Ни слова правды!

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danilov 26 Августа 2020 в 11:03:58
— В автозаке потерял сознание, меня решили передать медикам. Что было дальше, помню смутно.
Избили Евгения при задержании: по его словам, удары наносили по всему телу, по голове, разбили лицо. При этом сопротивления омоновцам он не оказывал — когда задерживали, стал на колени и поднял руки.
«ЗЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушибленная рана верхней губы. Дисторсия капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника», — это уже из эпикриза, который Евгению выдали врачи больницы скорой медицинской помощи. Про алкоголь и наркотики — в документе, полная версия которого есть в распоряжении редакции, ни слова. Там также указано, что при поступлении у пациента «сознание ясное».
Как нам пояснил медик одной из столичных больниц, этот документ (эпикриз) указывает на то что человек не был в алкогольном и наркотическом опьянении.
— Это юридический документ, и если у человека имеется какое либо опьянение, то это будет указано, — пояснил специалист.
https://news.tut.by/society/698069.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну да, Евгений Заичкин в этот день шел в музыкальную школу на урок скрипки, а потом в библиотеку, НО ВДРУГ откуда-то из-за угла злые жестокие бесчеловечные омоновцы схватили и стали избивать и пытать... Ну-Ну...
https://belsat.eu/ru/news/vyzhivshij-evgenij-zaichkin-o-sobytiyah-9-avgusta-vstal-na-koleni-podnyal-ruki-i-poluchil-dubinkoj-v-litso/
Вот интервью с ним, можно конечно сказать, мол запугали и т.п. Он пришел туда погулять с братом и девушкой, ну а где же еще гулять то, жил в Польше и Литве... Возможно омон и перегнул немного (но не забывайте, приказ + у всех перед глазами укры со своим майданом), но и Заичкин далеко не идеал, на мой взгляд... Кстати с его слов "Мне оказали первую помощь в городе, пока скорая пробиралась ко мне.(интересно кто?) Потом меня отвезли в больницу." Так что анализируйте, думайте...
Цитата: NBE от 26.08.2020 05:16:17
Не хорошо врать и бить свой народ, с другой стороны хорошо что скорую вызвали.
Не хорошо врать и бить свой народ, с другой стороны хорошо что скорую вызвали.
Здесь слова одного против слов другого. Скорее всего истина посередине. Омоновец приврал для оправдания своих действий, а задержанный - для оправдания своих. В целом, нам картина неизвестна. По картинкам, выставляемым тут Стасиком, ничего не узнаешь, ибо они крайне тенденциозны. В Белоруссии у меня единственные родственники в Бресте. Их никто не арестовал и не избил.
ЗЫ. Я, например, никогда не пойду в такие движняки, а тем более потащу туда близких.
GoodZone 26.08.2020 в 11:41:21 # 761917 По мне так - не хрен за адреналином лазить, где пиздюлей можно ни за что получить.
MишаМашкевич 26.08.2020 в 12:56:35 # 761920
Им не пофигу за своё будущее, за будущее собственных детей! Они храбрые люди. Конечно есть риск попасть под мясорубку, но по крайней мере, они показали что народ беларуский не свора и с ними надо считаться.
Цитата: MишаМашкевич от 26.08.2020 06:56:35Ой, да ладно! Гражданская позиция и все такое. Воспользуйся своей свободой, не уподобляйся массе, которая и объяснить не сможет чего они хотят , кроме как за все хорошее против всего плохого. Возьми и не будь бараном.
Как можно осуждать людей в свободной стране за гражданскую позицию?
Им не пофигу за своё будущее, за будущее собственных детей! Они храбрые люди. Конечно есть риск попасть под мясорубку, но по крайней мере, они показали что народ беларуский не свора и с ними надо считаться.
Как можно осуждать людей в свободной стране за гражданскую позицию?
Им не пофигу за своё будущее, за будущее собственных детей! Они храбрые люди. Конечно есть риск попасть под мясорубку, но по крайней мере, они показали что народ беларуский не свора и с ними надо считаться.
Зимний дворец встретил гурьбу содатиков во главе с человеком в тужурке запахом карболки, стонами и снующими туда-сюда сестрами милосердия. " А не подскажишь ли сестричка, где тут Временное правительство?" - спросил товарищ Антонов-Овсеенко, схватив за руку первую попавшиюся сестру милосердия." А почему же не сказать хорошему человеку! Прямо по коридору и по лестнице на второй этаж, там они, господа, с утра заседают!" - ответила милая женщина. И толпа солдат сгромко с шутками и прибаудками на латышской мове покатилась искать кабинет господ. Навстречу им попадались раненые в пижамах и несколько господ-офицеров в белых халатах, они расступались при виде этих странных людей и не пытались им помешать.
" Кто такие? Чего нужно?". За всех ответил человек в тужурке : " Мы тут мимо проходили, нам подсказали, что тут заседает правительство... В общем - вы уже не правительство!". Господин затянулся, выпустил облачко дыма сквозь узкие губы и молвил: " Я это предвидел!". Опустился на стул. Сидящие вокруг помятые мужчины зашептались." Вам 24 часа, чтобы забрать шмотки и освободить кабинет, а пока ключи от погребов - сюда!" - молвил товарищ Антонов-Овсеенко.Ключи быстренько передали через стол и солдатики покинули кабинет."Что это было?" спросил министр внешних сношений.
"Это октябрьский переворотъ, да-с!"- ответил ему Керенский.
Цитата: MишаМашкевич от 26.08.2020 06:56:35
Как можно осуждать людей в свободной стране за гражданскую позицию?
Им не пофигу за своё будущее, за будущее собственных детей! Они храбрые люди. Конечно есть риск попасть под мясорубку, но по крайней мере, они показали что народ беларуский не свора и с ними надо считаться.
Как можно осуждать людей в свободной стране за гражданскую позицию?
Им не пофигу за своё будущее, за будущее собственных детей! Они храбрые люди. Конечно есть риск попасть под мясорубку, но по крайней мере, они показали что народ беларуский не свора и с ними надо считаться.
В Белоруссии живет около 9 млн. человек. Если примерно прикинуть, что 2/3 от общего числа - это уже взрослые, но еще не впавшие в старческий маразм люди - то протестующих явно меньше половины.
Соответственно, та часть населения, которая не участвует в "высказывании гражданской позиции", а также дети и старики, имеют право на защиту со стороны государства, в том числе от уличных беспорядков и насильственной смены власти.
Чем государство в лице силовиков и занимается.