Создатель "Бората" рассказал, почему выбрал Казахстан

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
lado 27 Октября 2020 в 18:41:01
"Это комедия, и Казахстан в фильме не имеет ничего общего с реальной страной. Я выбрал Казахстан, потому в США о нем почти никто ничего не знал. Это позволило нам создать безумный комедийный, фальшивый мир. Настоящий Казахстан - прекрасная страна с современным, гордым народом, в отличие от версии в "Борате", - рассказал он.
Спустя два дня после релиза второй части "Бората" национальная компания Kazakh Tourism выпустила проморолик кампании по привлечению иностранных туристов в Казахстан.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал британского комедийного актера Сашу Барона Коэна. Также американский писатель и эссеист Нассим Николас Талеб высказал свое мнение о фильме "Борат". Доктор философии назвал картину "практически самой расистской в истории".
Напомним, в день выхода фильма казахстанцы принесли петицию в консульство США. В МИД Казахстана отреагировали на обращения граждан из-за выхода фильма "Борат-2".