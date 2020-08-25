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Скандалы
Российские врачи прокомментировали заявление клиники «Шарите»
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danilov 25 Августа 2020 в 09:56:34
Ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых у Алексея Навального заявила ранее клиника «Шарите» в Берлине, не были выявлены в ходе его обследования в Омске. Об этом сообщил журналистам главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.

«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный», — цитирует РИА Новости специалиста.

Кроме того, отметил Сабаев, у Навального отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.

«Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения»,— добавил он.

РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»

Версия врачей из Германии по диагнозу Алексея Навального прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. Об этом РИА Новости заявил завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых.

«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из «Шарите» не прозвучало», — сказал он.

По его словам, врачи из ФРГ говорят о клинических данных, указывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы.
«Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было. Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», — рассказал он.

Биохимик оценил заявление врачей из Германии об отравлении Навального

Заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали рассказал RT о действии веществ группы ингибиторов холинэстеразы, одним из которых, по заявлению врачей германской клиники «Шарите», был отравлен Алексей Навальный.

Дадали рассказал, что вещества этой группы применяются в разных целях, в том числе во врачебной практике.

«Ингибиторы холинэстеразы бывают разными. Есть отравляющие вещества, например зарин, после такого отравления уже нет никаких разговоров... Есть ингибиторы, которыми уничтожают насекомых, тараканов. Есть лекарственный препарат фосфакол, он применяется в глазной практике, тоже ингибитор холинэстеразы, только более слабый... Есть ещё препарат прозерин, это тоже ингибитор холинэстеразы», — объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что лекарственные препараты данной группы могут стать причиной отравления в случае передозировки.

«Названные лекарства влияют на передачу нервного импульса, но в очень малых дозах, а в больших дозах они являются смертельными ядами», — рассказал Дадали.

https://russian.rt.com/world/news/776928-biohimik-navalnyi-otravlenie
Комментарии, по рейтингу, по дате
  философ 25.08.2020 в 10:02:53   # 761794
забанен до 25.08.2030 11:01:29
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  Практичный 25.08.2020 в 10:31:33   # 761797
Господин философ с каждым днём все более и более вызывает негативных ощущений... Беспардонно засирает комменты ересью,на любую новость с участием России реагирует брызгами слюней... Пора менять ник и начинать сначала,должен был быть тролль получился несмешной клоун.
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  Zoggyla 25.08.2020 в 10:37:42   # 761798
ОДМИН! Вводи бан для всех , кто игнорирует норм.оформление новости! Начни с Философа Пусть он с горя портвейном упьется! ...И станет - филпортом)))
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  alpha_portal 25.08.2020 в 11:15:08   # 761803
Не отравили? Резонный вопрос: а че с Навальным тогда? Эти новости нынче совсем тупые: говорят а и не говорят б. Капец.
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  Hairless 25.08.2020 в 11:47:39   # 761807
Цитата: alpha_portal от 25.08.2020 05:15:08
Не отравили? Резонный вопрос: а че с Навальным тогда? Эти новости нынче совсем тупые: говорят а и не говорят б. Капец.

Есть понятия врачебной этики и вречебной тайны, согласно которым такую информацию нельзя разглашать без согласия пациента или его законных представителей. Поэтому, думаю, диагноз мы и не узнаем. Во всяком случае, если из него нельзя будет раздуть либерастно-политический шум.
Кстати, ближайшие соратники и сподвижники пациента в этом плане ведет себя крайне непорядочно.
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  Zoggyla 25.08.2020 в 11:50:10   # 761808
Женщину нужно искать! Они обычно во всем виноваты.)
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  Hairless 25.08.2020 в 11:51:08   # 761809
Цитата: Zoggyla от 25.08.2020 05:50:10
Женщину нужно искать! Они обычно во всем виноваты.)

А если не виновата - все равно, найти и в###ть, для профилактики.
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  Ара горный 25.08.2020 в 11:54:48   # 761810
Цитата: Zoggyla от 25.08.2020 05:50:10
Женщину нужно искать! Они обычно во всем виноваты.)


Мнение новостного агентства ОБС...

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  Zoggyla 25.08.2020 в 11:55:39   # 761811
Цитата: Hairless от 25.08.2020 05:51:08
Цитата: Zoggyla от 25.08.2020 05:50:10
Женщину нужно искать! Они обычно во всем виноваты.)

А если не виновата - все равно, найти и в###ть, для профилактики.
Как сказать. Что- то много их вокруг него вертится. Неразделенная любовь и все такое, и возможно , никакой политики. Вот.
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  Templar 25.08.2020 в 11:56:35   # 761813
Цитата: Zoggyla от 25.08.2020 04:37:42
ОДМИН! Вводи бан для всех , кто игнорирует норм.оформление новости! Начни с Философа Пусть он с горя портвейном упьется! ...И станет - филпортом)))

Все-таки наныл на бан философа. В чем-чем, в этом вы с НБЕ мастера.

Ну как? Мокро стало от этого?
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  Templar 25.08.2020 в 12:09:11   # 761818
Ты еще здесь? Обычно к этому времени ты сливаешься. Че, духу набрался?

Quote:
ты для меня не существуюшь

ОМГ, как же я теперь буду жить...

А не отвечаешь потому, что тебе ссыкотно. Ты за свои слова ответить не можешь, вот и правильно, молчи.

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  строитель 25.08.2020 в 12:09:57   # 761819


Чуть не обоссался с ваших комментариев
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  Templar 25.08.2020 в 12:11:28   # 761820
А у? НБЕ, настало твое время. Звони в "колокола"...
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  Zoggyla 25.08.2020 в 12:20:07   # 761821
- Бабушка а за тобой самолет прилетит, если ты заболешь?
- Что ты внучек! У меня нет судимости!
- Жаль. Тогда пойдем купим куриных шкурок, я их люблю!
И они обняашись пошли в сторону "пятерочки" (с)
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  walker 25.08.2020 в 12:30:41   # 761822
А что другого могут объяснить российские врачи журналистам после того как Путин сказал главе Евросовета что Навальный заболел?
Понимать же надо. Работа, семья, дети.
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  Zoggyla 25.08.2020 в 12:32:06   # 761823
Цитата: Ара горный от 25.08.2020 05:54:48
Цитата: Zoggyla от 25.08.2020 05:50:10
Женщину нужно искать! Они обычно во всем виноваты.)


Мнение новостного агентства ОБС...

Ну ты-то чувак молодой, у тебя все впереди. Смотри, когда тебя твои любовницы травить будут - поздно будет) Будь осторожен - следи за ними!
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  Hairless 25.08.2020 в 13:16:05   # 761829
Для тех, кто еще не понял:
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  Zoggyla 25.08.2020 в 13:18:38   # 761831
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  Денис222 25.08.2020 в 14:43:08   # 761839
Цитата: Hairless от 25.08.2020 05:51:08
Цитата: Zoggyla от 25.08.2020 05:50:10
Женщину нужно искать! Они обычно во всем виноваты.)

А если не виновата - все равно, найти и в###ть, для профилактики.

Ахахахаха
Если страшная, то отдать её нашему вдувателю
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  Hairless 25.08.2020 в 15:09:37   # 761841
Ну и еще в тему, от либеральной оппозиции:

Quote:
В целом все штатно (насколько штатной может быть вообще подобная ситуация), за исключением поведения отдельных, но очень громких представителей общественности. Подозрения и обвинения – нормальная часть политического процесса, никто не поспорит, но мишенью в данном случае внезапно оказались спасавшие Алексею жизнь омские врачи. Их последовательно успели обвинить в провинциализме, непрофессионализме, «работе на режим» (что бы под этим не понималось) и нежелании немедленно выложить обществу всю правду о состоянии больного.

Как по мановению волшебной палочки претензии прекратились, стоило Навальному попасть в покои «Шарите». Нет, понятно, что у немцев не забалуешь, и если сказано, что информация о состоянии пациента будет после обеда в понедельник, то она и будет после обеда в понедельник, но любопытно, что если в России заявления врачей о необходимости ждать и соблюдать правила воспринимаются в штыки и лишь разогревают оппонентов, то такое заявление немецких врачей не вызвало у общественности ни протеста, ни попыток усомниться в их праве определять «информационный режим», ни подозрений в нехороших намерениях.


Полностью: https://echo.msk.ru/blog/maester/2697779-echo/
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  GoodZone 25.08.2020 в 15:17:30   # 761844
Hairless 25.08.2020 в 15:09:37 # 761841
И что самое интересное "после обеда в понедельник" до сих пор не наступило и вся либер-туССоФка молчит, засунув язык в ... С чего бы? Или цель была не получить инфу о "здоровье кумира всех угнетенных", а иная? Не знаю что и думать...
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  Zoggyla 25.08.2020 в 15:34:53   # 761849
Цитата: GoodZone от 25.08.2020 09:17:30
Hairless 25.08.2020 в 15:09:37 # 761841
И что самое интересное "после обеда в понедельник" до сих пор не наступило и вся либер-туССоФка молчит, засунув язык в ... С чего бы? Или цель была не получить инфу о "здоровье кумира всех угнетенных", а иная? Не знаю что и думать...
В криминальной медицине описывают много случаев, когда человек даже не подозревал о своих патологиях становился жертвой обстоятельств, а реально осуждали не виновных. Как бы это не из этой оперы.
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  GoodZone 25.08.2020 в 16:27:52   # 761855
Соратники Навального поблагодарили президента Финляндии за звонок Путину: «Благодарим Ниинистё за то, что он позвонил Путину и обсудил вопрос транспортировки Навального в Берлин»
https://www.rosbalt.ru/world/2020/08/24/1860035.html
маразм крепчал... кино продолжается...
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  Zoggyla 25.08.2020 в 16:59:14   # 761861
Чего все так всполошились? Может он и вправду прямой потомок Романовых?)))
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  Рамзес 25.08.2020 в 18:53:58   # 761863
Как закончит Навальный. Рассказывает Андрей Фурсов.
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