 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Трамп не сдаётся и сообщает о вбросах
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Ноября 2020 в 13:03:19
Посмтрите на Висконсин! Hа следующий день после выборов, Байден получил вброс 143379 голосов в 3.42 утра, когда они узнали, что он сильно проигрывает. Это невероятно!

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 20.11.2020 в 13:28:08   # 766937
Два кекса с Мичигана хотят отозвать свои два голоса выборщиков за демократов. У них оказывается и обратка есть!
поощрить | покарать
  Dimmon 20.11.2020 в 13:33:54   # 766938
интересно когда эта же система в 2016 вопреки всем опросам выбрала Трампа никаких вбросов не было, стоило Трампу проиграть они сразу появились. не стоит гадить там где ешь / живешь, уходить надо с достоинством, тем более у него есть еще есть право баллотироваться в 2024 г.
поощрить | покарать
  Dimmon 20.11.2020 в 13:37:35   # 766939
Quote:
Reuters сообщил о намерении Трампа переубедить выборщиков
Он хочет через контролирующих законодательные органы Пенсильвании и Мичигана республиканцев добиться пересмотра результатов выборов в штатах в свою пользу. Но и в этом случае все равно не наберет необходимые для победы 270 голосов
Действующий президент США Дональд Трамп хочет с помощью высокопоставленных членов Республиканской партии добиться пересмотра голосов выборщиков в свою пользу в некоторых штатах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

Собеседники агентства заявили, что после того, как суды в нескольких американских штатах отказались пересматривать результаты голосования, Трамп решил действовать через влиятельных законодателей от республиканцев. В частности, речь идет о штатах Мичиган и Пенсильвания, где, по предварительным итогам подсчета бюллетеней, победил Джозеф Байден.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/11/2020/5fb727829a79477256abeceb
поощрить (1) | покарать
  Dimmon 20.11.2020 в 13:39:53   # 766940
Quote:
Верховный суд США отказался отменить наказание для членов коллегии выборщиков, которое грозит им в случае отказа проголосовать за победителя в ряде штатов. Об этом сообщил Reuters.

Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.

Президентские выборы в США проходят в два этапа. Сначала в каждом штате проводится всенародное голосование, после которого победитель получает всех выборщиков в нем. Затем, вопреки названию «коллегия», выборщики не собираются вместе: голосование проходит в столицах штатов.
В 2016 году на выборах президента США Трамп победил Хиллари Клинтон именно по итогам голосования коллегии выборщиков. Его кандидатуру поддержали 304 человека против 227 у Клинтон, сообщало AP. В то же время по результатам всенародного голосования Трамп проиграл: он набрал примерно на 3 млн голосов меньше, чем Клинтон.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/07/2020/5f033cdf9a79470d161f8c33
поощрить (1) | покарать
  Софруджу 20.11.2020 в 15:34:32   # 766949
США учат весь мир жить. А у самих такая система выборов, что после выборов полгода не могут решить, кого они выбрали. Это же не первый случай. Такое же было в споре Буш-Дукакис, а ещё больше потом Буш-Гор.
поощрить (3) | покарать
  jumanjiqz 20.11.2020 в 15:37:54   # 766951
поощрить (2) | покарать
  Dimmon 20.11.2020 в 16:44:20   # 766955
Quote:
США учат весь мир жить. А у самих такая система выборов, что после выборов полгода не могут решить, кого они выбрали.

это же хорошо когда есть конкуренция (право конкурировать и соревноваться) и право оспорить результаты в суде
на территории СНГ таких возможностей нигде нет
поощрить (1) | покарать
  KapitanNemo 20.11.2020 в 16:55:52   # 766957
Кто бы не выиграл, все равно полностью легитимным не будет. Потому что вторая половина не признает победу первой половины.
Страна расколется на две части.
поощрить | покарать
  Dimmon 20.11.2020 в 16:58:56   # 766959
раскол мнений в обществе неминуем, но это не в первый раз, Буш-Гор, Клинтон-Трамп, на стране особо никак не сказалось
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 20.11.2020 в 17:02:23   # 766961
Цитата: Dimmon от 20.11.2020 10:58:56
раскол мнений в обществе неминуем, но это не в первый раз, Буш-Гор, Клинтон-Трамп, на стране особо никак не сказалось
Нам настолько скучно, что мы готовы вмешаться в выборы в СГА?
поощрить (2) | покарать
  Dimmon 20.11.2020 в 17:15:24   # 766963
давайте немного об искусстве


поощрить | покарать
  Dimmon 20.11.2020 в 17:26:11   # 766965
поощрить (3) | покарать
  Zoggyla 20.11.2020 в 17:38:11   # 766967
Искусство пития из изысканной посуды, наливая из не менее шедевральной - целый пласт в культуре человечества.
поощрить | покарать
  старик 20.11.2020 в 19:13:53   # 766973
Quote:
уходить надо с достоинством, тем более у него есть еще есть право баллотироваться в 2024 г.
Не согласен с Вами. Судя по всему с Трампом Америка пытается просто расправиться нечестным способом, нарушая правила игры и он не должен уходить с площадки поджав хвост. По мне так молодец что не пасует и играет до конца. Сразу оговорюсь что не испытываю теплых чувств ни к Байдену ни к Трампу.
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь