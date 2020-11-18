Иранский снайпер рассматривал президента Азербайджана на границе в прицел

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danilov 18 Ноября 2020 в 12:35:24
16 ноября Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан нанес визит в южные районы, которые армия Азербайджана взяла под контроль во время 44-дневной войны с Нагорно-Карабахской Республикой. Как сообщила пресс-служба главы Азербайджана, президент прибыл к Худаферинскому мосту и поднял флаг Азербайджана. «Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прогулялись по берегу реки Араз, сделали фото на память перед Худаферинским мостом», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
После этой поездки, иранские соцсети и СМИ начали публиковать фотографии, снятые в снайперский прицел, на которых по утверждению авторов был президент Азербаджана.
Судя по снимкам пресс-службы президента Азербайджана и камуфляжу, в который была одета президентская чета, снимки очень похожи на то, что за ней наблюдал иранский снайпер по ту сторону границы. Небольшая часть Худаферинского моста находится уже на территории Ирана.
Напомним, что Иран с раздражением отнесся к боевым действиям у своих границ, когда на его территорию залетали как снаряды, так и беспилотники. В октябре Иран разместил танки и другую бронетехнику в северо-западном регионе страны для защиты своей границы с Азербайджаном и Арменией от продолжавшегося военного конфликта. Тегеран также провёл масштабные учения сил противовоздушной обороны страны, включая подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
«Сохранение стабильности в регионе — наша красная линия, и никакая сила не может изменить географию региона, и мы этого не потерпим», — отметил командующий сухопутными войсками ВС ИРИ, не уточнив, что он имеет в виду под недопустимостью изменения «географии региона», — заявил командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киумарс Хейдари.
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Цитата: Pole13 от 18.11.2020 12:45:05неудачный ракурс бейсболки и уха)))
Жена ушастенькая
Жена ушастенькая
KapitanNemo 18.11.2020 в 20:11:50 # 766869