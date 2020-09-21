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Скандалы
Навальный снова ставит лайки
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danilov 21 Сентября 2020 в 12:54:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 21.09.2020 в 14:20:25   # 763524
"Туманные запросы и сомнительные следователи"! Немчура отжигает в духе "Хайли лайкли"!
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  NBE 21.09.2020 в 14:24:20   # 763528
Реально этот яд "новичок", даже грохнуть толком не может, люди от грибов дольше восстанавливаются...
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  Джимбо 21.09.2020 в 14:38:38   # 763531
А что должна пояснить Россия? И с какого хера она кому то там должна? Какой то человек заболел не понятно чем. Его увезли в Германию, там утверждают что отравился товарищ. Ну так представьте неопровержимые доказательства. А то стали забывать что есть презумпция невиновности, что чью либо вину нужно доказывать, за базар свой отвечать, а не как базарная хабалка безосновательно пальцем тыкать. Беда Российского руководства что они позволяют вот так вот без основательно себя обвинять.
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  Zoggyla 21.09.2020 в 15:04:35   # 763532
Цитата: Джимбо от 21.09.2020 08:38:38
А что должна пояснить Россия? И с какого хера она кому то там должна? Какой то человек заболел не понятно чем. Его увезли в Германию, там утверждают что отравился товарищ. Ну так представьте неопровержимые доказательства. А то стали забывать что есть презумпция невиновности, что чью либо вину нужно доказывать, за базар свой отвечать, а не как базарная хабалка безосновательно пальцем тыкать. Беда Российского руководства что они позволяют вот так вот без основательно себя обвинять.
Беда российского руководства в отсутствии на глупые претензии отвечать глупыми тезисами. Ну, а что? Да мало ли граждан пьют и едят, что попало, за всеми не уследишь, да мало ли какие сексуальные игры они позволяют? Трезвее смотреть нужно на свободу личности, господа немцы.
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