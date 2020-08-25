Российские врачи прокомментировали заявление клиники «Шарите»

В целом все штатно (насколько штатной может быть вообще подобная ситуация), за исключением поведения отдельных, но очень громких представителей общественности. Подозрения и обвинения – нормальная часть политического процесса, никто не поспорит, но мишенью в данном случае внезапно оказались спасавшие Алексею жизнь омские врачи. Их последовательно успели обвинить в провинциализме, непрофессионализме, «работе на режим» (что бы под этим не понималось) и нежелании немедленно выложить обществу всю правду о состоянии больного.



Как по мановению волшебной палочки претензии прекратились, стоило Навальному попасть в покои «Шарите». Нет, понятно, что у немцев не забалуешь, и если сказано, что информация о состоянии пациента будет после обеда в понедельник, то она и будет после обеда в понедельник, но любопытно, что если в России заявления врачей о необходимости ждать и соблюдать правила воспринимаются в штыки и лишь разогревают оппонентов, то такое заявление немецких врачей не вызвало у общественности ни протеста, ни попыток усомниться в их праве определять «информационный режим», ни подозрений в нехороших намерениях.