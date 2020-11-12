 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Данияр НАУРЫЗ: Плюс манкуртизация всей страны?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 12 Ноября 2020 в 15:50:33
В прошлом году я посетил отдел газет Российской государственной библиотеки, и ее ответственный работник Лидия ПЕТРОВА помимо прочего сказала мне: “Теперь исследователи из Казахстана чаще приезжают к нам. Говорят, что в казахских библиотеках уничтожены подшивки районных газет”.

Комплектация советских газет в РГБ действительно фантастическая! К примеру, читал там пожелтевшие от времени первые номера многотиражки темиртауского Карметкомбината. А когда уже в этом году я побывал в областной библио­теке Кызылординской области, намереваясь просмотреть старые номера газет Аральского района, то сделать мне этого не удалось - искомые издания в фондах этого книгохранилища отсутствовали.

Кызылординская областная библиотека расположена в современном просторном здании, но там не нашли одну-две комнатушки для хранения районных газет прежних лет. И так по всей стране! И это плохо! Ведь газеты районов и небольших городов, заводские многотиражки зачастую гораздо точнее отражают эпоху, чем их более чопорные и идеологизированные областные и республиканские собратья. Люди идут со своими радостями и треволнениями прежде всего в местные издания. Да и сами столичные журналисты нередко выуживают будущие сенсации из малоприметных публикаций районных газет.

Другим хроническим недугом отделов периодики наших библиотек является недокомплект. То есть в каталоге присутствует то или иное СМИ, а в реальности в хранилище нет многих его выпусков. Например, недавно я опубликовал текст своего интервью с замечательной эстонской киноактрисой Эве КИВИ. Сделал запрос на журнал “Советский экран” за 1971 год. В библиотеке Академии наук искомая подшивка отсутствует, хотя в каталоге она есть. А в Национальной библиотеке эта подшивка оказалась неполной, хотя по каталогу все номера наличествуют. Хорошо, что таллинская журналистка Леа АРМЕ выручила меня и прислала архивные фотоматериалы.

Повторилась история десятилетней давности, когда мне понадобился один из номеров журнала “Дружба народов” за 1987 год. Пришлось обращаться к бишкекскому знакомому, геологу Олегу ЧУБКО. Он сходил в главное книгохранилище Кыргызстана и отсканировал для меня искомый материал.

Главные библиотеки Казахстана также отстают от зарубежных коллег и в вопросах оптимального размещения своих фондов. Например, когда я занимался в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского, то книги читал в ее главном корпусе на Голосеевском проспекте, а периодику просматривал в корпусе на улице Владимирской. Подобное размещение фондов является признаком библиотеки международного значения. А городские, областные библиотеки, как правило, хранят книги и периодику в одном здании. Так что на данный момент в Казахстане нет полноценной библиотеки с раздельным хранением фондов. Кстати, это нежелательно и с точки зрения безопасности: нельзя держать все яйца в одной корзине.

Состояние библиотечного дела республики - это важный показатель общего положения образования, науки и культуры Казахстана.

Неутешительное состояние биб­лиотечно-архивного сектора Казахстана касается не только печатной продукции. Неважно обстоят дела и с аудиовизуальными архивами. В 2016 году побеседовал с ветераном отечественного телевидения Владиславом БОГУСЕВИЧЕМ. Он с горечью рассказал мне, как в начале 1990-х годов на свалку выбрасывали бесценные рулоны кинопленки с хроникой событий, которая велась студией документальных фильмов в Алматы. А мы еще удивляемся, почему в интернете полно западных телепередач 1940-1950-х годов, а наши телевизионщики не смогли сохранить даже многие программы 1990-х годов.

Это еще одно свидетельство системного кризиса образования, науки и культуры в Казахстане, который стоит в одном ряду, например, с варварским уничтожением архитектурных памятников. Мы и так небогаты по части достопримечательностей, так еще и немногочисленные памятники зодчества либо уничтожаются, либо уродуются. Снесли дом политпросвещения в Алматы, изуродовали фасад Дворца Республики там же. А площадь Республики, где наши юноши и девушки проливали свою кровь за независимость страны, превратили в рыночный балаган.

Образ манкурта, запечатленный в произведениях Абиша КЕКИЛЬБАЕВА и Чингиза АЙТМАТОВА, - один из самых трагичных в мировой литературе. И то, что он появился на нашей почве, тоже, увы, не случайность. Ведь и сейчас в нашей стране проявляется негативная тенденция по вычеркиванию целых исторических пластов из нашей с вами памяти.

Данияр НАУРЫЗ, лауреат премии Союза журналистов Казахстана
https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2020/11/11/daniyar-nauryz-plyus-mankurtizatsiya-vsej-strany
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 12.11.2020 в 16:55:10   # 766535
Да что тут говорить все верно. В прошлом году набирали людей для работ с мая по октябрь, за этот период только мое подразделение приняло 200 человек, это те с которыми я сам встречался. Меня поразил тот факт , что около 15 процентов молодых людей в возрасте 18 - 22 года не смогли сами заполнить документы для приема на работу ни на казахском языке ни на русском. Люди были с западных центральных и южных областей они с собой приводили человека , который писал за них.
Раньше такого не было , писали криво с ошибками, но по крайней мере все умели. И что самое поразительное все как минимум закончили школу.
поощрить (1) | покарать
  KapitanNemo 12.11.2020 в 19:40:52   # 766551
Куда так много рабочих принимают?
поощрить | покарать
  kubik 12.11.2020 в 19:54:23   # 766554
В сейсморазведочную партию рабочие, водители, дизелисты , повара
поощрить | покарать
  Fotinij 12.11.2020 в 21:58:06   # 766558
После развала союза не только киноплёнки на свалку попали, но и книги из очень солидных библиотек. Грузовиками вывозили.
поощрить (1) | покарать
  Софруджу 12.11.2020 в 23:22:37   # 766561
Библиотек в том виде, как они должны существовать, у нас никогда не было. Все, кто писал диссертации, в самом крайнем случае, работали в Ташкенте в библиотеке Навои. В абсолютном большинстве случаев ездили в Москву и Ленинград, или получали оттуда книги по МБА (была раньше такая штука). Даже дипломные работы многие писали именно таким образом. Что уж говорить за теперешние времена? Даже нашу и без того абсолютно убогую библиотеку Пушкина теперь разделили пополам с библиотекой "Отрар", причём без всякой системы. Просто одну книгу сюда, другую туда.
поощрить (1) | покарать
  Софруджу 12.11.2020 в 23:25:32   # 766562
тенденция по вычеркиванию целых исторических пластов из нашей с вами памяти.

А насчёт вычеркивания пластов, зайдите в наш обновлённый музей. В нём практически отсутствуют 19 и 20 век, т.е. то, что как раз могло бы быть самым интересным. Кроме слёз, наш музей теперь ничего не вызывает
поощрить (2) | покарать
  Leksus 13.11.2020 в 08:49:25   # 766566
Цитата: kubik от 12.11.2020 13:54:23
В сейсморазведочную партию рабочие, водители, дизелисты , повара

И какие из этих недоучек дизелисты? Школы нормальной за плечами нет, молчу про профобразование. Тяжко с таким "кадрами" работать.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь