Навальный снова ставит лайки

А что должна пояснить Россия? И с какого хера она кому то там должна? Какой то человек заболел не понятно чем. Его увезли в Германию, там утверждают что отравился товарищ. Ну так представьте неопровержимые доказательства. А то стали забывать что есть презумпция невиновности, что чью либо вину нужно доказывать, за базар свой отвечать, а не как базарная хабалка безосновательно пальцем тыкать. Беда Российского руководства что они позволяют вот так вот без основательно себя обвинять.