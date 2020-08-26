Ни слова правды!

Как можно осуждать людей в свободной стране за гражданскую позицию?Им не пофигу за своё будущее, за будущее собственных детей! Они храбрые люди. Конечно есть риск попасть под мясорубку, но по крайней мере, они показали что народ беларуский не свора и с ними надо считаться.