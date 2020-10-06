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danilov 06 Октября 2020 в 16:07:52
ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
Правительство Германии 2 сентября сообщило, что по инициативе берлинской клиники "Шарите" в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального.
https://www.dw.com/ru/charite-vernula-million-rublej-prigozhinu-kotoryj-on-perechislil-na-lechenie-navalnogo/a-54955871
https://www.dw.com/ru/charite-vernula-million-rublej-prigozhinu-kotoryj-on-perechislil-na-lechenie-navalnogo/a-54955871
ЗЫ. Лавров в отличии от некоторых демократических " дипломатов" херню всякую не заявляет.
Пусть клиника сама даст заявление,Я так понимаю: клиника НЕ НАШЛА СЛЕДОВ ТОКСИНОВ в крови анального, но врачи, не потерявшие совесть, не стали идти на поводу у грязных политиков, не факт что военные это сделали, потому что НЕ ОНИ ОЗВУЧИВАЛИ результаты, а опять таки политики.Вас не настораживает нежелание немцев дать пробирку с поганой кровью анального российским представителям, чтобы они нашли там следы "новичка" и покаялись? Дали французам, шведам ОЗХО, то есть тем, кто не задумываясь(или задумываясь но под давлением) подтвердит ложь, а вот России не дают. Ну что может быть проще для выяснения истины? Но не дают! Так что пусть Меркель засунет себе в задницу пробирку с ядовитой кровью. Медики Шарите может и пошли бы на сотрудничество, да кто же им позволит? И еще: Вы не задумывались о том, что последние годы "нормальные цивилизованные " страны НИ ПО ОДНОМУ ОБВИНЕНИЮ в адрес России не предоставили доказательств? Нет их по "вмешательству в выборы" , нет по Боингу, нет по скрипалям, нет по применению химоружия в Сирии(но зато есть разоблачения чудовищной лжи), нет и по навальному. Есть только требования типа:"Россия должна признать вину. Это все равно что Вас например объявят убийцей,(доказательства засекречены)и потребуют чтобы Вы предоставили свидетельство того, что Вы не убивали. Ну блин, так вообще можно далеко зайти, да собственно уже и зашли страны которые называют себя цивилизованными.