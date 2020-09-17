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В школах собирают деньги с учителей и родителей на покупку масок и антисептиков
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danilov 17 Сентября 2020 в 08:53:05
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Panasonic
17.09.2020 в 11:03:03
# 763294
На это все государство же выделяет деньги. Опять скоммуниздили деньги?
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alpha_portal
17.09.2020 в 15:58:11
# 763307
Видел как ил76 сейчас в аэропорт садился. Можно успеть заснять как он взлетает.
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jumanjiqz
17.09.2020 в 16:48:11
# 763313
0:32 - А факты будут или ?!...
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Практичный
17.09.2020 в 23:48:33
# 763321
Не в некоторых школах!! Во всех поголовно. Не доходят эти деньги до школ. Оседают в районо
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