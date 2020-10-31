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Скандалы
СМИ: У семьи главы РПЦ нашлось недвижимости более чем на 200 миллионов рублей
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портфил 31 Октября 2020 в 06:50:00
У семьи патриарха Московского и всея Руси Кирилла имеется семь квартир, дом и доля в нежилом помещении. Недвижимость оценивается примерно в 225 млн рублей, пишет «Знак» по ссылкой на расследование «Проекта».

Из обнаруженных журналистами квартир три принадлежат лично главе Русской православной церкви (РПЦ). Это квартира площадью 145 кв. метров в московском «Доме на набережной», стоимость которой оценивается в 70 млн рублей, еще одна квартира в Москве, площадью 38 кв. метров на Николоямской, 43/4 (12 млн рублей), квартира площадью 83 кв. метра на Большеохтинском проспекте в Петербурге (9 млн рублей). Первоначально две из этих квартир были записаны лично на Кирилла, но сейчас в Росреестре информации по ним нет, то есть у недвижимости отсутствует собственник.

Согласно данным «Проекта», троюродной сестре патриарха Елене Холодовой принадлежат квартира на Расплетина, 21, в Москве стоимостью 22 млн рублей и квартира на Одесской, 2, в Петербурге стоимостью 10 млн.

Еще одной троюродной сестре патриарха Лидии Леоновой, принадлежат еще две квартиры в Москве и Петербурге оценочной стоимостью 47 и 42 млн рублей соответственно. Также на нее записан дом стоимостью 10 млн в поселке «Зеленая Роща-1» в Одинцовском районе Москвы и треть нежилого помещения на набережной Крюкова канала в Петербурге.

Как выяснил «Проект», одну из квартир подарил Леоновой бизнесмен Александр Димитриевич — деловой партнер Николы Саворетти, советника миссии Мальтийского ордена в России. В начале 2000-х мэрия Москвы заставляла его снести надстроенный этаж с мансардой в доме с видом на Кремль, однако ему помогли решить эту проблему. Вскоре после этого Леонова получила щедрый подарок. Кирилл тогда был митрополитом.

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/10/28/1870295.html

https://www.znak.com/2020-10-28/proekt_semya_patriarha_kirilla_vladeet_nedvizhimostyu_na_225_mln
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  Directrix 31.10.2020 в 10:18:40   # 765989
Опечатка скорее всего - не млн. а млрд.!!!
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  Ал 31.10.2020 в 10:41:46   # 765990
Цитата: Directrix от 31.10.2020 04:18:40
Опечатка скорее всего - не млн. а млрд.!!!
Указанные в статье цифры просуммировал?
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  almako 31.10.2020 в 12:42:23   # 765996
Да там абсолютно любого ткни, у этих п..доров с провластной банды у каждого недвижимости на сотни миллионов а у многих и на десятки миллиардов, самолеты, яхты, дворцы заграницей и это далеко не последнее, что наворовали за последние 20 лет.
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  shlenchak 31.10.2020 в 13:45:09   # 765998
Бабки молятся-деньги копятся
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  Ал 31.10.2020 в 16:39:05   # 766003
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  Ал 31.10.2020 в 16:40:52   # 766004

С 12:05...
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  Ал 31.10.2020 в 16:45:18   # 766005
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  Ал 31.10.2020 в 16:58:48   # 766008

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  Ал 31.10.2020 в 18:42:32   # 766010
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