
Цитата: Софруджу от 15.08.2020 09:29:54
Ну, уже вроде прояснили же, чьи уши торчат. То-то я не мог понять - что за странная история. А тут выяснили, что вербовали их якобы в охранное агенство именно с Украины, искали с боевым опытом в ДНР, маршрут составили через Минск на Украине, билеты купили якобы из разных там Челябинсков и Екатернинбургов, а по брони выяснилось, что всё забронировано и проплачено с Украины. И "сдали" Минску с Украины. Так что Александру Григорьевичу теперь тоже всё понятно.


Пруфы будут, Софруджу, или вам это крымские родственники по телефону наболтали?
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  СССР 15.08.2020 в 17:43:41   # 760541
Шакалам дали команду за Батьку жопу рвать на форумах
Он же вроде диктатор был, не?
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  Софруджу 15.08.2020 в 18:29:55   # 760544
Ара горный 15.08.2020 в 17:41:02 # 760540

Вот, к сожалению, в отличие от Крыма, где сведения из первых уст и многочисленные, в Белоруссии только одни родственники живут. Пожилые. Поэтому оперативной связи нет.
А это материал был же подробный. Собственно, было в новостях и ссылки, где можно подробней посмотреть. Я почитал, но не сохранил. Сейчас не найду уже, я с компьютером тоже не на "ты". Но Вы можете же и сами найти. Там с документами. В частности распечатки брони на самолёт с оплатой с Украины и пр.
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  bolatbol 15.08.2020 в 18:53:39   # 760545
Все не важно, откуда эти парни и куда. Путин руками Запада бросил Лукашенко к своим ногам. Также руками Запада забрал Крым и откромсал Донбасс. Благодаря санкциям Запада построил промышленность и вышел на 1 место в мире по производству продуктов питания. Ждем референдума и присоединения Белоруссии, дожатие Украины и склонение к сексу.
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  stasik02 15.08.2020 в 19:38:51   # 760548
Спектакль окончен. Актеры разъехались.
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  Absolute 15.08.2020 в 20:25:28   # 760552
Цитата: bolatbol от 15.08.2020 12:53:39
Все не важно, откуда эти парни и куда. Путин руками Запада бросил Лукашенко к своим ногам. Также руками Запада забрал Крым и откромсал Донбасс. Благодаря санкциям Запада построил промышленность и вышел на 1 место в мире по производству продуктов питания. Ждем референдума и присоединения Белоруссии, дожатие Украины и склонение к сексу.

Логичнее будет поменять местами Запад и Путина. Запад руками Путина добивается своих целей.
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  Leksus 15.08.2020 в 20:51:37   # 760556
Цитата: bolatbol от 15.08.2020 12:53:39
Все не важно, откуда эти парни и куда. Путин руками Запада бросил Лукашенко к своим ногам. Также руками Запада забрал Крым и откромсал Донбасс. Благодаря санкциям Запада построил промышленность и вышел на 1 место в мире по производству продуктов питания. Ждем референдума и присоединения Белоруссии, дожатие Украины и склонение к сексу.

"Каковы реальные масштабы экономической зависимости Белоруссии от России? «Если вы посмотрите цифры, которые представляет МВФ, то вы увидите впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики», — дал наводку Путин в конце февраля на пресс-конференции в Бишкеке. Действительно, МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд в год (см. инфографику). В разные годы объем «общей чистой поддержки» от России варьировался от 11 до 27% белорусского ВВП, следует из данных МВФ, предоставленных РБК. Но видно, что в последние годы российская помощь белорусской экономике сокращается, и это может отчасти объяснять последнее недовольство Лукашенко."

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/02/04/2017/58e026879a79471d6c8aef30
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  Leksus 15.08.2020 в 20:54:02   # 760557
Это данные 2017 года. Еще все спокойно было.
РБК - серьезный бизнесканал, да и МВФ не желтая пресса. Этим данным доверять можно.
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  Zoggyla 15.08.2020 в 20:59:49   # 760558
Включите мозг! Как может существовать гипертрофированный социализм ( Беларусь) среди акул буржуазного океана? Только на дотациях "меценатов"))). Кончилось меценатское дотинирование. Такие дела.
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  Leksus 15.08.2020 в 21:14:06   # 760560
Если это мне, то я его не выключаю. В сказки давно верить перестал.
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  Zoggyla 15.08.2020 в 21:20:57   # 760563
Цитата: Leksus от 15.08.2020 15:14:06
Если это мне, то я его не выключаю. В сказки давно верить перестал.
Это не вам, а персонам нонешним, без особых заморочек и знаний, соответственно. Не обижайтесь. Это общая беда, беда национально-буржуазного образования.
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  troll 15.08.2020 в 23:58:03   # 760578
укры наняли русских с боевым опытом как охранников, для этого и набирали пригожинских поворят, поэтому и повезли их через минск. вот это поворот...
а если подумать, что лукаш слишком сдружился с си, а этого допустить не могли ни в кремлине ни в другой гейропейской столице и начался процесс "батька геть". а миндалеглазые подумали, что фиг с вами, мы тогда вам на хабаре побузим...
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  KapitanNemo 16.08.2020 в 02:32:13   # 760581
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