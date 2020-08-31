Результаты ЕНТ 158 абитуриентов аннулировали после просмотра видео

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Софруджу 31 Августа 2020 в 11:53:26
В течение двух недель в вузы зачислят 97 ребят, которые не поступили на грант, но сдали ЕНТ честно, отметил он.
«К сожалению, есть факт, когда дежурная, которая была призвана обеспечить контроль, сама была вовлечена в преступную схему. Посмотрите, как “героически” она закрывает своим телом парня, фотографирующего книжку-вопросник», — добавил Смагулов.
Национальный центр тестирования будет как минимум требовать увольнения женщины из системы образования, как максимум — привлечения к более суровой ответственности.
В министерстве образования сообщали, что по итогам ЕНТ проходные баллы набрали 82 154 абитуриента, или 68%. Количество желающих сдать экзамен в 2020 году достигло рекордных показателей — 131 754 абитуриента.