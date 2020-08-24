Навальный был отравлен - клиника "Шарите"

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danilov 24 Августа 2020 в 22:47:06
В сообщении под заголовком "Клинические данные указывают на отравление Алексея Навального", опубликованном на сайте клиники, говорится, что "клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы". Конкретное вещество ещё неизвестно. В сообщении подчёркивается, что наличие ингибитора холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях.
"Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы", – говорится в сообщении. В нём также сказано, что Навальный по-прежнему в реанимации в состоянии искусственной комы, но в настоящее время серьёзной опасности для его жизни нет.
"Лечащие врачи находятся в тесном контакте с женой Алексея Навального. По согласованию с ней "Шарите" исходит из того, что это публичное сообщение о состоянии его здоровья отвечает его интересам - говорится в сообщении.
Ингибиторы холинэстеразы (ИХЭ) - класс химических веществ, замедляющих действие фермента ацетилхолинэстеразы. Этот фермент служит для разрушения нейромедиатора ацетилхолина, вещества, отвечающего за передачу нервных импульсов. Соответственно, ИХЭ вызывают переизбыток ацетилхолина, что приводит к нарушению функций нервной системы и, в частности, мозга. Это свойство ИХЭ лежит в основе применения химических соединений этого класса в качестве боевых отравляющих веществ.
https://www.svoboda.org/a/30800182.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
быстро он Навального отпустил из России апосля телефонных переговоров с Меркель, она занет как плешивого пуйло иметь во все дыры))))
перефразировав известную фразу из моего любимого кина ))
Вот, что санкции животворящие делают!
типчики учите иностранные языки, новости лучше читать в первоисточниках )))))да ватники ?
( спасибо философу оперативно новости мне скидывает))))
Pressemitteilung
24.08.2020
Statement der Charité: Klinische Befunde weisen auf Vergiftung von Alexei Nawalny hin
Seit dem Wochenende behandeln Ärztinnen und Ärzte der Charité – Universitätsmedizin Berlin Alexei Nawalny. Der Patient befindet sich auf einer Intensivstation und ist weiterhin im künstlichen Koma. Sein Gesundheitszustand ist ernst, derzeit besteht jedoch keine akute Lebensgefahr.
Das Ärzte-Team hat den Patienten nach seiner Ankunft eingehend untersucht. Die klinischen Befunde weisen auf eine Intoxikation durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer hin. Die konkrete Substanz ist bislang nicht bekannt und es wurde eine weitere breitgefächerte Analytik initiiert. Die Wirkung des Giftstoffes, d.h. die Cholinesterase-Hemmung im Organismus, ist mehrfach und in unabhängigen Laboren nachgewiesen.
Entsprechend der Diagnose wird der Patient mit dem Gegenmittel Atropin behandelt. Der Ausgang der Erkrankung bleibt unsicher und Spätfolgen, insbesondere im Bereich des Nervensystems, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.
Die behandelnden Ärzte sind mit der Ehefrau von Alexei Nawalny in engem Austausch. Im Einvernehmen mit seiner Ehefrau geht die Charité davon aus, dass die öffentliche Mitteilung zum Gesundheitszustand in seinem Sinne ist.
Kontakt
Manuela Zingl
Unternehmenssprecherin
Charité – Universitätsmedizin Berlin
t: +49 30 450 570 400
https://www.charite.de/service/pressemitteilung/artikel/detail/statement_der_charite_klinische_befunde_weisen_auf_vergiftung_von_alexei_nawalny_hin/
Частенько за этим следует самоудовлетворение ее клонов...
Ара горный 24.08.2020 в 23:37:32 # 761698
Ара горный 24.08.2020 в 23:40:29 # 761700
Ара горный 24.08.2020 в 23:44:48 # 761701
Что на этот аргумент напишут узколобые инфозомби?
Quote:
David Ramos Negrón
"Оппозиционер" не имеет никакой ценности и опасности в смысле борьбы против режима. Среднестатистический обыватель уже мало реагирует на вечные "сенсации" Навального. Это к тому, что российскоиу руководству он не опасен, а потому и травить его - лишние проблемы. Почему в мире Запада не могут допустить наличие врагов Навального вне поля политики? Он - человек, со своей жизнью, своими грехами..
Like · 7 · 2h
Asb Doc
Фактчекинг никакой. Журналисты никогда не перестанут лажать по медицинской тематике. "В сообщении подчёркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях. " Фермент Холинестераза находится в любом организме, без него просто нельзя. Именно поэтому вещества угнетающие этот фермент используются в медицине, в сельском хозяйстве в качестве ядов ( дихлофос и прочие фосы), а так же в качестве боевых отравляющих веществ.
Like · 3
"Оппозиционер" не имеет никакой ценности и опасности в смысле борьбы против режима. Среднестатистический обыватель уже мало реагирует на вечные "сенсации" Навального. Это к тому, что российскоиу руководству он не опасен, а потому и травить его - лишние проблемы. Почему в мире Запада не могут допустить наличие врагов Навального вне поля политики? Он - человек, со своей жизнью, своими грехами..
Like · 7 · 2h
Asb Doc
Фактчекинг никакой. Журналисты никогда не перестанут лажать по медицинской тематике. "В сообщении подчёркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях. " Фермент Холинестераза находится в любом организме, без него просто нельзя. Именно поэтому вещества угнетающие этот фермент используются в медицине, в сельском хозяйстве в качестве ядов ( дихлофос и прочие фосы), а так же в качестве боевых отравляющих веществ.
Like · 3
Кстати, лаборатории типа Портон Даун поблизости с "Шарите", случайно, нет?
Цитата: Ал от 24.08.2020 01:22:01
Что таких как ты при упоминании позитивных фактов советской действительности коробит?
Что таких как ты при упоминании позитивных фактов советской действительности коробит?
А что тебя коробит, когда мы ржем над союзом?
Цитата: Ал от 24.08.2020 17:55:16
Quote:
Кстати, лаборатории типа Портон Даун поблизости нет?
Quote:
David Ramos Negrón
"Оппозиционер" не имеет никакой ценности и опасности в смысле борьбы против режима. Среднестатистический обыватель уже мало реагирует на вечные "сенсации" Навального. Это к тому, что российскоиу руководству он не опасен, а потому и травить его - лишние проблемы. Почему в мире Запада не могут допустить наличие врагов Навального вне поля политики? Он - человек, со своей жизнью, своими грехами..
Like · 7 · 2h
Asb Doc
Фактчекинг никакой. Журналисты никогда не перестанут лажать по медицинской тематике. "В сообщении подчёркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях. " Фермент Холинестераза находится в любом организме, без него просто нельзя. Именно поэтому вещества угнетающие этот фермент используются в медицине, в сельском хозяйстве в качестве ядов ( дихлофос и прочие фосы), а так же в качестве боевых отравляющих веществ.
Like · 3
"Оппозиционер" не имеет никакой ценности и опасности в смысле борьбы против режима. Среднестатистический обыватель уже мало реагирует на вечные "сенсации" Навального. Это к тому, что российскоиу руководству он не опасен, а потому и травить его - лишние проблемы. Почему в мире Запада не могут допустить наличие врагов Навального вне поля политики? Он - человек, со своей жизнью, своими грехами..
Like · 7 · 2h
Asb Doc
Фактчекинг никакой. Журналисты никогда не перестанут лажать по медицинской тематике. "В сообщении подчёркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях. " Фермент Холинестераза находится в любом организме, без него просто нельзя. Именно поэтому вещества угнетающие этот фермент используются в медицине, в сельском хозяйстве в качестве ядов ( дихлофос и прочие фосы), а так же в качестве боевых отравляющих веществ.
Like · 3
Кстати, лаборатории типа Портон Даун поблизости нет?
И нефиг сюда таскать "икспердные мнения" хз каких-то недоаналитегов с какого-то хз ресурса.
Нам они по х...ю
Цитата: Templar от 24.08.2020 17:56:19
А что тебя коробит, когда мы ржем над союзом?
Цитата: Ал от 24.08.2020 01:22:01
Что таких как ты при упоминании позитивных фактов советской действительности коробит?
Что таких как ты при упоминании позитивных фактов советской действительности коробит?
А что тебя коробит, когда мы ржем над союзом?
На основании тридцатилетних "достижений", при которых не способны союз ни в одной отрасли догнать и при этом влезли в долги, у тебя есть повод над ним ржать?
Тогда что, собственно, меня должно коробить?
Цитата: Templar от 24.08.2020 18:00:23
Мы же не тащим комменты с хохловских ресурсов, где обсирают Райсию.
Мы же не тащим комменты с хохловских ресурсов, где обсирают Райсию.
Моська тащит.
При этом ты ее за это по давно понятной для меня причине увещевать не берешься...
Цитата: Ал от 24.08.2020 18:04:06
Моська тащит.
При этом ты ее за это по давно понятной для меня причине стыдить не берешься...
Цитата: Templar от 24.08.2020 18:00:23
Мы же не тащим комменты с хохловских ресурсов, где обсирают Райсию.
Мы же не тащим комменты с хохловских ресурсов, где обсирают Райсию.
Моська тащит.
При этом ты ее за это по давно понятной для меня причине стыдить не берешься...
Нужно уподобляться ему? А быть выше этого, религия не позволяет?