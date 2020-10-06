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Скандалы
Шарите
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danilov 06 Октября 2020 в 16:07:52
ВРАЧИ НЕМЕЦКОЙ КЛИНИКИ "ШАРИТЕ" ПРИЗНАЛИ, ЧТО НЕ ОБНАРУЖИЛИ В АНАЛИЗАХ НАВАЛЬНОГО СЛЕДОВ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ - ЛАВРОВ.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 06.10.2020 в 18:28:27   # 764436
Пусть клиника сама даст заявление, а не этот лошадомордый. Он что хочешь сказать может.
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  Ал 06.10.2020 в 19:19:36   # 764439
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  Zoggyla 06.10.2020 в 19:21:31   # 764441
И пусть в Лаврова бросят камень, если он лжет!
ЗЫ. Лавров в отличии от некоторых демократических " дипломатов" херню всякую не заявляет.
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  старик 06.10.2020 в 20:10:31   # 764451
Quote:
Пусть клиника сама даст заявление,
Я так понимаю: клиника НЕ НАШЛА СЛЕДОВ ТОКСИНОВ в крови анального, но врачи, не потерявшие совесть, не стали идти на поводу у грязных политиков, не факт что военные это сделали, потому что НЕ ОНИ ОЗВУЧИВАЛИ результаты, а опять таки политики.Вас не настораживает нежелание немцев дать пробирку с поганой кровью анального российским представителям, чтобы они нашли там следы "новичка" и покаялись? Дали французам, шведам ОЗХО, то есть тем, кто не задумываясь(или задумываясь но под давлением) подтвердит ложь, а вот России не дают. Ну что может быть проще для выяснения истины? Но не дают! Так что пусть Меркель засунет себе в задницу пробирку с ядовитой кровью. Медики Шарите может и пошли бы на сотрудничество, да кто же им позволит? И еще: Вы не задумывались о том, что последние годы "нормальные цивилизованные " страны НИ ПО ОДНОМУ ОБВИНЕНИЮ в адрес России не предоставили доказательств? Нет их по "вмешательству в выборы" , нет по Боингу, нет по скрипалям, нет по применению химоружия в Сирии(но зато есть разоблачения чудовищной лжи), нет и по навальному. Есть только требования типа:"Россия должна признать вину. Это все равно что Вас например объявят убийцей,(доказательства засекречены)и потребуют чтобы Вы предоставили свидетельство того, что Вы не убивали. Ну блин, так вообще можно далеко зайти, да собственно уже и зашли страны которые называют себя цивилизованными.
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  Zoggyla 06.10.2020 в 20:42:37   # 764460
Вот так!
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