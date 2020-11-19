"Это саботаж": Аружан Саин раскритиковала чиновников

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Гость 20 Ноября 2020 в 10:20:26
По данным Аружан Саин, 184 миллиарда тенге выделяется на спорт и чуть меньше на культуру. Уполномоченный по правам ребенка попыталась с помощью открытых государственных источников посмотреть распределение этого бюджета, но не смогла получить информацию. По ее жалобе Министерство финансов предоставило ответ о том, как можно узнать, куда уходят деньги, но Аружан Саин не устроил ответ чиновников.
"Нами была проанализирована информация Министерства финансов. Вынуждена признать, что большая часть информации оказалась недостоверной. Узнать реальные цифры расходования бюджета на конкретные направления - социальной защиты, спорта, культуры, дополнительного образования, здравоохранения - также невозможно. И по-прежнему отсутствует самая важная информация - отчеты по реальному использованию бюджетов, из-за чего невозможно точно определить, какая часть бюджетов управлений спорта и культуры идет на финансирование профессиональных команд и творческих коллективов, а какая - на развитие массового спорта и массовой культуры, в том числе детских спортивных секций и творческих кружков", - рассказала она.
После этого случая Аружан Саин направила подробный анализ в Аппарат Президента. В этот раз чиновники, по ее словам, признали то, что информация недоступна. Министерством финансов совместно с отраслевыми министерствами и соответствующими акиматами 23 октября было проведено селекторное совещание. Было дано поручение акиматам в срок до 20 ноября обеспечить размещение актуализированной, полной и достоверной информации на интернет-ресурсах по расходам местных бюджетов в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и молодежной политики, данных о планах по госзакупкам и их исполнении (с учетом уточнений, корректировок в разрезе каждого мероприятия, с указанием ссылок размещения).
А ведь такой подход местных исполнительных органов, даже в части предоставления информации, не что иное, как саботаж и игнорирование распоряжений руководства страны, что дискредитирует государственную власть в глазах граждан и делает работу по защите прав граждан крайне сложной, иногда просто невозможной.
В мандат уполномоченного по правам ребенка входят именно дети, и для моей работы мне требуется достоверная и актуальная на каждый момент времени информация по здравоохранению, культуре, спорту, социальной защите населения, молодежной политике. В ракурсе использования государственных бюджетов я также хочу поднять вопрос работы маслихатов, которые должны контролировать и регулировать бюджеты своих регионов и городов. Их ответственность за реальное положение граждан, и в частности детей, не меньше, чем у органов исполнительной власти. Они обязаны изменить свою работу и исполнять возложенные на них задачи. Не утверждать бюджеты, которые не соответствуют нуждам народа, не позволять вносить туда сомнительные статьи, а также следить за тем, как отражены задачи, которые ставит Глава государства", - заключила она.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/eto-sabotaj-arujan-sain-raskritikovala-chinovnikov-420652/
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