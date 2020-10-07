С личного счета Папы Римского пропали 20 млн фунтов стерлингов

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danilov 07 Октября 2020 в 13:03:58
Об этом сообщает iIfattoquotidiano.it.
Так, во время расследования удалось выяснить, что "те, кто в этом замешан, сконструировали дьявольские операции по разграблению Святого Престола и даже завладели зарезервированным счетом папы Франциска".
"Откуда взялись все эти фунты, и для чего они нужны, почему у папы есть "конфиденциальный" счет, и почему этот счет в фунтах? Неужели зарплату папе выплачивает королева Британии", - сказал журналист Марко Тосаттти.
https://www.marcotosatti.com/2020/09/30/pg-il-papa-ricco-in-una-chiesa-sempre-piu-povera/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 07.10.2020 11:10:53неисповедимы пути Господа, на все воля божья.
Бог дал - бог взял.
Бог дал - бог взял.
Цитата: GoodZone от 07.10.2020 08:43:59Ну вот! В миру же изволит жить, дела мирские таковы. Вы прям ортодокс какой-то !
Без валютного счета врата небесные никак не открыть? Кому он молится? Наверное "все что нажито непосильным трудом", "копил, во всем себе отказывал"... НАХРЕНА ЕМУ ДЕНЬГИ?
Без валютного счета врата небесные никак не открыть? Кому он молится? Наверное "все что нажито непосильным трудом", "копил, во всем себе отказывал"... НАХРЕНА ЕМУ ДЕНЬГИ?
MишаМашкевич 07.10.2020 в 19:23:28 # 764553
Так что, пока праведные люди могут купить индульгенцию за бабки или трудом показать силу любви к богу , Вера любая сможет заработать бабло.