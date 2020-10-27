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Скандалы
Создатель "Бората" рассказал, почему выбрал Казахстан
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lado 27 Октября 2020 в 18:41:01
Саша Барон Коэн рассказал о своем выборе, отреагировав на официальную казахстанскую промокампанию Kazakhstan.Very nice! для привлечения туристов в нашу страну.

"Это комедия, и Казахстан в фильме не имеет ничего общего с реальной страной. Я выбрал Казахстан, потому в США о нем почти никто ничего не знал. Это позволило нам создать безумный комедийный, фальшивый мир. Настоящий Казахстан - прекрасная страна с современным, гордым народом, в отличие от версии в "Борате", - рассказал он.

Спустя два дня после релиза второй части "Бората" национальная компания Kazakh Tourism выпустила проморолик кампании по привлечению иностранных туристов в Казахстан.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал британского комедийного актера Сашу Барона Коэна. Также американский писатель и эссеист Нассим Николас Талеб высказал свое мнение о фильме "Борат". Доктор философии назвал картину "практически самой расистской в истории".

Напомним, в день выхода фильма казахстанцы принесли петицию в консульство США. В МИД Казахстана отреагировали на обращения граждан из-за выхода фильма "Борат-2".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.10.2020 в 23:51:38   # 765705
Так много внимания к этому Борату.
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