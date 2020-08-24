Навальный был отравлен - клиника "Шарите"

David Ramos Negrón

"Оппозиционер" не имеет никакой ценности и опасности в смысле борьбы против режима. Среднестатистический обыватель уже мало реагирует на вечные "сенсации" Навального. Это к тому, что российскоиу руководству он не опасен, а потому и травить его - лишние проблемы. Почему в мире Запада не могут допустить наличие врагов Навального вне поля политики? Он - человек, со своей жизнью, своими грехами..

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Asb Doc

Фактчекинг никакой. Журналисты никогда не перестанут лажать по медицинской тематике. "В сообщении подчёркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях. " Фермент Холинестераза находится в любом организме, без него просто нельзя. Именно поэтому вещества угнетающие этот фермент используются в медицине, в сельском хозяйстве в качестве ядов ( дихлофос и прочие фосы), а так же в качестве боевых отравляющих веществ.

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