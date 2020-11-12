Квест на выживание

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Гость 12 Ноября 2020 в 12:12:00
Жильцы семиэтажного дома на пересечении улиц Толе би - Нурмакова хотели отделиться от своего потребительского кооператива собственников квартир (ПКСК) “Дружба”, который объединяет более 30 многоэтажек в Алматы, еще четыре года назад.
И тому есть причины. По словам собственников квартир, в доме протекает крыша, гнилые трубы, часть которых приходилось менять за свой счет, несмотря на то, что они честно оплачивали общедомовые нужды - примерно 25 тенге с одного квадратного метра.
Жители утверждают: они не видят никакой работы ПКСК и его председателя. Куда уходили деньги - большой вопрос. Дом вот уже больше года не обслуживается аварийными службами, потому что им… задолжал ПКСК. Случись что - прорыв труб или утечка газа - и жители будут вынуждены оперативно собирать необходимую сумму, чтобы разово устранить проблему. Жильцы неоднократно судились с председателем, но безрезультатно.
Обновленный закон о жилищных отношениях, вступивший в силу 7 января этого года, дал собственникам квартир надежду. В теории все просто: регистрируйте объединение собственников имущества (ОСИ) и управляйте, берите власть в свои руки! Но на практике жильцам приходится преодолевать столько препятствий, словно они проходят сложный квест.
Шаг первый
Общее собрание
Во двор дома выходят жители, почти 40 человек. Это первое их собрание после принятия обновленного закона. Соседи дружные и организованные: не кричат, не ругаются, ведут цивилизованную, конструктивную беседу. За годы судебных споров с ПКСК они поняли, что их сила - в единении. Инициатором собрания выступила активистка Ольга ПОГОРЕЛОВА. Она живет в этом доме уже пять лет, имеет за плечами немалый опыт руководства в разных компаниях. Женщина пообещала своим пожилым соседям, которых в доме большинство, что доведет дело до конца.
На собрание пригласили и представителя управления жилищной политики Алмалинского района Николая ЛЕБЕДЕВА.
- Почему вы раньше, например, не могли перейти в другой КСК или создать свой? Председатель ПКСК “Дружба” должен был вам поставить печать и подпись на акт приема-передачи. Так как он этого не сделал, дом не мог выйти из ПКСК. В настоящее время разрешается организовать ОСИ, и на основании протокола собрания и документов о регистрации вы заключаете договоры на ваш орган управления, - уверенно сообщил приглашенный специалист. - Председателю ПКСК просто придет уведомление, что ваш дом оформил ОСИ. Не надо никакого акта приема-передачи. Если же у дома нет технического паспорта, то два собственника обращаются в ЦОН и вам его бесплатно восстановят, - пообещал Лебедев.
Однако руководитель алматинского городского филиала республиканского объединения “Союз защиты потребителей и предпринимателей “Общественный защитник” Талгат МУХАМЕДГАЛИЕВ, которого тоже пригласили на собрание, открыл всем глаза: не так все легко и просто! За плечами Талгата опыт создания более 40 ОСИ, и практически везде новые, официально зарегистрированные органы управления сталкиваются с одной и той же проблемой: и вычислительные центры платежных систем, и коммунальные, и сервисные службы при заключении договоров требуют акт приема-передачи.
- На практике этот документ стал элементом шантажа недобросовестных председателей КСК, - рассказал на собрании Талгат. - Собственники квартир де-юре могут уже официально зарегистрировать ОСИ, но, когда приходят к управдому, тот отказывается подписывать. Только пяти ОСИ из 40 управдомы добровольно подписали акты. Сейчас мы представляем интересы собственников в судах и подаем иски о принудительном истребовании документов, потому что никто добровольно не подписывает эти акты. Проблему можно решить. в настоящее время городской маслихат рассматривает проект правил управления жилым фондом Алматы, предусматривающий, что для заключения договоров с монополистами и платежными системами достаточно документа о регистрации ОСИ в департаменте юстиции или сверки с управлением жилищной инспекции о включении простого товарищества (ПТ) в специальный реестр, - обнадежил Талгат.
После этих разъяснений началось голосование. Ольга расписала все пункты, и по каждому голосовали - так положено. Единогласно выбрали секретаря собрания, форму управления - ОСИ. Над названием долго не думали, решили сделать просто и понятно, по адресу: “Толе би, дом 156”.
Ольгу Погорелову и еще двух человек выбрали в совет дома, еще трех - в ревизионную комиссию. На роль председателя ОСИ выдвинули Али ВАЛИЕВА, который проживает в этом доме более 20 лет. Все единогласно поддержали.
Шаг второй
Письменный опрос
Несмотря на активность жильцов этого дома, кворума все же не набралось. Ольга предложила альтернативу: провести письменный опрос. Для этого выбрали ответственных в каждом подъезде. Они сами изъявили желание участвовать в общем деле: ходить по квартирам и собирать голоса.
Законодательно установлен срок: с даты объявления собрания нужно провести письменное голосование в течение одного месяца. Более половины собственников квартир должны проголосовать за, тогда решения будут считаться принятыми.
- Важный нюанс: подписывать лист голосования должен именно собственник квартиры. То есть тот, на кого оформлено жилье. Если квартира зарегистрирована на мужа, а подпись на опросный лист поставит его жена, то департамент юстиции отклонит такие документы, - делится с нами Али Валиев.
Шаг третий
Подведение итогов опроса
Опросные листы жильцы дома заполнили быстро. Итоги голосования подвел совет дома, обошлись без общего собрания - законом это разрешено. Из 129 квартир 98 проголосовали за все пункты, выдвинутые на общем собрании и занесенные в опросный лист.
Шаг четвёртый
Подготовка документов
Составили два протокола: один по первому общему собранию, второй по итогам письменного голосования с опросными листами. Оказывается, прошить их тоже нужно уметь: соседнему дому отказали в регистрации, потому что те прошили протоколы неправильно! Пришлось жильцам посмотреть обучающее видео в интернете.
Далее собственники квартир разработали устав на русском и казахском языках. Взяли за основу типовой: так проще, и так советуют делать в АО “Казахстанский центр развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства”. Его подписали председатель ОСИ и совет дома.
Параллельно с бумажными делами люди пытались решить проблемы с отоплением: его им не подключали, так как ключи от подвала были у председателя ПКСК. Подготовкой дома к отопительному сезону никто не занимался.
А когда Ольга пришла за ключами к управдому, тот ее грубо прогнал. Пришлось обращаться напрямую в ТОО “Алматинские тепловые сети”, и после долгих переговоров батареи в квартирах потеплели.
Шаг пятый
Регистрация в ЦОНе
20 октября Ольге и еще нескольким жителям дома пришлось отпроситься с работы, чтобы зарегистрировать ОСИ. Как назло, в Алмалинском Центре обслуживания населения произошел сбой - якобы не работала база данных.
- Что нам делать? Сегодня ровно месяц с даты объявления общего собрания. Если мы не подадим документы сегодня, то срок истечет, и задержка регистрации будет не по нашей вине. Снова тратить месяц на сбор подписей? Вы можете дать какой-нибудь документ, подтверждающий, что база у вас не работает? - спросила Погорелова.
Сотрудник ЦОНа пошел к руководству и принес какую-то бумагу. Ольга все-таки не отступала, и выяснилось, что база, оказывается, уже давно работает! Но теперь сотрудники ЦОНа не могли найти форму заявления на регистрацию ОСИ, звонили в свой центральный офис консультироваться. Пришлось ждать.
- Я разговаривала с жителями разных домов, которые регистрировали ОСИ, у всех оформление происходило по-разному: у одних требовали две копии устава, у других - три. На всякий случай я сделала три копии устава на двух языках и не прогадала: в Алмалинском ЦОНе попросили и третью копию, - делится со мной Ольга.
Только через пару часов жильцы все же сдали документы: два протокола, три экземпляра устава ОСИ на двух языках (всего шесть экземпляров устава), заявление по форме, на которое сотрудники ЦОНа даже не посмотрели. После этого им выдали квитанцию: оплатить госпошлину в размере одного МРП - и велели прийти за документами 28 октября.
Стоп!
Двигаться дальше некуда
В назначенный срок собственники квартир получили справку о регистрации юрлица. За неделю до этого в соцсетях появилось официальное письмо Казцентра ЖКХ, которое ведомство направило в платежные центры АО “АЛСЕКО” (Алматы) и ТОО “Астана-ЕРЦ” (Нур-Султан). В официальном письме оператор жилищной реформы рекомендовал не требовать лишних документов с собственников квартир: достаточно только свидетельства о государственной регистрации юридического лица в форме ОСИ, выданного органами юстиции, или сверки с реестром образованных простых товариществ местного исполнительного органа.
Ольга Погорелова с Али Валиевым распечатали это письмо и отправились в АО “АЛСЕКО”. Однако вычислительный центр отказался заключать с ними договоры на оплату комуслуг и за содержание дома. Казцентр ЖКХ им не указ! Более того, АЛСЕКО выкатило внушительный список: им нужно предоставить аж 17 документов. Среди них, конечно, и акт приема-передачи, на который должен поставить печать и подпись бывший управдом. Если вспомнить, что он отказался отдавать ключи от подвала дома, в котором сам не живет, обрекая людей на холод, разве можно рассчитывать на мирный развод?
Как убедились жильцы дома №156, главная проблема реформ ЖКХ вовсе не пассивность людей. Проблемы создают и сами госорганы, и те, с кем власть должна вести диалог. Так что пока новому ОСИ пришлось сделать остановку: все ждут, что же будут делать местная власть и правительство с этим камнем преткновения - злосчастным актом приема-передачи.
Екатерина ТИХОНОВА, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Алматы
https://time.kz/articles/territory/2020/11/11/kvest-na-vyzhivanie
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Практичный 12.11.2020 в 15:43:58 # 766532
Да уж, дармоеды так отъелись что не подвинешь!
звоните Ленину