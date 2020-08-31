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Скандалы
Результаты ЕНТ 158 абитуриентов аннулировали после просмотра видео
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Софруджу 31 Августа 2020 в 11:53:26
«По итогам просмотра видео Единого национального тестирования аннулированы результаты 158 тестируемых, 97 из которых получили грант (максимальный балл — 138)», — написал Смагулов на Facebook.

В течение двух недель в вузы зачислят 97 ребят, которые не поступили на грант, но сдали ЕНТ честно, отметил он.

«К сожалению, есть факт, когда дежурная, которая была призвана обеспечить контроль, сама была вовлечена в преступную схему. Посмотрите, как “героически” она закрывает своим телом парня, фотографирующего книжку-вопросник», — добавил Смагулов.
Национальный центр тестирования будет как минимум требовать увольнения женщины из системы образования, как максимум — привлечения к более суровой ответственности.

В министерстве образования сообщали, что по итогам ЕНТ проходные баллы набрали 82 154 абитуриента, или 68%. Количество желающих сдать экзамен в 2020 году достигло рекордных показателей — 131 754 абитуриента.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 31.08.2020 в 18:20:08   # 762362
И правильно! Я очень за. Только таких в реальности гораздо больше. В каждой школе есть ученики, которые учились между "2" и "3", а набрали выше алтын-бельгицев.
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