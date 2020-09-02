Charlie Hebdo снова публикует карикатуры на пророка Мухаммеда

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danilov 02 Сентября 2020 в 12:39:40
Как сообщили в редакции, печатная версия номера с карикатурами выйдет 2 сентября. В электронном виде карикатуры уже доступны на сайте издания.
Решение переиздать карикатуры в Charlie Hebdo объяснили тем, что рисунки «стали историей», а «историю нельзя ни переписать, ни стереть».
Напомним, массовый расстрел в редакции журнала Charlie Hebdo произошел 7 января 2015 года. Тогда жертвами террористов стали 12 человек, в том числе семеро журналистов.
https://www.ntv.ru/novosti/2407760
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Практичный 02.09.2020 в 12:46:18 # 762563
Цитата: GoodZone от 02.09.2020 07:51:44
Вот ничему их история не учит. Сейчас для определенной группы лиц станет делом чести или повторить, или по одному всех этих "демократических художников" поотлавливать... Ну зачем наступать на грабли, ходя по кругу и потом стонать типа "демократия в опасности"?
Вот ничему их история не учит. Сейчас для определенной группы лиц станет делом чести или повторить, или по одному всех этих "демократических художников" поотлавливать... Ну зачем наступать на грабли, ходя по кругу и потом стонать типа "демократия в опасности"?
А "демократия итак в опасности" мусульмане сделали из когда то красивой и романтичной страны кишлак. И при этом жалуются на негатив и сарказм в их сторону, а в своих мусульманских странах как относятся к немусульманам, много ли свободы и прав дают?
Сравните, как мусульмане называют немусульман-неверные, не неверующим, не немусульманин, а НЕВЕРНЫМ, тем сам унижая других и делая себя исключительными.
В Коране много заимствований из Библии, а в Библии написано "Не мстите за себя, дай место гневу Божьему"
В Коране много заимствований из Библии,
отсутствие знаний ведет к подобным выводам.
кстати, вот библия точно переписана с иудейских книг.
Цитата: troll от 02.09.2020 09:02:23
Quote:
отсутствие знаний ведет к подобным выводам.
кстати, вот библия точно переписана с иудейских книг.
Quote:
В Коране много заимствований из Библии,
отсутствие знаний ведет к подобным выводам.
кстати, вот библия точно переписана с иудейских книг.
Библия не переписана с иудейских книг. Её Ветхий завет это и есть иудейские книги как таковые. А вот исламская литература это компиляция иудейских и христианских книг
Библия не переписана с иудейских книг
христианский ветхий завет практически списан под копирку с иудейских книг. евангелие? их было около 2х десятков, если не ошибаюсь. сели такие мудрецы и решали, " так, это фигня, это тоже, а вот это вот истина". да и исправлений в ней по мнению ученых хватает. европейских ученых.
а коран это речь Всевышнего, где он исправляет ошибки и ложь в предыдущих писаниях, у которых были десятки авторов в течении многих веков.
например очистил от клеветы пророков Ису, Нуха, Харуна, Мусу (мир им всем).
а что касаемо этой газетенки, одно дело- свобода слова, другое- вседозволенность...
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 02.09.2020 09:53:55
А может, ну его нахуй, выяснять у кого толще и длиннее.
А может, ну его нахуй, выяснять у кого толще и длиннее.
а то банить начнут...
Цитата: Pole13 от 02.09.2020 08:56:21
А "демократия итак в опасности" мусульмане сделали из когда то красивой и романтичной страны кишлак...
А "демократия итак в опасности" мусульмане сделали из когда то красивой и романтичной страны кишлак...
Если ты в своем доме позволяешь гостям вести себя неподобающе, не уважать тебя и твоих родных, наводить порядки тебе противные, то кто в этом виноват, разве не ХОЗЯИН? и вы еще пытаетесь жаловаться "а в своих мусульманских странах как относятся к немусульманам, много ли свободы и прав дают" - они ведут себя как ХОЗЯЕВА и совершенно правы. В том, что происходит виноваты только французы, их толерастость и желание идти в фарватере своих "друзей", которым глубоко наплевать на желания других... Возразите, если я не прав...
Ты читать умеешь? Ничего ниоткуда не списано! Это оно и есть! Это просто иудейские книги! И Коран тоже. Про речь Всевышнего веруйте себе на здоровье. С точки зрения здравого смысла это просто компиляция более молодой религии, которая впитала в себя догматику и мифологию более старых.
в чем разница между иудейским и христианскими ветхими заветами?
про веру? можно верить в то, что Бог это трое, при этом он один? что одна часть его ходила по земле, испытывала жажду, голод. ходил в туалет, испытывал физиологические потребности. а потом умер, воскрес и опять стал третьим из одного. это про здравый смысл. про ислам можно спорить с христианами, иудеями, но атеист, убежденный в случайности возникновения жизни, обезьяне, как прородителе своем- это уже другая тема...
Цитата: troll от 02.09.2020 10:18:29
Quote:
Библия не переписана с иудейских книг
христианский ветхий завет практически списан под копирку с иудейских книг. евангелие? их было около 2х десятков, если не ошибаюсь. сели такие мудрецы и решали, " так, это фигня, это тоже, а вот это вот истина". да и исправлений в ней по мнению ученых хватает. европейских ученых.
а коран это речь Всевышнего, где он исправляет ошибки и ложь в предыдущих писаниях, у которых были десятки авторов в течении многих веков.
например очистил от клеветы пророков Ису, Нуха, Харуна, Мусу (мир им всем).
а что касаемо этой газетенки, одно дело- свобода слова, другое- вседозволенность...
Quote:
Библия не переписана с иудейских книг
христианский ветхий завет практически списан под копирку с иудейских книг. евангелие? их было около 2х десятков, если не ошибаюсь. сели такие мудрецы и решали, " так, это фигня, это тоже, а вот это вот истина". да и исправлений в ней по мнению ученых хватает. европейских ученых.
а коран это речь Всевышнего, где он исправляет ошибки и ложь в предыдущих писаниях, у которых были десятки авторов в течении многих веков.
например очистил от клеветы пророков Ису, Нуха, Харуна, Мусу (мир им всем).
а что касаемо этой газетенки, одно дело- свобода слова, другое- вседозволенность...
не люблю спорить с верующими, это бесполезно. Но вы возвеличиваете одну религию над другими, а это уже грубо и попахивает фашизмом. Все религии придуманы на земле, и не имеют отношения к настоящему создателю. Единственный выход немного понять и приблизиться к создателю, это продвигать естественные науки. Но для рьяно верующих это сложно, легче назвать других неверными.
Цитата: Pole13 от 02.09.2020 08:56:21
В Коране много заимствований из Библии, а в Библии написано "Не мстите за себя, дай место гневу Божьему"
В Коране много заимствований из Библии, а в Библии написано "Не мстите за себя, дай место гневу Божьему"
виновата не вера, виноваты люди, темные люди. Виновато правительство, которая пригласило в свою страну всякий сброд. Нужно давать гражданства людям с высшим образованием и знанием международных языков, тогда хоть он будет верующим, любым верующим, он буде хорошим адекватным гражданином. А то пригласили из Африки самых отъявленных обезьянок, а потом удивляются...
А то пригласили из Африки самых отъявленных обезьянок, а потом удивляются...
вот это как раз и попахивает фашизмом...
Цитата: troll от 02.09.2020 12:30:47
Quote:
вот это как раз и попахивает фашизмом...
Quote:
А то пригласили из Африки самых отъявленных обезьянок, а потом удивляются...
вот это как раз и попахивает фашизмом...
согласен, не люблю фашистов и негров...
Цитата: troll от 02.09.2020 09:02:23
Quote:
отсутствие знаний ведет к подобным выводам.
кстати, вот библия точно переписана с иудейских книг.
Quote:
В Коране много заимствований из Библии,
отсутствие знаний ведет к подобным выводам.
кстати, вот библия точно переписана с иудейских книг.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
Было бы время я тебе суры из Корана скинул,чтобы ты сравнил.
Ни в чём. Это одни и те же тексты. Об этом я Вам толкую. Ну, разве что разное количество книг в православии, католицизме, протестантизме и иудаизме признаётся каноническими
В этом здравого смысла нет. Как и в исламе, и в любой религии. Вера и здравый смысл несовместимы
можно верить в то, что Бог это трое, при этом он один? что одна часть его ходила по земле, испытывала жажду, голод. ходил в туалет, испытывал физиологические потребности. а потом умер, воскрес и опять стал третьим из одного. это про здравый смысл.
Не путайте искаженные вероучения с тем что было в Библии, в троицу верят большинство христианских религий, кроме кажись Свидетелей Иеговы.
К исламу тоже много вопросов, например про судьбу, рай и ад, даже до смешного про плоскую землю, хотя даже в книге Иова уже упоминалось о том, что она имеет форму шара.
Quote:
Но вы возвеличиваете одну религию над другими, а это уже грубо и попахивает фашизмом
О том и речь NBE, почему вдруг мусульмане признали себя верными, а всех нас немусульман неверными.
Quote:
Виновато правительство, которая пригласило в свою страну всякий сброд
В том то и дело никто их не приглашал, их уже свиной мочей поливают, они все равно щемятся в Европу.
В этом здравого смысла нет. Как и в исламе, и в любой религии. Вера и здравый смысл несовместимы
Верующему человека вера нужна, потому что есть и история и пророчества. Но какие то основы должны быть хотя бы логичные.
Как можно быть верующим если вам одновременно рассказывают про судьбу, где ваша жизнь предопределена и про ад, где вас будут наказывать, если вы были плохим человеком. Это же просто тупо и нелогично.
Не хочу никого задеть, не обижайтесь пожалуйста, это чисто имхо.