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Скандалы
Шредер подаст в суд из-за интервью Навального
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danilov 08 Октября 2020 в 15:00:40
В своем аккаунте на сайте LindekIn Герхард Шредер написал, что подаст в суд на Bild за нарушение его прав, потому что в материалах издания содержалась ложь и журналисты даже не удосужились обратиться к нему за комментарием.

«Я понимаю тяжелую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный. Но заявления, которые он сделал в интервью газете Bild и на сайте издания о якобы «тайных платежах», ложные. Он сам признал, что доказательств этим утверждениям у него нет. Они ничем не обоснованы. Тем не менее Bild распространил эти заявления, не обратившись за комментарием ко мне. Поэтому я считаю себя обязанным действовать юридическими методами против издательского дома, который серьезно нарушил мои личные права. То же самое произойдет с любым другим СМИ, если они переймут эти фальшивые заявления, которые распространили газета Bild и bild.de, и распространят их далее».

Шредер отдельно отметил, что «российские власти должны прозрачно прояснить факт отравления Навального» и что он и раньше так высказывался.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6719549682353233920/

В немецком правительстве отказались комментировать интервью Навального

"Федеральное правительство приняло к сведению интервью Навального, не вижу необходимости комментировать отдельные заявления оттуда", - заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт на просьбу прокомментировать заявления Навального из интервью немецкому Spiegel.
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