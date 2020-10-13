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Скандалы
Власти США требуют от Google продать браузер Chrome
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danilov 13 Октября 2020 в 17:40:21
Минюст США и гособвинители обсуждают способы лишения Google позиции лидера на рынке digital-рекламы объемом $162,3 млрд.

Одной из крупнейших IT-компаний мира грозит участь лишения собственно разработанного продукта. Так Google в скором времени может остаться без своего браузера Chrome и, соответственно, лишиться «львиной доли» дохода от рекламы.

Такой вариант развития событий рассматривает Минюст США и сторона гособвинения. К слову, в начале октября текущего года, компанию Google официально признали монополией, наряду с Facebook, Amazon и Apple. Документ, подтверждающий вину компании в монополизации ряда рынков, вместился на 449 страницах.

Уточним, компанию Google не впервые обвиняют в использовании данных, получаемых через браузер Chrome, с целью развития рекламного бизнеса. Шумиха поднялась после отказа от сторонних кукиs файлов в браузере компании.

Напомним, дискуссии ведутся в рамках масштабного антимонопольного расследования, которому судя по всему, дадут ход в ближайшее время.

https://csn-tv.ru/posts/id7158-politico-vlasti-ssha-khotyat-zastavit-google-prodat-brauzer-chrome
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 13.10.2020 в 18:45:11   # 764818
они еще умудряются че то требовать от нового квазигосударства
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  старик 13.10.2020 в 19:52:34   # 764829
А этот самый Chrome кому принадлежит, случайно не России?
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  Dimmon 13.10.2020 в 20:01:58   # 764831
Quote:
А этот самый Chrome кому принадлежит, случайно не России?

вряд ли, топ компании принадлежат евреям, а их больше всего в США
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  Zoggyla 13.10.2020 в 21:14:44   # 764833
Никогда не пользовался этим браузером и не жалею.
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  Даун 13.10.2020 в 22:58:18   # 764838
За 1000 тенге бы не купил хром
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