Соросят по осени считают

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danilov 11 Ноября 2020 в 21:40:00
Кажется, в Ереване нашли кто виноват в проблемах страны. И это не Пашинян. Точнее, не совсем он.
Комментарии,
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старик
12.11.2020 в 00:17:48
# 766486
Сегодня громят , а завтра денежку подбросит и опять в попу целовать будут.
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