Власти Франции начали расследование из-за утечки разговора Путина с Макроном

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Hairless 25 Сентября 2020 в 22:34:33
Представитель МИДа страны отметил, что любая утечка внутренних конфиденциальных документов является недопустимой. Пока французские власти воздерживаются от комментариев. По факту публикации в местных СМИ ведется расследование.
В ведомстве считают, что диалог, который Макрон пожелал установить с Путиным, направлен на решение всех вопросов. Он носит откровенный и требовательный характер и продолжится в том же духе, сообщает ТАСС.
В среду, 23 сентября, газета Le Monde опубликовала подробности телефонного разговора президентов России и Франции. В нем шла речь о блогере Алексее Навальном.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что газета, публикуя подобный материал, могла быть неточной в формулировках.
https://www.vesti.ru/article/2463072
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