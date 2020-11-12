Данияр НАУРЫЗ: Плюс манкуртизация всей страны?

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Гость 12 Ноября 2020 в 15:50:33
Комплектация советских газет в РГБ действительно фантастическая! К примеру, читал там пожелтевшие от времени первые номера многотиражки темиртауского Карметкомбината. А когда уже в этом году я побывал в областной библиотеке Кызылординской области, намереваясь просмотреть старые номера газет Аральского района, то сделать мне этого не удалось - искомые издания в фондах этого книгохранилища отсутствовали.
Кызылординская областная библиотека расположена в современном просторном здании, но там не нашли одну-две комнатушки для хранения районных газет прежних лет. И так по всей стране! И это плохо! Ведь газеты районов и небольших городов, заводские многотиражки зачастую гораздо точнее отражают эпоху, чем их более чопорные и идеологизированные областные и республиканские собратья. Люди идут со своими радостями и треволнениями прежде всего в местные издания. Да и сами столичные журналисты нередко выуживают будущие сенсации из малоприметных публикаций районных газет.
Другим хроническим недугом отделов периодики наших библиотек является недокомплект. То есть в каталоге присутствует то или иное СМИ, а в реальности в хранилище нет многих его выпусков. Например, недавно я опубликовал текст своего интервью с замечательной эстонской киноактрисой Эве КИВИ. Сделал запрос на журнал “Советский экран” за 1971 год. В библиотеке Академии наук искомая подшивка отсутствует, хотя в каталоге она есть. А в Национальной библиотеке эта подшивка оказалась неполной, хотя по каталогу все номера наличествуют. Хорошо, что таллинская журналистка Леа АРМЕ выручила меня и прислала архивные фотоматериалы.
Повторилась история десятилетней давности, когда мне понадобился один из номеров журнала “Дружба народов” за 1987 год. Пришлось обращаться к бишкекскому знакомому, геологу Олегу ЧУБКО. Он сходил в главное книгохранилище Кыргызстана и отсканировал для меня искомый материал.
Главные библиотеки Казахстана также отстают от зарубежных коллег и в вопросах оптимального размещения своих фондов. Например, когда я занимался в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского, то книги читал в ее главном корпусе на Голосеевском проспекте, а периодику просматривал в корпусе на улице Владимирской. Подобное размещение фондов является признаком библиотеки международного значения. А городские, областные библиотеки, как правило, хранят книги и периодику в одном здании. Так что на данный момент в Казахстане нет полноценной библиотеки с раздельным хранением фондов. Кстати, это нежелательно и с точки зрения безопасности: нельзя держать все яйца в одной корзине.
Состояние библиотечного дела республики - это важный показатель общего положения образования, науки и культуры Казахстана.
Неутешительное состояние библиотечно-архивного сектора Казахстана касается не только печатной продукции. Неважно обстоят дела и с аудиовизуальными архивами. В 2016 году побеседовал с ветераном отечественного телевидения Владиславом БОГУСЕВИЧЕМ. Он с горечью рассказал мне, как в начале 1990-х годов на свалку выбрасывали бесценные рулоны кинопленки с хроникой событий, которая велась студией документальных фильмов в Алматы. А мы еще удивляемся, почему в интернете полно западных телепередач 1940-1950-х годов, а наши телевизионщики не смогли сохранить даже многие программы 1990-х годов.
Это еще одно свидетельство системного кризиса образования, науки и культуры в Казахстане, который стоит в одном ряду, например, с варварским уничтожением архитектурных памятников. Мы и так небогаты по части достопримечательностей, так еще и немногочисленные памятники зодчества либо уничтожаются, либо уродуются. Снесли дом политпросвещения в Алматы, изуродовали фасад Дворца Республики там же. А площадь Республики, где наши юноши и девушки проливали свою кровь за независимость страны, превратили в рыночный балаган.
Образ манкурта, запечатленный в произведениях Абиша КЕКИЛЬБАЕВА и Чингиза АЙТМАТОВА, - один из самых трагичных в мировой литературе. И то, что он появился на нашей почве, тоже, увы, не случайность. Ведь и сейчас в нашей стране проявляется негативная тенденция по вычеркиванию целых исторических пластов из нашей с вами памяти.
Данияр НАУРЫЗ, лауреат премии Союза журналистов Казахстана
https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2020/11/11/daniyar-nauryz-plyus-mankurtizatsiya-vsej-strany
Комментарии, по рейтингу, по дате
Раньше такого не было , писали криво с ошибками, но по крайней мере все умели. И что самое поразительное все как минимум закончили школу.
KapitanNemo 12.11.2020 в 19:40:52 # 766551
А насчёт вычеркивания пластов, зайдите в наш обновлённый музей. В нём практически отсутствуют 19 и 20 век, т.е. то, что как раз могло бы быть самым интересным. Кроме слёз, наш музей теперь ничего не вызывает
Цитата: kubik от 12.11.2020 13:54:23
В сейсморазведочную партию рабочие, водители, дизелисты , повара
В сейсморазведочную партию рабочие, водители, дизелисты , повара
И какие из этих недоучек дизелисты? Школы нормальной за плечами нет, молчу про профобразование. Тяжко с таким "кадрами" работать.