Власти США требуют от Google продать браузер Chrome

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danilov 13 Октября 2020 в 17:40:21
Одной из крупнейших IT-компаний мира грозит участь лишения собственно разработанного продукта. Так Google в скором времени может остаться без своего браузера Chrome и, соответственно, лишиться «львиной доли» дохода от рекламы.
Такой вариант развития событий рассматривает Минюст США и сторона гособвинения. К слову, в начале октября текущего года, компанию Google официально признали монополией, наряду с Facebook, Amazon и Apple. Документ, подтверждающий вину компании в монополизации ряда рынков, вместился на 449 страницах.
Уточним, компанию Google не впервые обвиняют в использовании данных, получаемых через браузер Chrome, с целью развития рекламного бизнеса. Шумиха поднялась после отказа от сторонних кукиs файлов в браузере компании.
Напомним, дискуссии ведутся в рамках масштабного антимонопольного расследования, которому судя по всему, дадут ход в ближайшее время.
https://csn-tv.ru/posts/id7158-politico-vlasti-ssha-khotyat-zastavit-google-prodat-brauzer-chrome
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 13.10.2020 в 18:45:11 # 764818
А этот самый Chrome кому принадлежит, случайно не России?
вряд ли, топ компании принадлежат евреям, а их больше всего в США