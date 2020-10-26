Главсанврача Казахстана не впустили в ПЦР-лабораторию в ВКО

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портфил 26 Октября 2020 в 15:56:20
Об этом рассказали в управлении внутренней политики Восточно-Казахстанской области, отметив, что целью визита была проверка готовности к возможной второй волне пандемии.
В частности, специалисты также оценивали, насколько в регионе жителям доступны ПЦР-исследования и насколько правильно работают лаборатории, проводящие тестирование. Так вот, главного санитарного врача не пустили в лабораторию областного центра репродуктивной медицины в городе Усть-Каменогорске. Что скрывают сотрудники и руководство лаборатории, останется только догадываться, - сообщили в управлении.
Кстати, у этой лаборатории, по сравнению со всеми другими, самый высокий в республике процент несоответствующих положительных проб.
В другой частной лаборатории, «Инвитро», в городе Семее из 40 взятых на проверку положительных тестов 21 ( или 52,5 % ) ошибочные. В них не был выявлен ковид. В управлении внутренней политики ВКО отметили, что контрольную проверку положительных ПЦР-тестов проводит филиал Национального центра общественного здоровья.
Кстати, отмечается, что жители Восточно-Казахстанской области неоднократно жаловались на задержку результатов тестирования, на отсутствие реагентов и на ошибочные анализы, выданные лабораторией репродуктивной медицины.
https://altaynews.kz/ru/komissiyu-glavnogo-gosudarstvennogo-sanvracha-rk-ne-pustili-v-laboratoriyu-pczr-issledovanij-v-ust-kamenogorske-54844.html
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