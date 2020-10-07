 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
С личного счета Папы Римского пропали 20 млн фунтов стерлингов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Октября 2020 в 13:03:58
В понедельник, 5 октября, итальянским журналистам удалось выяснить, что недоброжелатели похитили с одного из счетов Папы Римского 20 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает iIfattoquotidiano.it.

Так, во время расследования удалось выяснить, что "те, кто в этом замешан, сконструировали дьявольские операции по разграблению Святого Престола и даже завладели зарезервированным счетом папы Франциска".

"Откуда взялись все эти фунты, и для чего они нужны, почему у папы есть "конфиденциальный" счет, и почему этот счет в фунтах? Неужели зарплату папе выплачивает королева Британии", - сказал журналист Марко Тосаттти.

https://www.marcotosatti.com/2020/09/30/pg-il-papa-ricco-in-una-chiesa-sempre-piu-povera/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 07.10.2020 в 14:43:59   # 764515
Без валютного счета врата небесные никак не открыть? Кому он молится? Наверное "все что нажито непосильным трудом", "копил, во всем себе отказывал"... НАХРЕНА ЕМУ ДЕНЬГИ?
поощрить (3) | покарать
  Manitu 07.10.2020 в 17:10:53   # 764535
Бог дал - бог взял.
поощрить | покарать
  Zoggyla 07.10.2020 в 17:13:16   # 764537
Цитата: Manitu от 07.10.2020 11:10:53
Бог дал - бог взял.
неисповедимы пути Господа, на все воля божья.
поощрить | покарать
  Zoggyla 07.10.2020 в 17:16:02   # 764538
Цитата: GoodZone от 07.10.2020 08:43:59
Без валютного счета врата небесные никак не открыть? Кому он молится? Наверное "все что нажито непосильным трудом", "копил, во всем себе отказывал"... НАХРЕНА ЕМУ ДЕНЬГИ?
Ну вот! В миру же изволит жить, дела мирские таковы. Вы прям ортодокс какой-то !
поощрить | покарать
  MишаМашкевич 07.10.2020 в 19:23:28   # 764553
Мда уж! В собственности церкви более 4 млн недвижимости на этой земле, совокупность которых оценивается в сотни млр зелени, не считая объектов культуры и книг. Один только архив в Ватикане чего стоит!
Так что, пока праведные люди могут купить индульгенцию за бабки или трудом показать силу любви к богу , Вера любая сможет заработать бабло.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь