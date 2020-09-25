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Скандалы
Власти Франции начали расследование из-за утечки разговора Путина с Макроном
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Hairless 25 Сентября 2020 в 22:34:33
Власти Франции начали проводить расследование в связи с опубликованной местными СМИ информацией о разговоре президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Представитель МИДа страны отметил, что любая утечка внутренних конфиденциальных документов является недопустимой. Пока французские власти воздерживаются от комментариев. По факту публикации в местных СМИ ведется расследование.
В ведомстве считают, что диалог, который Макрон пожелал установить с Путиным, направлен на решение всех вопросов. Он носит откровенный и требовательный характер и продолжится в том же духе, сообщает ТАСС.
В среду, 23 сентября, газета Le Monde опубликовала подробности телефонного разговора президентов России и Франции. В нем шла речь о блогере Алексее Навальном.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что газета, публикуя подобный материал, могла быть неточной в формулировках.

https://www.vesti.ru/article/2463072
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.09.2020 в 23:53:37   # 763891
Кстати о "нормальных " странах, которые утеряли всякую совесть и дипломатический этикет.
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  Konstant 26.09.2020 в 00:03:18   # 763893
Ну и что? А поговорил?
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