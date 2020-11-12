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Скандалы
Соросят по осени считают
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danilov 11 Ноября 2020 в 21:40:00
Кажется, в Ереване нашли кто виноват в проблемах страны. И это не Пашинян. Точнее, не совсем он.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 12.11.2020 в 00:17:48   # 766486
Сегодня громят , а завтра денежку подбросит и опять в попу целовать будут.
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