Российские врачи прокомментировали заявление клиники «Шарите»

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danilov 25 Августа 2020 в 09:56:34
«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный», — цитирует РИА Новости специалиста.
Кроме того, отметил Сабаев, у Навального отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.
«Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения»,— добавил он.
РИА Новости
Медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»
Версия врачей из Германии по диагнозу Алексея Навального прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. Об этом РИА Новости заявил завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых.
«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из «Шарите» не прозвучало», — сказал он.
По его словам, врачи из ФРГ говорят о клинических данных, указывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы.
«Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было. Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», — рассказал он.
Биохимик оценил заявление врачей из Германии об отравлении Навального
Заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали рассказал RT о действии веществ группы ингибиторов холинэстеразы, одним из которых, по заявлению врачей германской клиники «Шарите», был отравлен Алексей Навальный.
Дадали рассказал, что вещества этой группы применяются в разных целях, в том числе во врачебной практике.
«Ингибиторы холинэстеразы бывают разными. Есть отравляющие вещества, например зарин, после такого отравления уже нет никаких разговоров... Есть ингибиторы, которыми уничтожают насекомых, тараканов. Есть лекарственный препарат фосфакол, он применяется в глазной практике, тоже ингибитор холинэстеразы, только более слабый... Есть ещё препарат прозерин, это тоже ингибитор холинэстеразы», — объяснил специалист.
При этом он подчеркнул, что лекарственные препараты данной группы могут стать причиной отравления в случае передозировки.
«Названные лекарства влияют на передачу нервного импульса, но в очень малых дозах, а в больших дозах они являются смертельными ядами», — рассказал Дадали.
https://russian.rt.com/world/news/776928-biohimik-navalnyi-otravlenie
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 25.08.2020 в 10:31:33 # 761797
alpha_portal 25.08.2020 в 11:15:08 # 761803
Цитата: alpha_portal от 25.08.2020 05:15:08
Не отравили? Резонный вопрос: а че с Навальным тогда? Эти новости нынче совсем тупые: говорят а и не говорят б. Капец.
Не отравили? Резонный вопрос: а че с Навальным тогда? Эти новости нынче совсем тупые: говорят а и не говорят б. Капец.
Есть понятия врачебной этики и вречебной тайны, согласно которым такую информацию нельзя разглашать без согласия пациента или его законных представителей. Поэтому, думаю, диагноз мы и не узнаем. Во всяком случае, если из него нельзя будет раздуть либерастно-политический шум.
Кстати, ближайшие соратники и сподвижники пациента в этом плане ведет себя крайне непорядочно.
А если не виновата - все равно, найти и в###ть, для профилактики.
Ара горный 25.08.2020 в 11:54:48 # 761810
Мнение новостного агентства ОБС...
Цитата: Hairless от 25.08.2020 05:51:08Как сказать. Что- то много их вокруг него вертится. Неразделенная любовь и все такое, и возможно , никакой политики. Вот.
А если не виновата - все равно, найти и в###ть, для профилактики.
А если не виновата - все равно, найти и в###ть, для профилактики.
Цитата: Zoggyla от 25.08.2020 04:37:42
ОДМИН! Вводи бан для всех , кто игнорирует норм.оформление новости! Начни с Философа Пусть он с горя портвейном упьется! ...И станет - филпортом)))
ОДМИН! Вводи бан для всех , кто игнорирует норм.оформление новости! Начни с Философа Пусть он с горя портвейном упьется! ...И станет - филпортом)))
Все-таки наныл на бан философа. В чем-чем, в этом вы с НБЕ мастера.
Ну как? Мокро стало от этого?
Quote:
ты для меня не существуюшь
ОМГ, как же я теперь буду жить...
А не отвечаешь потому, что тебе ссыкотно. Ты за свои слова ответить не можешь, вот и правильно, молчи.
Чуть не обоссался с ваших комментариев
- Что ты внучек! У меня нет судимости!
- Жаль. Тогда пойдем купим куриных шкурок, я их люблю!
И они обняашись пошли в сторону "пятерочки" (с)
Понимать же надо. Работа, семья, дети.
Цитата: Ара горный от 25.08.2020 05:54:48Ну ты-то чувак молодой, у тебя все впереди. Смотри, когда тебя твои любовницы травить будут - поздно будет) Будь осторожен - следи за ними!
Мнение новостного агентства ОБС...
Мнение новостного агентства ОБС...
Цитата: Hairless от 25.08.2020 07:16:05Вот такая многоходовочка!
Для тех, кто еще не понял:
Для тех, кто еще не понял:
Цитата: Hairless от 25.08.2020 05:51:08
А если не виновата - все равно, найти и в###ть, для профилактики.
А если не виновата - все равно, найти и в###ть, для профилактики.
Ахахахаха
Если страшная, то отдать её нашему вдувателю
Quote:
В целом все штатно (насколько штатной может быть вообще подобная ситуация), за исключением поведения отдельных, но очень громких представителей общественности. Подозрения и обвинения – нормальная часть политического процесса, никто не поспорит, но мишенью в данном случае внезапно оказались спасавшие Алексею жизнь омские врачи. Их последовательно успели обвинить в провинциализме, непрофессионализме, «работе на режим» (что бы под этим не понималось) и нежелании немедленно выложить обществу всю правду о состоянии больного.
Как по мановению волшебной палочки претензии прекратились, стоило Навальному попасть в покои «Шарите». Нет, понятно, что у немцев не забалуешь, и если сказано, что информация о состоянии пациента будет после обеда в понедельник, то она и будет после обеда в понедельник, но любопытно, что если в России заявления врачей о необходимости ждать и соблюдать правила воспринимаются в штыки и лишь разогревают оппонентов, то такое заявление немецких врачей не вызвало у общественности ни протеста, ни попыток усомниться в их праве определять «информационный режим», ни подозрений в нехороших намерениях.
Как по мановению волшебной палочки претензии прекратились, стоило Навальному попасть в покои «Шарите». Нет, понятно, что у немцев не забалуешь, и если сказано, что информация о состоянии пациента будет после обеда в понедельник, то она и будет после обеда в понедельник, но любопытно, что если в России заявления врачей о необходимости ждать и соблюдать правила воспринимаются в штыки и лишь разогревают оппонентов, то такое заявление немецких врачей не вызвало у общественности ни протеста, ни попыток усомниться в их праве определять «информационный режим», ни подозрений в нехороших намерениях.
Полностью: https://echo.msk.ru/blog/maester/2697779-echo/
И что самое интересное "после обеда в понедельник" до сих пор не наступило и вся либер-туССоФка молчит, засунув язык в ... С чего бы? Или цель была не получить инфу о "здоровье кумира всех угнетенных", а иная? Не знаю что и думать...
Цитата: GoodZone от 25.08.2020 09:17:30В криминальной медицине описывают много случаев, когда человек даже не подозревал о своих патологиях становился жертвой обстоятельств, а реально осуждали не виновных. Как бы это не из этой оперы.
Hairless 25.08.2020 в 15:09:37 # 761841
И что самое интересное "после обеда в понедельник" до сих пор не наступило и вся либер-туССоФка молчит, засунув язык в ... С чего бы? Или цель была не получить инфу о "здоровье кумира всех угнетенных", а иная? Не знаю что и думать...
Hairless 25.08.2020 в 15:09:37 # 761841
И что самое интересное "после обеда в понедельник" до сих пор не наступило и вся либер-туССоФка молчит, засунув язык в ... С чего бы? Или цель была не получить инфу о "здоровье кумира всех угнетенных", а иная? Не знаю что и думать...
https://www.rosbalt.ru/world/2020/08/24/1860035.html
маразм крепчал... кино продолжается...