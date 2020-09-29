Amnesty International (AI) обвинила Францию в "беспрецедентной атаке" на свободу собраний

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danilov 29 Сентября 2020 в 20:54:59
Организация критикует запрет на протесты, действовавший во время карантина с марта по май, жесткие подавления протестов "желтых жилетов", а также действия полиции на демонстрациях против изменения климата и против расизма. По данным AI, во Франции из-за недостаточно четких определений в законах объектами преследования часто становились волонтеры, представители СМИ и правозащитники. "Французские власти должны перестать объявлять людей преступниками и менять все законы, имеющие отношение к праву на мирные собрания", - говорится в докладе.