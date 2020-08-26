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Скандалы
Ни слова правды!
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danilov 26 Августа 2020 в 11:03:58
Тот самый человек на снимке своего имени, в отличие от анонимного сотрудника, не скрывает. Евгений Заичкин говорит, что в этом видео нет ни слова правды. О том, как его задерживали, он нам рассказал еще 10 августа. Тогда же и предположил, что его сфотографировали, когда из автозака переносили в машину скорой помощи.

— В автозаке потерял сознание, меня решили передать медикам. Что было дальше, помню смутно.

Избили Евгения при задержании: по его словам, удары наносили по всему телу, по голове, разбили лицо. При этом сопротивления омоновцам он не оказывал — когда задерживали, стал на колени и поднял руки.

«ЗЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушибленная рана верхней губы. Дисторсия капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника», — это уже из эпикриза, который Евгению выдали врачи больницы скорой медицинской помощи. Про алкоголь и наркотики — в документе, полная версия которого есть в распоряжении редакции, ни слова. Там также указано, что при поступлении у пациента «сознание ясное».


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Как нам пояснил медик одной из столичных больниц, этот документ (эпикриз) указывает на то что человек не был в алкогольном и наркотическом опьянении.

— Это юридический документ, и если у человека имеется какое либо опьянение, то это будет указано, — пояснил специалист.

https://news.tut.by/society/698069.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 26.08.2020 в 11:16:17   # 761915
Не хорошо врать и бить свой народ, с другой стороны хорошо что скорую вызвали.
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  GoodZone 26.08.2020 в 11:41:21   # 761917
повторюсь:
Ну да, Евгений Заичкин в этот день шел в музыкальную школу на урок скрипки, а потом в библиотеку, НО ВДРУГ откуда-то из-за угла злые жестокие бесчеловечные омоновцы схватили и стали избивать и пытать... Ну-Ну...

https://belsat.eu/ru/news/vyzhivshij-evgenij-zaichkin-o-sobytiyah-9-avgusta-vstal-na-koleni-podnyal-ruki-i-poluchil-dubinkoj-v-litso/

Вот интервью с ним, можно конечно сказать, мол запугали и т.п. Он пришел туда погулять с братом и девушкой, ну а где же еще гулять то, жил в Польше и Литве... Возможно омон и перегнул немного (но не забывайте, приказ + у всех перед глазами укры со своим майданом), но и Заичкин далеко не идеал, на мой взгляд... Кстати с его слов "Мне оказали первую помощь в городе, пока скорая пробиралась ко мне.(интересно кто?) Потом меня отвезли в больницу." Так что анализируйте, думайте...
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  Софруджу 26.08.2020 в 11:49:25   # 761918
Цитата: NBE от 26.08.2020 05:16:17
Не хорошо врать и бить свой народ, с другой стороны хорошо что скорую вызвали.


Здесь слова одного против слов другого. Скорее всего истина посередине. Омоновец приврал для оправдания своих действий, а задержанный - для оправдания своих. В целом, нам картина неизвестна. По картинкам, выставляемым тут Стасиком, ничего не узнаешь, ибо они крайне тенденциозны. В Белоруссии у меня единственные родственники в Бресте. Их никто не арестовал и не избил.
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  Zoggyla 26.08.2020 в 11:56:44   # 761919
Мне кажется, что каждый, кто собирается принять участие в такой тусовке, должен осознавать, что в массе он является участником создания опасной обстановки для окружающих людей , живущих по соседству, оказавшихся рядом в силу каких-либо обстоятельств и пр. Эти люди имеют право на защиту. Так что не обессудьте если вы как овцы сами лезете на заклание.
ЗЫ. Я, например, никогда не пойду в такие движняки, а тем более потащу туда близких.

GoodZone 26.08.2020 в 11:41:21 # 761917 По мне так - не хрен за адреналином лазить, где пиздюлей можно ни за что получить.
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  MишаМашкевич 26.08.2020 в 12:56:35   # 761920
Как можно осуждать людей в свободной стране за гражданскую позицию?
Им не пофигу за своё будущее, за будущее собственных детей! Они храбрые люди. Конечно есть риск попасть под мясорубку, но по крайней мере, они показали что народ беларуский не свора и с ними надо считаться.
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  bolatbol 26.08.2020 в 13:12:27   # 761921
Протокол не подписан, не заверен печатью врача и мед.учреждения. скорее всего фальшивка, а настоящем, возможно, указано алкогольное опьянение. Даже если невиноват, во что не верится, такие в наколках нападали с арматураии на омон, кидали булыжники и коктейли, все равно не должен был находиться там где происходят такие действия.
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  Zoggyla 26.08.2020 в 13:33:13   # 761923
Цитата: MишаМашкевич от 26.08.2020 06:56:35
Как можно осуждать людей в свободной стране за гражданскую позицию?
Им не пофигу за своё будущее, за будущее собственных детей! Они храбрые люди. Конечно есть риск попасть под мясорубку, но по крайней мере, они показали что народ беларуский не свора и с ними надо считаться.
Ой, да ладно! Гражданская позиция и все такое. Воспользуйся своей свободой, не уподобляйся массе, которая и объяснить не сможет чего они хотят , кроме как за все хорошее против всего плохого. Возьми и не будь бараном.
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  Zoggyla 26.08.2020 в 14:00:49   # 761924
Некто Антонов-Овсеенко хмурый брел по Невскому. Револьвер больно упирался в ребро. На душе скребли кошки, ведь уже целый месяц "Аврора" томилась в ремонтных доках, а на дворе уже октябрь. Проходя мимо небольшого ресторанчика он услышал знакомую речь лабусов и заглянул внутрь заведения. Десяток выпивших латышских стрелков-гигантов домогались до хозяина заведения, требовали бесплатной выпивки. Товарищ Антонов-Овсеенко громогласно вмешался в назревающий скандал фразой "Айда на Зимний! Там и выпить есть и закусить, да дельце одно обтяпаем!" Латыши кровавыми глазами поглядели на человека в туюурке и один из них,хорошо понимавший по-русски, рявкнул: " Айтта!".
Зимний дворец встретил гурьбу содатиков во главе с человеком в тужурке запахом карболки, стонами и снующими туда-сюда сестрами милосердия. " А не подскажишь ли сестричка, где тут Временное правительство?" - спросил товарищ Антонов-Овсеенко, схватив за руку первую попавшиюся сестру милосердия." А почему же не сказать хорошему человеку! Прямо по коридору и по лестнице на второй этаж, там они, господа, с утра заседают!" - ответила милая женщина. И толпа солдат сгромко с шутками и прибаудками на латышской мове покатилась искать кабинет господ. Навстречу им попадались раненые в пижамах и несколько господ-офицеров в белых халатах, они расступались при виде этих странных людей и не пытались им помешать.
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  Zoggyla 26.08.2020 в 14:24:32   # 761926
Двери кабинета распахнулись и из него вывалился толстенький господин и чертыхаясь, не обращая внимания на солдат чуть ли не покатился по коридору в сторону дверей, украшенных вензелями "М" и "Ж". "Мил человек! Здесь Временное правительство заседает?" - спросил негромко человек в тужурке. "Здесь,здесь!"- торопливо выкрикнул толстенький с гримассой муки на лице и поспешил скрыться за дверьми в конце коридора. Зашли без стука, ввалились дружной гурьбою. Накурено было до туманности. Какой-то господин во главе стола , дымя толстой сигарой поинтересовался :
" Кто такие? Чего нужно?". За всех ответил человек в тужурке : " Мы тут мимо проходили, нам подсказали, что тут заседает правительство... В общем - вы уже не правительство!". Господин затянулся, выпустил облачко дыма сквозь узкие губы и молвил: " Я это предвидел!". Опустился на стул. Сидящие вокруг помятые мужчины зашептались." Вам 24 часа, чтобы забрать шмотки и освободить кабинет, а пока ключи от погребов - сюда!" - молвил товарищ Антонов-Овсеенко.Ключи быстренько передали через стол и солдатики покинули кабинет."Что это было?" спросил министр внешних сношений.
"Это октябрьский переворотъ, да-с!"- ответил ему Керенский.
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  Hairless 26.08.2020 в 15:09:45   # 761931
Цитата: MишаМашкевич от 26.08.2020 06:56:35
Как можно осуждать людей в свободной стране за гражданскую позицию?
Им не пофигу за своё будущее, за будущее собственных детей! Они храбрые люди. Конечно есть риск попасть под мясорубку, но по крайней мере, они показали что народ беларуский не свора и с ними надо считаться.

В Белоруссии живет около 9 млн. человек. Если примерно прикинуть, что 2/3 от общего числа - это уже взрослые, но еще не впавшие в старческий маразм люди - то протестующих явно меньше половины.
Соответственно, та часть населения, которая не участвует в "высказывании гражданской позиции", а также дети и старики, имеют право на защиту со стороны государства, в том числе от уличных беспорядков и насильственной смены власти.
Чем государство в лице силовиков и занимается.
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