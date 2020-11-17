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danilov 17 Ноября 2020 в 20:44:11
Трамп ретвитнул со словами "Hи за что!" твит следующего содержания:
"Питер Hеффенгер, отставной адмирал, президент и член совета директоров компании Смартматик, которая разработала программное обеспечение для Доминион [машины, считающей голоса на выборах]. Hеффенгер находится сейчас в переходной команде Байдена.
ЗЫ: вообще, это, конечно, образец демократии. Президент компании, которая производит ПО для подсчёта бюллетеней, и к которой есть вопросы, входит в переходную команду президента, в выборах которого использовалось это самое ПО.