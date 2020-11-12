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Гоги80 12 Ноября 2020 в 14:01:38
Казахстан занял 73 место среди 141 страны в индексе противодействия отмыванию денег (Basel AML Index) Базельского института государственного управления. Для Казахстана этот показатель является одним из высоких за последние три года и улучшен по сравнению с 2018 и 2019 годами – на 45 пунктов, передает BaigeNews.kz.
"В настоящее время опубликован ежегодный отчет индекса противодействию отмыванию денег (Basel AML Index) Базельского института государственного управления, в котором Казахстан занял 73 место среди 141 страны, оставив позади такие страны Европы и Центральной Азии, как Россия (52 место), Турция (41 место), Узбекистан (43 место), Украина (67 место). Для Казахстана этот показатель является одним из высоких за последние три года и улучшен по сравнению с 2018 и 2019 годами – на 45 пунктов", - сообщили в КФМ МФ РК.
Сообщается, что данные ежегодные отчеты определяют уязвимость страны к ОД/ФТ. Очевидно, что улучшение позиций было достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия ОД/ФТ.
"Благодаря эффективному взаимодействию подразделений Комитета удалось значительно повысить качество работы по борьбе с финансовыми пирамидами, пресечь деятельность "фирм-однодневок" и снизить уровень обналичивания на 39 процентов", - добавили в КФМ МФ РК.
Источник: baigenews.kz
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Это речью не вытравить... объявлять врагом и к стенке..но кто сам себя?
KapitanNemo 12.11.2020 в 19:53:31 # 766553