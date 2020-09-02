Charlie Hebdo снова публикует карикатуры на пророка Мухаммеда



Библия не переписана с иудейских книг

Quote:христианский ветхий завет практически списан под копирку с иудейских книг. евангелие? их было около 2х десятков, если не ошибаюсь. сели такие мудрецы и решали, " так, это фигня, это тоже, а вот это вот истина". да и исправлений в ней по мнению ученых хватает. европейских ученых.а коран это речь Всевышнего, где он исправляет ошибки и ложь в предыдущих писаниях, у которых были десятки авторов в течении многих веков.например очистил от клеветы пророков Ису, Нуха, Харуна, Мусу (мир им всем).а что касаемо этой газетенки, одно дело- свобода слова, другое- вседозволенность...