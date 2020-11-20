Трамп не сдаётся и сообщает о вбросах

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danilov 20 Ноября 2020 в 13:03:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
Reuters сообщил о намерении Трампа переубедить выборщиков
Он хочет через контролирующих законодательные органы Пенсильвании и Мичигана республиканцев добиться пересмотра результатов выборов в штатах в свою пользу. Но и в этом случае все равно не наберет необходимые для победы 270 голосов
Действующий президент США Дональд Трамп хочет с помощью высокопоставленных членов Республиканской партии добиться пересмотра голосов выборщиков в свою пользу в некоторых штатах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.
Собеседники агентства заявили, что после того, как суды в нескольких американских штатах отказались пересматривать результаты голосования, Трамп решил действовать через влиятельных законодателей от республиканцев. В частности, речь идет о штатах Мичиган и Пенсильвания, где, по предварительным итогам подсчета бюллетеней, победил Джозеф Байден.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/11/2020/5fb727829a79477256abeceb
Он хочет через контролирующих законодательные органы Пенсильвании и Мичигана республиканцев добиться пересмотра результатов выборов в штатах в свою пользу. Но и в этом случае все равно не наберет необходимые для победы 270 голосов
Действующий президент США Дональд Трамп хочет с помощью высокопоставленных членов Республиканской партии добиться пересмотра голосов выборщиков в свою пользу в некоторых штатах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.
Собеседники агентства заявили, что после того, как суды в нескольких американских штатах отказались пересматривать результаты голосования, Трамп решил действовать через влиятельных законодателей от республиканцев. В частности, речь идет о штатах Мичиган и Пенсильвания, где, по предварительным итогам подсчета бюллетеней, победил Джозеф Байден.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/11/2020/5fb727829a79477256abeceb
Верховный суд США отказался отменить наказание для членов коллегии выборщиков, которое грозит им в случае отказа проголосовать за победителя в ряде штатов. Об этом сообщил Reuters.
Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.
Президентские выборы в США проходят в два этапа. Сначала в каждом штате проводится всенародное голосование, после которого победитель получает всех выборщиков в нем. Затем, вопреки названию «коллегия», выборщики не собираются вместе: голосование проходит в столицах штатов.
В 2016 году на выборах президента США Трамп победил Хиллари Клинтон именно по итогам голосования коллегии выборщиков. Его кандидатуру поддержали 304 человека против 227 у Клинтон, сообщало AP. В то же время по результатам всенародного голосования Трамп проиграл: он набрал примерно на 3 млн голосов меньше, чем Клинтон.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/07/2020/5f033cdf9a79470d161f8c33
Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.
Президентские выборы в США проходят в два этапа. Сначала в каждом штате проводится всенародное голосование, после которого победитель получает всех выборщиков в нем. Затем, вопреки названию «коллегия», выборщики не собираются вместе: голосование проходит в столицах штатов.
В 2016 году на выборах президента США Трамп победил Хиллари Клинтон именно по итогам голосования коллегии выборщиков. Его кандидатуру поддержали 304 человека против 227 у Клинтон, сообщало AP. В то же время по результатам всенародного голосования Трамп проиграл: он набрал примерно на 3 млн голосов меньше, чем Клинтон.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/07/2020/5f033cdf9a79470d161f8c33
США учат весь мир жить. А у самих такая система выборов, что после выборов полгода не могут решить, кого они выбрали.
это же хорошо когда есть конкуренция (право конкурировать и соревноваться) и право оспорить результаты в суде
на территории СНГ таких возможностей нигде нет
KapitanNemo 20.11.2020 в 16:55:52 # 766957
Страна расколется на две части.
Цитата: Dimmon от 20.11.2020 10:58:56Нам настолько скучно, что мы готовы вмешаться в выборы в СГА?
раскол мнений в обществе неминуем, но это не в первый раз, Буш-Гор, Клинтон-Трамп, на стране особо никак не сказалось
раскол мнений в обществе неминуем, но это не в первый раз, Буш-Гор, Клинтон-Трамп, на стране особо никак не сказалось
уходить надо с достоинством, тем более у него есть еще есть право баллотироваться в 2024 г.Не согласен с Вами. Судя по всему с Трампом Америка пытается просто расправиться нечестным способом, нарушая правила игры и он не должен уходить с площадки поджав хвост. По мне так молодец что не пасует и играет до конца. Сразу оговорюсь что не испытываю теплых чувств ни к Байдену ни к Трампу.