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Скандалы
В школах собирают деньги с учителей и родителей на покупку масок и антисептиков
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danilov 17 Сентября 2020 в 08:53:05
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  Panasonic 17.09.2020 в 11:03:03   # 763294
На это все государство же выделяет деньги. Опять скоммуниздили деньги?
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  alpha_portal 17.09.2020 в 15:58:11   # 763307
Видел как ил76 сейчас в аэропорт садился. Можно успеть заснять как он взлетает.
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  jumanjiqz 17.09.2020 в 16:48:11   # 763313
0:32 - А факты будут или ?!...
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  Практичный 17.09.2020 в 23:48:33   # 763321
Не в некоторых школах!! Во всех поголовно. Не доходят эти деньги до школ. Оседают в районо
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