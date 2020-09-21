Навальный снова ставит лайки

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danilov 21 Сентября 2020 в 12:54:04
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Цитата: Джимбо от 21.09.2020 08:38:38Беда российского руководства в отсутствии на глупые претензии отвечать глупыми тезисами. Ну, а что? Да мало ли граждан пьют и едят, что попало, за всеми не уследишь, да мало ли какие сексуальные игры они позволяют? Трезвее смотреть нужно на свободу личности, господа немцы.
А что должна пояснить Россия? И с какого хера она кому то там должна? Какой то человек заболел не понятно чем. Его увезли в Германию, там утверждают что отравился товарищ. Ну так представьте неопровержимые доказательства. А то стали забывать что есть презумпция невиновности, что чью либо вину нужно доказывать, за базар свой отвечать, а не как базарная хабалка безосновательно пальцем тыкать. Беда Российского руководства что они позволяют вот так вот без основательно себя обвинять.
А что должна пояснить Россия? И с какого хера она кому то там должна? Какой то человек заболел не понятно чем. Его увезли в Германию, там утверждают что отравился товарищ. Ну так представьте неопровержимые доказательства. А то стали забывать что есть презумпция невиновности, что чью либо вину нужно доказывать, за базар свой отвечать, а не как базарная хабалка безосновательно пальцем тыкать. Беда Российского руководства что они позволяют вот так вот без основательно себя обвинять.