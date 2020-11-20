Трамп не сдаётся и сообщает о вбросах

Два кекса с Мичигана хотят отозвать свои два голоса выборщиков за демократов. У них оказывается и обратка есть!

интересно когда эта же система в 2016 вопреки всем опросам выбрала Трампа никаких вбросов не было, стоило Трампу проиграть они сразу появились. не стоит гадить там где ешь / живешь, уходить надо с достоинством, тем более у него есть еще есть право баллотироваться в 2024 г.

Quote: Reuters сообщил о намерении Трампа переубедить выборщиков

Он хочет через контролирующих законодательные органы Пенсильвании и Мичигана республиканцев добиться пересмотра результатов выборов в штатах в свою пользу. Но и в этом случае все равно не наберет необходимые для победы 270 голосов

Действующий президент США Дональд Трамп хочет с помощью высокопоставленных членов Республиканской партии добиться пересмотра голосов выборщиков в свою пользу в некоторых штатах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.



Собеседники агентства заявили, что после того, как суды в нескольких американских штатах отказались пересматривать результаты голосования, Трамп решил действовать через влиятельных законодателей от республиканцев. В частности, речь идет о штатах Мичиган и Пенсильвания, где, по предварительным итогам подсчета бюллетеней, победил Джозеф Байден.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/20/11/2020/5fb727829a79477256abeceb



Quote: Верховный суд США отказался отменить наказание для членов коллегии выборщиков, которое грозит им в случае отказа проголосовать за победителя в ряде штатов. Об этом сообщил Reuters.



Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.



Президентские выборы в США проходят в два этапа. Сначала в каждом штате проводится всенародное голосование, после которого победитель получает всех выборщиков в нем. Затем, вопреки названию «коллегия», выборщики не собираются вместе: голосование проходит в столицах штатов.

В 2016 году на выборах президента США Трамп победил Хиллари Клинтон именно по итогам голосования коллегии выборщиков. Его кандидатуру поддержали 304 человека против 227 у Клинтон, сообщало AP. В то же время по результатам всенародного голосования Трамп проиграл: он набрал примерно на 3 млн голосов меньше, чем Клинтон.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/06/07/2020/5f033cdf9a79470d161f8c33

США учат весь мир жить. А у самих такая система выборов, что после выборов полгода не могут решить, кого они выбрали. Это же не первый случай. Такое же было в споре Буш-Дукакис, а ещё больше потом Буш-Гор.

Quote: США учат весь мир жить. А у самих такая система выборов, что после выборов полгода не могут решить, кого они выбрали.

это же хорошо когда есть конкуренция (право конкурировать и соревноваться) и право оспорить результаты в суде

на территории СНГ таких возможностей нигде нет

Кто бы не выиграл, все равно полностью легитимным не будет. Потому что вторая половина не признает победу первой половины.

Страна расколется на две части.

раскол мнений в обществе неминуем, но это не в первый раз, Буш-Гор, Клинтон-Трамп, на стране особо никак не сказалось

Цитата: Dimmon от

раскол мнений в обществе неминуем, но это не в первый раз, Буш-Гор, Клинтон-Трамп, на стране особо никак не сказалось раскол мнений в обществе неминуем, но это не в первый раз, Буш-Гор, Клинтон-Трамп, на стране особо никак не сказалось

давайте немного об искусстве







Искусство пития из изысканной посуды, наливая из не менее шедевральной - целый пласт в культуре человечества.