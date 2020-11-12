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Скандалы
73 из 141
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Гоги80 12 Ноября 2020 в 14:01:38
Казахстан занял 73 место в индексе противодействия отмыванию денег.

Казахстан занял 73 место среди 141 страны в индексе противодействия отмыванию денег (Basel AML Index) Базельского института государственного управления. Для Казахстана этот показатель является одним из высоких за последние три года и улучшен по сравнению с 2018 и 2019 годами – на 45 пунктов, передает BaigeNews.kz.

"В настоящее время опубликован ежегодный отчет индекса противодействию отмыванию денег (Basel AML Index) Базельского института государственного управления, в котором Казахстан занял 73 место среди 141 страны, оставив позади такие страны Европы и Центральной Азии, как Россия (52 место), Турция (41 место), Узбекистан (43 место), Украина (67 место). Для Казахстана этот показатель является одним из высоких за последние три года и улучшен по сравнению с 2018 и 2019 годами – на 45 пунктов", - сообщили в КФМ МФ РК.

Сообщается, что данные ежегодные отчеты определяют уязвимость страны к ОД/ФТ. Очевидно, что улучшение позиций было достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия ОД/ФТ.

"Благодаря эффективному взаимодействию подразделений Комитета удалось значительно повысить качество работы по борьбе с финансовыми пирамидами, пресечь деятельность "фирм-однодневок" и снизить уровень обналичивания на 39 процентов", - добавили в КФМ МФ РК.

Источник: baigenews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 12.11.2020 в 15:20:45   # 766527
Со статистикой не поспоришь... но можно подправить ...
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  Fototur 12.11.2020 в 15:34:50   # 766531
Есть три разновидности лжи: ложь, гнусная ложь и статистика.
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  Денис222 12.11.2020 в 16:54:09   # 766534
И тем не менее мы коррумпированное государство, и размах не хилый... высшие чины погрязли по самое не хочу...а, что делать мелким шишкам? Все тоже...
Это речью не вытравить... объявлять врагом и к стенке..но кто сам себя?
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  KapitanNemo 12.11.2020 в 19:53:31   # 766553
Коррупцию приравнять к государственной измене.
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