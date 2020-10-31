СМИ: У семьи главы РПЦ нашлось недвижимости более чем на 200 миллионов рублей

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портфил 31 Октября 2020 в 06:50:00
Из обнаруженных журналистами квартир три принадлежат лично главе Русской православной церкви (РПЦ). Это квартира площадью 145 кв. метров в московском «Доме на набережной», стоимость которой оценивается в 70 млн рублей, еще одна квартира в Москве, площадью 38 кв. метров на Николоямской, 43/4 (12 млн рублей), квартира площадью 83 кв. метра на Большеохтинском проспекте в Петербурге (9 млн рублей). Первоначально две из этих квартир были записаны лично на Кирилла, но сейчас в Росреестре информации по ним нет, то есть у недвижимости отсутствует собственник.
Согласно данным «Проекта», троюродной сестре патриарха Елене Холодовой принадлежат квартира на Расплетина, 21, в Москве стоимостью 22 млн рублей и квартира на Одесской, 2, в Петербурге стоимостью 10 млн.
Еще одной троюродной сестре патриарха Лидии Леоновой, принадлежат еще две квартиры в Москве и Петербурге оценочной стоимостью 47 и 42 млн рублей соответственно. Также на нее записан дом стоимостью 10 млн в поселке «Зеленая Роща-1» в Одинцовском районе Москвы и треть нежилого помещения на набережной Крюкова канала в Петербурге.
Как выяснил «Проект», одну из квартир подарил Леоновой бизнесмен Александр Димитриевич — деловой партнер Николы Саворетти, советника миссии Мальтийского ордена в России. В начале 2000-х мэрия Москвы заставляла его снести надстроенный этаж с мансардой в доме с видом на Кремль, однако ему помогли решить эту проблему. Вскоре после этого Леонова получила щедрый подарок. Кирилл тогда был митрополитом.
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/10/28/1870295.html
https://www.znak.com/2020-10-28/proekt_semya_patriarha_kirilla_vladeet_nedvizhimostyu_na_225_mln
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Directrix от 31.10.2020 04:18:40Указанные в статье цифры просуммировал?
Опечатка скорее всего - не млн. а млрд.!!!
Опечатка скорее всего - не млн. а млрд.!!!
Девушки в купальниках на яхте патриархии https://altgazeta.ru/potok/11150-devushki-v-kupalnikakh-na-yakhte-patriarkhii
24.06.2019 г.
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24.06.2019 г.
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